’Proche de la perfection’ : Mekies félicite Red Bull et Verstappen après Las Vegas

Red Bull pensait avoir tout juste gardé ses espoirs de titre pilotes ouverts, mais après la double disqualification de Lando Norris et Oscar Piastri, Max Verstappen a fait mieux que ça : il est de retour dans la lutte avec les McLaren.

Interrogé avant cette information capitale, Laurent Mekies, le directeur de Red Bull, était déjà très satisfait de la victoire de Verstappen à Las Vegas, et du travail fait par l’équipe et par son pilote.

"C’était proche de la perfection, on ne peut pas demander mieux. Son départ était propre, il a attaqué Lando, Lando a fait une erreur et Max a pris la tête. Mais plus important, le rythme était assez bon pour rester là, George était rapide mais tout le monde a dû gérer la dégradation et le graining des pneus" note Mekies.

"La bonne nouvelle du jour est que nous étions meilleurs que nos rivaux à ce niveau, Max a pu attaquer et ça nous a donné un gros avantage aujourd’hui, ça montre nos progrès dans ce domaine. Bravo à Max et bravo à tout le monde, l’exécution était très bonne aujourd’hui."

"Quand GP a passé ce message, ça a surement remotivé Max car il a ensuite été inarrêtable ! Il a même fait le meilleur tour en fin de course. On a cru que Lando allait pouvoir remonter à un moment mais Max avait encore de la performance dans les pneus et il a pu attaquer, et c’était une bonne nouvelle."

Interrogé sur ce que Red Bull compte faire, il relativisait les espoirs de titre. Nul doute que le Français reste toujours concentré sur de bonnes performances week-end après week-end : "Ce qui est important, c’est de gagner des courses. Cela veut dire que sur un week-end donné, c’est nous et Max qui avons réussi à faire le meilleur travail."

"Je sais que vous n’aimez pas ça, mais nous regardons les courses les unes après les autres. L’équation au Qatar est très différente, il y a des virages rapides et c’est l’opposé en tous points. Vegas est unique, mais tout ce que l’on peut dire c’est que l’on fera le maximum au Qatar."

Mekies en a profité pour remercier l’équipe : "Toute l’équipe, à Milton Keynes comme ailleurs, peut être fière. La voiture était performante sur un circuit où nous avions connu quelques difficultés l’an dernier. Ce week-end, personne n’a eu le temps de bien se préparer car les essais libres ont été quelque peu perturbés."

"La voiture était rapide, la gestion des pneus était au point et notre exécution très solide. Quand Max a dû attaquer, il l’a fait et a su apporter un plus. Cette course est unique en son genre, avec les basses températures et le tracé, et ce soir, Max et l’équipe l’ont parfaitement maîtrisée."

Evoquant la place hors des points de Yuki Tsunoda, Mekies évoque l’erreur de pression des pneus en qualifications mais ne s’éternise pas sur le sujet : "Concernant Yuki, nous avons payé le prix de ce qui s’est passé hier."

"Aujourd’hui, nous avons gagné, une victoire est une victoire, alors maintenant nous allons nous recentrer et nous tourner vers le Qatar avec le même objectif : exploiter au maximum le potentiel de notre monoplace."