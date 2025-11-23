McLaren F1 reconnaît une erreur ’inattendue et inquiétante’ après sa double disqualification

McLaren F1 a réagi à la double disqualification de Lando Norris et Oscar Piastri à Las Vegas, après que les planches sous leurs deux voitures ont été mesurées comme étant trop fines à l’arrivée de la course.

Andrea Stella, le directeur de l’équipe, a expliqué que c’est un phénomène de marsouinage inattendu qui a provoqué cette usure. Il est apparemment consécutif à des dommages subis par les deux MCL39, mais dont l’origine doit encore être déterminée.

Alors que Norris voit son avance fondre de 42 points sur Max Verstappen à 24, et que Piastri est rattrapé par le Néerlandais, leur patron s’est excusé pour ce rebondissement inattendu et quelque peu inquiétant à deux week-ends de la fin de saison.

"À la suite du Grand Prix de Las Vegas, nous avons été reconnus coupables d’avoir enfreint l’article 3.5.9 du règlement technique, qui exige une épaisseur minimale de 9 mm pour les patins. La voiture de Lando a été reconnue coupable d’une infraction maximale de 0,12 mm sur le patin arrière et la voiture d’Oscar d’une infraction maximale de 0,26 mm sur ce même patin," confirme Stella, reprenant les mesures fournies par la FIA dans sa décision de disqualification.

McLaren se défend d’avoir pris trop de risques dans les réglages de ses deux MCL39.

"Pendant la course, les deux voitures ont subi des mouvements de marsouinage inattendus et importants, qui n’avaient pas été observés lors des séances d’essais, ce qui a entraîné un contact excessif avec le sol," assure l’Italien.

"Nous enquêtons sur les raisons de ce comportement de la voiture, y compris l’effet de quelques dommages accidentels subis par les deux voitures lors de la durée de la course, des dommages que nous avons constatés après la course et qui ont entraîné une augmentation des mouvements du plancher."

"Comme l’a noté la FIA, cette infraction n’était pas intentionnelle, il n’y a eu aucune tentative délibérée de contourner le règlement, et il existait également des circonstances atténuantes."

Pour McLaren c’est sans impact sur le championnat constructeurs. Par contre cette erreur met une énorme pression sur ses deux pilotes face à Max Verstappen, même si Piastri peut se satisfaire de rester à 24 points de son équipier, au lieu de se retrouver à 30 points.

"Nous présentons nos excuses à Lando et Oscar pour la perte de points aujourd’hui, à un moment critique de leur campagne pour le championnat après deux solides performances tout au long du week-end. En tant qu’équipe, nous présentons également nos excuses à nos partenaires et à nos fans, dont le soutien est si important pour nous."

"Bien que ce résultat soit extrêmement décevant, nous restons pleinement concentrés sur les deux dernières courses de la saison."

La déception des deux pilotes

Lando Norris a aussi réagi à sa disqualification et la perte de sa 2e place : "Une fin de course frustrante. Nous avons dû gérer la fin de course et nous savons maintenant que cela était dû à des problèmes sur notre voiture, ce qui a malheureusement entraîné notre disqualification. C’est frustrant de perdre autant de points."

"En tant qu’équipe, nous cherchons toujours à optimiser nos performances, et nous n’avons clairement pas trouvé le bon équilibre aujourd’hui. Je ne peux rien y changer maintenant, je me concentre donc pleinement sur le Qatar, où nous viserons la meilleure performance possible à chaque séance."

Oscar Piastri, qui perd sa 4e place, conclut : "C’est décevant de ne pas marquer de points ce week-end suite à une disqualification malheureuse pour usure excessive des pneus. Vu la faible marge de compétition, nous cherchons constamment à améliorer nos performances, et nous n’avons pas trouvé la bonne approche cette fois-ci. Il nous faut maintenant repartir de zéro, nous recentrer et tout faire pour marquer le maximum de points possible lors des deux dernières manches, sur deux circuits où nous avons déjà été performants."