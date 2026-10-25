Hockenheim refuse de sauver la F1 pour une seule course

Le circuit d’Hockenheim n’exclut pas de faire son retour au calendrier de la Formule 1 dès cette saison si les tensions au Moyen-Orient entraînent de nouvelles annulations. Alors que les Grands Prix du Qatar et d’Abu Dhabi restent entourés d’incertitudes et qu’Imola se prépare à une éventuelle sollicitation, les responsables du tracé allemand affichent leur intérêt pour un retour dans la discipline. Mais ils posent une condition importante : remplacer une course au pied levé n’aurait de sens que si cette opération ouvrait la voie à un véritable accord pluriannuel avec la F1.

La situation géopolitique au Moyen-Orient continue de faire planer des interrogations sur la fin du championnat du monde de Formule 1 2026.

Le Grand Prix de Bahreïn a déjà été remplacé par celui de Malaisie, disputé à Sepang au début du mois d’octobre, tandis que des incertitudes persistent concernant la tenue des dernières manches prévues au Qatar et à Abu Dhabi.

Dans ce contexte, les organisateurs du championnat doivent envisager différentes solutions de remplacement si la situation ne permet pas de maintenir les rendez-vous programmés dans le Golfe. Le circuit d’Imola a notamment commencé à se préparer discrètement à une éventuelle demande de la Formule 1.

Mais un autre tracé historique pourrait également se montrer intéressé : Hockenheim. Absent du calendrier depuis le Grand Prix d’Allemagne 2019, le circuit allemand n’a jamais abandonné l’idée de retrouver la discipline reine du sport automobile.

Ses dirigeants préviennent toutefois qu’un éventuel retour ne pourrait pas se faire à n’importe quelles conditions.

Interrogé par formel1.de, Jörn Teske, directeur général du Hockenheimring, a reconnu que son circuit pourrait étudier la possibilité d’organiser un Grand Prix de remplacement dans un délai très court.

Mais cette perspective ne présenterait un intérêt réel que si elle permettait de relancer des discussions concernant une présence durable au calendrier.

"Si cette possibilité de reprendre une course à très court terme ouvre considérablement la porte à un contrat pluriannuel, à un avenir assuré en Formule 1, alors c’est certainement une option que nous examinerions très sérieusement."

Pour Hockenheim, l’enjeu serait surtout de profiter de cette opportunité pour retrouver une place régulière au championnat du monde. Le circuit a longtemps accueilli le Grand Prix d’Allemagne, mais les difficultés financières liées à l’organisation de l’événement ont contribué à sa disparition du calendrier après l’édition 2019.

Dans ces conditions, ses dirigeants ne souhaitent pas engager des moyens considérables pour une course qui resterait sans lendemain. Jörn Teske a clairement expliqué qu’un retour limité à un seul Grand Prix présenterait beaucoup moins d’intérêt.

La préparation d’un événement de Formule 1 exige des investissements et une mobilisation importante, particulièrement lorsqu’il faut organiser une course dans un délai réduit. Sans perspective de continuité, les retombées financières ne suffiraient pas à justifier une telle opération.

"S’il s’agit uniquement d’une course de remplacement ponctuelle, sans rien de plus, la question est de savoir si cela vaut tous ces efforts."

"Financièrement, ce n’est certainement pas le cas."

Cette prudence est également partagée par Jochen Nerpel, codirecteur général du circuit. Celui-ci ne s’imagine pas voir Hockenheim accepter dans l’urgence l’organisation d’un Grand Prix sans garanties supplémentaires.

"Je ne nous imagine pas intervenir simplement au dernier moment."

Malgré ces réserves, les dirigeants d’Hockenheim restent très favorables à un retour de la Formule 1 sur leur circuit. L’Allemagne ne figure plus au calendrier depuis plusieurs années, alors qu’elle a longtemps occupé une place importante dans l’histoire du championnat.

La dernière édition du Grand Prix d’Allemagne à Hockenheim remonte à 2019, une course restée mémorable pour ses conditions météorologiques changeantes et ses nombreux rebondissements.

Depuis, le tracé n’a plus accueilli de manche du championnat du monde. Pour Jochen Nerpel, retrouver la Formule 1 constituerait donc une véritable satisfaction.

"Mon souhait le plus cher serait effectivement de revoir la Formule 1 à Hockenheim. Je trouverais vraiment formidable que la Formule 1 revienne courir ici."