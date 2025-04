Verstappen espère retrouver le niveau du Japon à Djeddah

Max Verstappen espère que Red Bull saura rebondir pour le Grand Prix d’Arabie saoudite, après une course très difficile à Bahreïn. Celui qui n’a jamais manqué le podium lors des quatre courses disputées à Djeddah, mais continuer cette série pourrait être difficile, alors que la RB21 est toujours une monoplace imprévisible.

"Bahreïn a été un week-end difficile pour nous et ne s’est pas vraiment déroulé comme nous le souhaitions. Nous avons eu quelques problèmes qui nous ont fait reculer et nous avons encore beaucoup de travail à faire sur la voiture pour arriver là où nous devons être" a déclaré Verstappen.

"Cependant, l’année dernière, Djeddah a été un bon circuit pour nous et c’est un circuit semi urbain à haute vitesse qui est amusant à piloter. En général, les pneus se dégradent moins sur ce circuit, ce qui devrait nous permettre de faire une meilleure course."

"Nous avons une dernière chance avec cette troisième course et le dernier week-end du triplé de courses, alors espérons que nous pourrons trouver plus de rythme et réaliser une performance similaire à celle du Japon."

Yuki Tsunoda veut continuer sur sa lancée après avoir atteint le top 10 en course et la Q3 à Bahreïn. Il va même se fixer des objectifs de plus en plus élevés : "J’ai été très heureux de marquer mes premiers points en tant que pilote Oracle Red Bull Racing à Bahreïn."

"Je suis encore en train d’apprivoiser la voiture et nous avons réussi à surmonter quelques séances d’essais difficiles pour bien récupérer et obtenir un bon rythme et de bonnes performances de la part de la voiture. Évidemment, je veux faire mieux et je serai plus exigeant envers moi-même dans les semaines à venir, à mesure que je m’installe dans l’équipe."

"En tant qu’équipe, nous voulons aussi être meilleurs et nous battre plus haut sur la grille, c’est un effort de groupe pour y parvenir. J’ai beaucoup plus d’informations et de choix en ce qui concerne les réglages et j’apprends tous les jours avec mes ingénieurs."

"Mon objectif en Arabie Saoudite est d’obtenir un bon résultat en qualifications. C’est un circuit très différent qui présente ses propres défis avec des murs serrés et une surface délicate. Nous chercherons à placer la voiture dans une bonne fenêtre et je ferai de mon mieux pour obtenir un bon résultat pour l’équipe."