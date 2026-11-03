Cadillac F1 serait déjà à vendre pour trois milliards de dollars

À peine arrivée sur la grille de Formule 1, Cadillac pourrait déjà changer de propriétaire. Selon de nouvelles informations publiées aux États-Unis, Mark Walter, qui contrôle l’écurie américaine à travers TWG Global, chercherait à céder l’équipe pour au moins trois milliards de dollars, alors même que son groupe avait catégoriquement démenti toute intention de vente le mois dernier. Plusieurs acheteurs potentiels seraient déjà intéressés, dans un contexte où l’homme d’affaires réorganise une partie de ses investissements sportifs. Ces révélations soulèvent de nouvelles interrogations sur l’avenir de Cadillac en F1, malgré les sommes considérables engagées pour lancer le projet.

L’avenir capitalistique de Cadillac en Formule 1 fait de nouveau l’objet de spéculations. Selon le média américain Sportico, Mark Walter chercherait actuellement des acquéreurs pour l’écurie, dont il détient le contrôle à travers TWG Global.

Le média affirme s’appuyer sur trois personnes ayant connaissance du processus de vente. D’après ces sources, Walter souhaiterait obtenir au moins trois milliards de dollars pour l’équipe, tandis qu’au moins sept parties intéressées se seraient déjà manifestées.

Ces informations interviennent quelques semaines seulement après un démenti particulièrement ferme de TWG Global, qui avait assuré ne pas envisager de se séparer de sa participation dans Cadillac.

Le groupe américain contrôle l’écurie à travers sa structure TWG Motorsports, qui regroupe également ses activités dans d’autres disciplines du sport automobile, notamment l’IndyCar et la NASCAR.

Interrogé par Sportico au sujet de ces nouvelles informations, TWG Global n’a pas apporté de réponse immédiate.

"TWG n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire concernant le processus de vente de Cadillac," rapporte le média américain.

Cette absence de réaction contraste avec la position adoptée par le groupe le mois dernier, lorsque de premières rumeurs avaient déjà évoqué la possibilité d’une cession.

À l’époque, TWG Global avait formellement rejeté cette hypothèse, en assurant que son engagement dans l’écurie de Formule 1 et dans ses autres activités de sport automobile n’était pas remis en question.

"TWG n’envisage pas de céder sa participation dans l’équipe Cadillac de Formule 1, ni dans aucune autre entité de TWG Motorsports," avait déclaré l’entreprise.

À ce stade, aucune vente n’a été officiellement annoncée et TWG Global n’a pas confirmé l’existence de discussions avec des acquéreurs potentiels. Les informations concernant le prix demandé et le nombre de candidats reposent sur les sources citées par Sportico.

Mark Walter réorganise plusieurs de ses investissements sportifs

Ces nouvelles spéculations s’inscrivent dans un contexte plus large concernant les participations de Mark Walter dans le sport professionnel américain et européen.

L’homme d’affaires a récemment conclu des accords portant sur la vente de ses intérêts dans les Los Angeles Lakers, franchise de NBA, ainsi que de sa participation dans le club de football anglais de Chelsea.

Selon Sportico, Walter étudierait également la possibilité de céder les Los Angeles Sparks, franchise évoluant dans le championnat féminin américain de basket-ball, la WNBA.

Ces différentes opérations alimentent les interrogations sur l’évolution de son portefeuille d’investissements sportifs et sur la place que pourrait désormais y occuper la Formule 1.

Pour autant, Walter ne semble pas envisager de se séparer de l’ensemble de ses actifs.

Lorsque des spéculations ont récemment concerné les Los Angeles Dodgers, son équipe de baseball, l’homme d’affaires a adopté une position beaucoup plus directe.

"Nous allons conserver l’équipe quoi qu’il arrive," a-t-il déclaré la semaine dernière au California Post.

Cette prise de position tranche avec l’absence de commentaire immédiat de TWG Global concernant Cadillac, même si ce silence ne constitue pas, à lui seul, une confirmation de la mise en vente de l’écurie.

Plus de 1,4 milliard de dollars déjà engagés dans Cadillac

L’éventuelle vente de Cadillac interviendrait après des investissements particulièrement importants pour permettre à l’équipe de rejoindre le championnat du monde de Formule 1 en 2026.

Le projet repose sur un partenariat entre TWG Global et General Motors, le constructeur automobile américain apportant notamment la marque Cadillac, tandis que TWG conserve le contrôle de l’écurie.

Selon Sportico, TWG et General Motors ont versé les 450 millions de dollars de droits d’entrée destinés à compenser les conséquences financières de l’arrivée d’une nouvelle équipe pour les structures déjà présentes sur la grille.

À cette somme se sont ajoutés au moins un milliard de dollars d’investissements supplémentaires pour mettre en place l’organisation et les infrastructures nécessaires au lancement de l’écurie.

Le montant total engagé atteindrait ainsi au minimum 1,45 milliard de dollars, avant même de prendre en compte les pertes attendues lors de la première saison.

Sportico estime en effet que Cadillac devrait enregistrer une perte d’environ 400 millions de dollars pour son exercice inaugural en Formule 1, essentiellement en raison des coûts de démarrage du projet.

Quel avenir pour le partenariat entre TWG et General Motors ?

L’une des principales questions soulevées par ces informations concerne les conséquences qu’aurait une éventuelle cession de la participation de TWG Global.

Cadillac étant un projet développé conjointement avec General Motors, une vente de l’écurie ne signifierait pas automatiquement le retrait du constructeur américain de la Formule 1.

La structure de l’opération, l’identité des éventuels acquéreurs et le maintien des accords existants seraient toutefois des éléments déterminants pour comprendre les conséquences d’un changement de propriétaire.

Pour l’heure, Sportico ne précise pas si les discussions évoquées portent sur une cession totale de l’équipe ou sur une opération capitalistique plus limitée. Le média ne fournit pas non plus l’identité des sept parties qui auraient manifesté leur intérêt.