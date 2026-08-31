Présentation et horaires du Grand Prix d’Italie 2026 de F1

Après deux courses sur des tracés plutôt sinueux mettant en avant l’aérodynamique et le grip mécanique des monoplaces, la F1 revient ce week-end sur un tracé bien plus rapide, à Monza, à l’occasion du Grand Prix d’Italie. La réalité des deux dernières manches, remportées par Lando Norris et McLaren, pourrait donc ne plus du tout être celle de ce week-end, où le défi de l’énergie reviendra évidemment au premier plan.

Avec peu de virages et de longues lignes droites, la stratégie de déploiement de l’énergie et la gestion de la puissance seront au centre des difficultés que devront relever les équipes, et du défi qui attend les pilotes pour ne pas se faire dépasser.

Le tracé :

Avec son parfum historique, Monza figure parmi les courses les plus prestigieuses du calendrier. Dans son tracé actuel, Monza est rapide et fluide grâce à ses longues lignes droites et ses célèbres chicanes. Le virage le plus connu est le dernier : la Curva Alboreto conditionne la ligne de départ-arrivée de 1,4 km.

Virages 1/2 – La ligne droite des stands se resserre avant le Rettifilio. Les vibreurs y sont véritablement chevauchés par les pilotes cherchant la trajectoire la plus courte et la plus directe dans cet enchaînement.

Virage 3 – Il faut conserver le rythme dans la Curva Grande, où une bonne aspiration peut être utile avant le gros freinage formant une zone de dépassement à l’entrée du gauche-droite de la Variante Roggia.

Virages 4/5 – Même si cette chicane est bien plus rapide que la première, les bordures sont à nouveau exploitées au maximum. Tout excès peut déstabiliser les monoplaces et casser la vitesse jusqu’aux Lesmo.

Virages 6/7 – Les Lesmo s’attaquaient à plus de 260 km/h, et à 180 km/h minimum pour le deuxième droite plus serré, mais c’est aussi une bonne occasion de récupérer de l’énergie avec la possibilité de lift and coast qu’ils amènent.

Virages 8/9/10 – La triple chicane qu’est la Variante Ascari requiert une précision extrême. Le premier gauche et le droite suivant se négocient au moins à 170 km/h avant l’accélération dans le dernier gauche où les voitures brossent le vibreur extérieur pour avaler la ligne droite opposée.

Virage 11 – Le virage anciennement connu comme Parabolica, mais qui se nomme désormais Curva Alboreto, est un des plus célèbres du circuit. Depuis 2014, les graviers de la zone de dégagement ont été remplacés par du bitume.

Forces en présence :

Sur un circuit où la gestion de l’énergie s’annonce complexe et où la puissance globale sera la clé de la réussite, on peut s’attendre à une équipe Mercedes en grande forme. Mais Kimi Antonelli s’élancera certainement du fond de grille pour prendre une pénalité qui sera plus facile à compenser sur ce tracé rapide et aux longues lignes droites.

McLaren, qui semble avoir franchi un cap dans la maîtrise du V6 Mercedes, pourrait aussi en profiter pour signer un bon résultat. Red Bull aura à son avantage le très bon bloc thermique de son moteur, classé une nouvelle fois meilleur V6 lors de la deuxième période d’évaluation ADUO.

En revanche ce circuit sera probablement un désavantage pour Ferrari, qui composera à domicile avec un moteur évolué pour la 2e fois mais qui devrait rester moins puissant. A moins qu’une bonne surprise attende les tifosi !

Derrière le quatuor, la lutte devrait encore concernant Racing Bulls, Alpine F1 et Audi pour les dernières places dans le top 10. Ce sera aussi un grand test de puissance pour le nouveau moteur Honda introduit à Zandvoort et qui devrait permettre d’y voir plus clair sur ses gains réels en vitesse de pointe par rapport à ses adversaires.

Les pronos de la rédac’

Voici nos pronostics pour le week-end de Monza :

— Franck : 1. Hamilton, 2. Leclerc, 3. Norris

— Emmanuel : 1. Russell, 2. Norris, 3. Verstappen

— Alexandre : 1. Norris, 2. Russell, 3. Leclerc

Les horaires du Grand Prix d’Italie

En tant que manche européenne au format classique, le Grand Prix d’Italie proposera des horaires classiques avec les qualifications samedi à 16h et la course à 15h, mais les horaires du vendredi seront avancés d’une heure par rapport aux manches européennes habituelles.

- Vendredi 4 septembre

12h30-13h30 : Essais Libres 1

16h00-17h00 : Essais Libres 2

- Samedi 5 septembre

12h30-13h30 : Essais Libres 3

16h00-17h00 : Qualifications

- Dimanche 6 septembre

15h00-17h00 : Course

Les vainqueurs du Grand Prix d’Italie