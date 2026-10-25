Prost détrôné : Ecclestone revoit son classement des meilleurs pilotes de l’histoire de la F1

Bernie Ecclestone a revu son classement personnel des plus grands pilotes de l’histoire de la Formule 1, avec un changement majeur à la première place. L’ancien grand argentier de la discipline considérerait désormais Max Verstappen comme le meilleur pilote de tous les temps. Une évolution particulièrement significative puisque le quadruple champion du monde néerlandais ne figurait même pas dans son précédent top 5. Lewis Hamilton, malgré ses sept titres mondiaux, resterait quant à lui absent de cette sélection très personnelle.

À 95 ans, Bernie Ecclestone continue de porter un regard attentif sur l’évolution de la Formule 1 et sur les pilotes qui marquent son histoire. L’ancien dirigeant britannique, qui a joué un rôle central dans le développement commercial du championnat pendant plusieurs décennies, a connu pratiquement toutes les grandes générations de champions.

Son opinion sur les meilleurs pilotes de l’histoire possède donc une résonance particulière, même si ce type de classement reste nécessairement subjectif. Selon le journaliste allemand Ralf Bach, qui rapporte sur F1-Insider avoir échangé avec Ecclestone la semaine dernière, l’ancien patron de la F1 aurait décidé de modifier sa hiérarchie historique.

Et le principal bénéficiaire de cette révision serait Max Verstappen. Jusqu’à présent, Bernie Ecclestone avait établi un classement personnel composé de cinq pilotes. Alain Prost occupait la première place devant Ayrton Senna, tandis que Michael Schumacher complétait le podium. Niki Lauda figurait au quatrième rang, devant Jochen Rindt, cinquième.

Cette sélection réunissait donc cinq champions du monde ayant marqué différentes périodes de l’histoire de la discipline. Elle comportait toutefois plusieurs absences particulièrement remarquées.

Lewis Hamilton, septuple champion du monde et détenteur de nombreux records, n’y figurait pas. Sebastian Vettel, quadruple champion du monde, en était également absent, tout comme Max Verstappen.

Mais selon Ralf Bach, Ecclestone aurait désormais changé d’avis concernant le pilote Red Bull.

"Il m’a dit qu’il voulait corriger ce classement."

Plutôt que de retirer l’un des cinq pilotes déjà présents, Ecclestone aurait choisi d’élargir sa liste à six noms. Et Verstappen ne serait pas simplement ajouté à la dernière place.

"Il veut passer de cinq à six pilotes et placer Max Verstappen tout en haut. Je pense que cela veut tout dire."

Le Néerlandais passe ainsi directement devant Prost, Senna et Schumacher dans la hiérarchie personnelle de l’ancien grand argentier de la Formule 1. Suivent Lauda et Rindt.

Cette nouvelle hiérarchie constituerait un changement important par rapport à la précédente sélection de l’ancien dirigeant. Verstappen, qui a remporté quatre titres mondiaux consécutifs entre 2021 et 2024, se retrouverait placé devant plusieurs pilotes disposant d’un palmarès plus important en nombre de couronnes.

Michael Schumacher compte notamment sept titres mondiaux, contre quatre pour Alain Prost et trois pour Ayrton Senna. Mais le classement d’Ecclestone ne semble pas reposer uniquement sur les statistiques ou le nombre de championnats remportés.

Il reflète avant tout son appréciation personnelle du talent et des performances des pilotes à travers les différentes époques.

Hamilton toujours absent malgré ses sept titres

L’autre élément marquant de cette révision concerne Lewis Hamilton. Alors que Verstappen fait son entrée directement au sommet, le Britannique reste en dehors de la sélection d’Ecclestone. Une absence notable pour un pilote qui partage avec Michael Schumacher le record de sept titres mondiaux.

Hamilton possède également le record du nombre de victoires et de pole positions en Formule 1. Pourtant, ces performances ne suffiraient toujours pas à lui ouvrir une place parmi les six pilotes préférés de l’ancien dirigeant.

Sebastian Vettel, lui aussi quadruple champion du monde, reste également absent de cette hiérarchie. Cette sélection souligne donc le caractère particulièrement personnel du jugement d’Ecclestone, qui privilégie certains pilotes indépendamment de leur palmarès statistique.

"Quand cela vient de quelqu’un qui a connu toutes les générations de la Formule 1, d’un homme qui approche les 100 ans, cela veut vraiment tout dire."

Ecclestone a en effet été témoin des exploits de nombreux champions, depuis les grandes figures des années 1960 et 1970 jusqu’aux pilotes de la génération actuelle.

Sa décision supposée de placer Verstappen devant Prost, Senna et Schumacher constitue donc une marque de reconnaissance particulièrement forte pour le pilote Red Bull.