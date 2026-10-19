Présentation et horaires du Grand Prix des États-Unis 2026 de F1

C’est déjà cette semaine que démarre le nouveau triplé de courses, qui emmènera le paddock de la F1 à Austin ce week-end. Le Grand Prix des Etats-Unis sera la deuxième des trois courses annuelles qui se déroulent outre-Atlantique, et c’est le Circuit of the Americas (COTA) qui sera l’hôte du championnat du monde. Et pour la première fois depuis trois ans, ce sera un format classique pour le week-end.

En effet, c’était un week-end de Sprint en 2024 et 2025, et les teams auront la chance de profiter de trois heures de roulage pour peaufiner l’exploitation des moteurs hybrides de nouvelle génération sur un tracé qui nécessite une monoplace aussi puissante qu’agile et efficiente sur le plan aérodynamique.

Du côté du tracé

Présent au calendrier depuis 2012, le Circuit des Amériques a immédiatement fait l’unanimité. Son savant mélange de changements de direction et de sections techniques en fait un véritable défi pour les voitures et les pilotes.

Son premier virage, une épingle en montée, offre une vue impressionnante lorsque les vingt monoplaces s’affrontent au départ. En 2025, il a été resurfacé dans quelques virages pour limiter les bosses qui devenaient problématiques mais la situation s’est encore dégradée d’après les retours des compétitions qui y ont eu lieu cette année !

Virage 1 – La pole position et le Virage 1 sont séparés de 500 mètres, mais le dénivelé atteint pas moins de 40 mètres et l’on s’inscrit dans le virage une fois au sommet. La piste est très large pour offrir différentes trajectoires en vue d’y effectuer des dépassements.

Virage 3 – L’entrée des Esses. Après le Virage 3 à plein régime en septième vitesse, on bascule dans un droite-gauche-droite très rapide où des appuis élevés sont requis.

Virages 8/9 – Attention au vibreur à l’intérieur du Virage 9. Les voitures y arrivent depuis le Virage 8, négocié à 130 km/h. Il faut bien réussir sa sortie avant ce qui sera une longue zone de mode ligne droite.

Virage 11 – Ce virage lent sur le deuxième rapport débouche sur la plus longue ligne droite du circuit. Une bonne sortie est importante pour faciliter – ou empêcher – un dépassement.

Virage 12 – Situé au terme d’un kilomètre de ligne droite, le gros freinage du Virage 12 à 330 km/h représente la meilleure opportunité de dépassement du tracé.

Virages 13/16 – Une série de virages lents, théâtre de nombreux duels lors des dernières éditions.

Virages 17/18 – Les ailerons avant sont réglés pour éviter tout sous-virage dans ce double gauche. Ces virages devraient être avalés à plein régime avec les nouvelles F1.

Virage 19 – Une petite courbe moyennement rapide où il est facile de sortir large.

Virage 20 – Le dernier virage mène à la ligne droite des stands et une autre zone de Straight Line Mode.

Forces en présence

La lutte devrait être intense entre Mercedes, dont les évolutions fonctionnent désormais, Red Bull, qui sort de deux victoires consécutives, et Ferrari, qui aura des nouveautés à Austin et espère combler le léger retard sur les deux équipes en forme du moment.

La Scuderia avait déjà un très bon rythme récemment, et c’est aussi l’opérationnel que l’équipe devra progresser pour éviter de perdre encore des bons résultats par des erreurs stratégiques ou des couacs d’exécution.

Quant à McLaren, l’équipe devra continuer à essayer de progresser dans la compréhension de ses évolutions de Bakou, qui n’ont toujours pas apporté de progrès à l’équipe et l’ont même fait reculer au quatrième rang dans la hiérarchie.

Comment Kimi Antonelli peut remporter le titre aux États-Unis

Après son podium au Grand Prix de Singapour, Kimi Antonelli est en mesure de décrocher son premier titre de champion du monde de Formule 1 lors de la prochaine course, aux États-Unis.

L’écart entre les deux pilotes Mercedes s’établit désormais à 102 points. Hamilton est lui à 111 points. À l’issue de la prochaine épreuve à Austin, il restera 125 points à distribuer avant la fin de la saison, Russell, Hamilton, Verstappen et Leclerc doivent rester dans cette limite après le Grand Prix des États-Unis pour conserver une chance.

Si Antonelli s’impose aux États-Unis, Russell devra terminer huitième ou mieux pour garder le suspense intact jusqu’à Mexico. Et Lewis Hamilton devra faire au moins 5e. Verstappen et Leclerc sont encore en course pour le titre mais si Antonelli s’impose, ils seront forcément éliminés pour le titre mondial car ils sont à 119 et 125 points.

Si Kimi Antonelli remporte le titre mondial lors du Grand Prix des États-Unis, il sera âgé de 20 ans, 2 mois et 1 jour, pulvérisant ainsi de plus de trois ans le record de précocité détenu par Sebastian Vettel.

Mercedes F1 devra attendre pour son sacre

Si Antonelli peut remporter le titre à Austin dans des circonstances très favorables, ce ne sera pas le cas pour son équipe.

Il reste 258 points à distribuer au championnat constructeurs, sous réserve que les Grands Prix du Qatar et d’Abou Dhabi puissent bien avoir lieu. Cela signifie que les quatre écuries de pointe conservent une chance : Mercedes devance Ferrari de 134 points, McLaren de 239 points et Red Bull de 246 points,

Après Austin le week-end prochain et les 43 points attribués au maximum en cas de doublé, il restera 215 points à distribuer. Cela signifie que le Grand Prix des États-Unis pourrait marquer l’élimination de McLaren et de Red Bull de la course au titre, car il faudrait qu’elles se situent à moins de 214 points de Mercedes.

La Scuderia elle quittera les États-Unis avec un retard qui pourrait atteindre 177 points en cas de zéro pointé face à un doublé Mercedes, soit inférieur ou égal à 214 points : quel que soit le résultat, le titre des constructeurs ne sera pas attribué le week-end prochain.

La première opportunité pour Mercedes F1 sera à Mexico... et cela pourrait correspondre aussi au titre de son pilote italien.

Les pronos de la rédac’

Cette saison, nous allons vous proposer nos pronostics pour les Grands Prix dans ces articles de présentation.

— Franck : 1. Antonelli, 2. Hamilton, 3. Verstappen

— Emmanuel : 1. Verstappen, 2. Hamilton, 3. Antonelli

— Alexandre : 1. Verstappen, 2. Antonelli, 3. Russell

Les horaires du Grand Prix des États-Unis

Les horaires du Grand Prix des États-Unis sont parmi les plus tardifs de la saison en France.

- Vendredi 23 octobre

19h30-20h30 : Essais Libres 1

23h00-0h00 : Essais Libres 2

- Samedi 24 octobre

19h30-20h30 : Essais Libres 3

23h00-0h00 : Qualifications

- Dimanche 25 octobre

21h00 : Course

Les vainqueurs du Grand Prix des États-Unis