Pourquoi, en sport automobile, les pilotes modifient leur trajectoire en fonction du réchauffement des pneus

En sport automobile, la qualité de l'adhérence dépend directement de la température des pneus. Pour obtenir un résultat optimal, les pilotes choisissent une trajectoire qui permet de réchauffer les pneus jusqu'à 90-110 °C. Un échauffement insuffisant réduit l'adhérence de 15 à 20 %, tandis qu'un échauffement excessif entraîne la destruction du caoutchouc.

Sur les lignes droites, les pilotes échauffent souvent leurs pneus en effectuant des zigzags, ce qui permet d'obtenir une répartition uniforme de la température. En moyenne, cela prend environ 2 tours sur un circuit de 5 km.

Importance stratégique des trajectoires

Le choix de la trajectoire est lié à l'adaptation à l'état des pneus et de l'asphalte. Les pilotes et les ingénieurs calculent à l'avance où il est préférable de réchauffer les pneus et où il vaut mieux réduire la charge.

Influence du réchauffement des pneus sur le résultat :

Un échauffement à 90 °C permet une adhérence optimale au départ.

Une surchauffe supérieure à 115 °C risque de faire baisser la vitesse de 10 km/h.

Un échauffement insuffisant de 20 °C entraîne une perte de 0,6 seconde par tour.

Un échauffement uniforme permet d’augmenter la durée de vie de 5 à 7 tours.

Synergie entre le pilote et l’équipe

Les trajectoires précises font partie intégrante de la tactique de l'équipe. Certains pilotes utilisent délibérément la ligne extérieure des virages pour un meilleur échauffement, d'autres sacrifient la vitesse pour préserver les pneus jusqu'à la fin de la course. Cet équilibre détermine l'issue de la course sur une distance de 300 km.

Le succès dépend non seulement du talent du pilote, mais aussi de l'analyse des ingénieurs. En moyenne, les équipes utilisent jusqu'à 50 capteurs pour surveiller la température des pneus en temps réel. Ces données aident à indiquer au pilote quand et où changer de trajectoire.