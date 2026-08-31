Présentation et horaires du Grand Prix d’Italie 2026 de F1

Retour sur un circuit avec de la gestion d’énergie

Présentation et horaires du Grand Prix d’Italie 2026 de F1
Auteur : Emmanuel Touzot
31 août 2026 - 06:35

Après deux courses sur des tracés plutôt sinueux mettant en avant l’aérodynamique et le grip mécanique des monoplaces, la F1 revient ce week-end sur un tracé bien plus rapide, à Monza, à l’occasion du Grand Prix d’Italie. La réalité des deux dernières manches, remportées par Lando Norris et McLaren, pourrait donc ne plus du tout être celle de ce week-end, où le défi de l’énergie reviendra évidemment au premier plan.

Avec peu de virages et de longues lignes droites, la stratégie de déploiement de l’énergie et la gestion de la puissance seront au centre des difficultés que devront relever les équipes, et du défi qui attend les pilotes pour ne pas se faire dépasser.

Le tracé :

Avec son parfum historique, Monza figure parmi les courses les plus prestigieuses du calendrier. Dans son tracé actuel, Monza est rapide et fluide grâce à ses longues lignes droites et ses célèbres chicanes. Le virage le plus connu est le dernier : la Curva Alboreto conditionne la ligne de départ-arrivée de 1,4 km.

Virages 1/2 – La ligne droite des stands se resserre avant le Rettifilio. Les vibreurs y sont véritablement chevauchés par les pilotes cherchant la trajectoire la plus courte et la plus directe dans cet enchaînement.

Virage 3 – Il faut conserver le rythme dans la Curva Grande, où une bonne aspiration peut être utile avant le gros freinage formant une zone de dépassement à l’entrée du gauche-droite de la Variante Roggia.

Virages 4/5 – Même si cette chicane est bien plus rapide que la première, les bordures sont à nouveau exploitées au maximum. Tout excès peut déstabiliser les monoplaces et casser la vitesse jusqu’aux Lesmo.

Virages 6/7 – Les Lesmo s’attaquaient à plus de 260 km/h, et à 180 km/h minimum pour le deuxième droite plus serré, mais c’est aussi une bonne occasion de récupérer de l’énergie avec la possibilité de lift and coast qu’ils amènent.

Virages 8/9/10 – La triple chicane qu’est la Variante Ascari requiert une précision extrême. Le premier gauche et le droite suivant se négocient au moins à 170 km/h avant l’accélération dans le dernier gauche où les voitures brossent le vibreur extérieur pour avaler la ligne droite opposée.

Virage 11 – Le virage anciennement connu comme Parabolica, mais qui se nomme désormais Curva Alboreto, est un des plus célèbres du circuit. Depuis 2014, les graviers de la zone de dégagement ont été remplacés par du bitume.

Forces en présence :

Sur un circuit où la gestion de l’énergie s’annonce complexe et où la puissance globale sera la clé de la réussite, on peut s’attendre à une équipe Mercedes en grande forme. Mais Kimi Antonelli s’élancera certainement du fond de grille pour prendre une pénalité qui sera plus facile à compenser sur ce tracé rapide et aux longues lignes droites.

McLaren, qui semble avoir franchi un cap dans la maîtrise du V6 Mercedes, pourrait aussi en profiter pour signer un bon résultat. Red Bull aura à son avantage le très bon bloc thermique de son moteur, classé une nouvelle fois meilleur V6 lors de la deuxième période d’évaluation ADUO.

En revanche ce circuit sera probablement un désavantage pour Ferrari, qui composera à domicile avec un moteur évolué pour la 2e fois mais qui devrait rester moins puissant. A moins qu’une bonne surprise attende les tifosi !

Derrière le quatuor, la lutte devrait encore concernant Racing Bulls, Alpine F1 et Audi pour les dernières places dans le top 10. Ce sera aussi un grand test de puissance pour le nouveau moteur Honda introduit à Zandvoort et qui devrait permettre d’y voir plus clair sur ses gains réels en vitesse de pointe par rapport à ses adversaires.

Les pronos de la rédac’

Voici nos pronostics pour le week-end de Monza :

 Franck : 1. Hamilton, 2. Leclerc, 3. Norris
 Emmanuel : 1. Russell, 2. Norris, 3. Verstappen
 Alexandre : 1. Norris, 2. Russell, 3. Leclerc

Les horaires du Grand Prix d’Italie

En tant que manche européenne au format classique, le Grand Prix d’Italie proposera des horaires classiques avec les qualifications samedi à 16h et la course à 15h, mais les horaires du vendredi seront avancés d’une heure par rapport aux manches européennes habituelles.

- Vendredi 4 septembre

12h30-13h30 : Essais Libres 1
16h00-17h00 : Essais Libres 2

- Samedi 5 septembre

12h30-13h30 : Essais Libres 3
16h00-17h00 : Qualifications

- Dimanche 6 septembre

15h00-17h00 : Course

Les vainqueurs du Grand Prix d’Italie

AnnéeCircuitVainqueurÉquipeMoteur
2025 Monza Max Verstappen Red Bull Honda
2024 Monza Charles Leclerc Ferrari Ferrari
2023 Monza Max Verstappen Red Bull Honda
2022 Monza Max Verstappen Red Bull Honda
2021 Monza Daniel Ricciardo McLaren Mercedes
2020 Monza Pierre Gasly AlphaTauri Honda
2019 Monza Charles Leclerc Ferrari Ferrari
2018 Monza Lewis Hamilton Mercedes Mercedes
2017 Monza Lewis Hamilton Mercedes Mercedes
2016 Monza Nico Rosberg Mercedes Mercedes
2015 Monza Lewis Hamilton Mercedes Mercedes
2014 Monza Lewis Hamilton Mercedes Mercedes
2013 Monza Sebastian Vettel Red Bull Renault
2012 Monza Lewis Hamilton McLaren Mercedes
2011 Monza Sebastian Vettel Red Bull Renault
2010 Monza Fernando Alonso Ferrari Ferrari
2009 Monza Rubens Barrichello Brawn GP Mercedes
2008 Monza Sebastian Vettel Toro Rosso Ferrari
2007 Monza Fernando Alonso McLaren Mercedes
2006 Monza Michael Schumacher Ferrari Ferrari
2005 Monza Juan Pablo Montoya McLaren Mercedes
2004 Monza Rubens Barrichello Ferrari Ferrari
2003 Monza Michael Schumacher Ferrari Ferrari
2002 Monza Rubens Barrichello Ferrari Ferrari
2001 Monza Juan Pablo Montoya Williams BMW
2000 Monza Michael Schumacher Ferrari Ferrari
1999 Monza Heinz-Harald Frentzen Jordan Mugen Honda
1998 Monza Michael Schumacher Ferrari Ferrari
1997 Monza David Coulthard McLaren Mercedes
1996 Monza Michael Schumacher Ferrari Ferrari
1995 Monza Johnny Herbert Benetton Renault
1994 Monza Damon Hill Williams Renault
1993 Monza Damon Hill Williams Renault
1992 Monza Ayrton Senna McLaren Honda
1991 Monza Nigel Mansell Williams Renault
1990 Monza Ayrton Senna McLaren Honda
1989 Monza Alain Prost McLaren Honda
1988 Monza Gerhard Berger Ferrari Ferrari
1987 Monza Nelson Piquet Williams Honda
1986 Monza Nelson Piquet Williams Honda
1985 Monza Alain Prost McLaren TAG
1984 Monza Niki Lauda McLaren TAG
1983 Monza Nelson Piquet Brabham BMW
1982 Monza René Arnoux Renault Renault
1981 Monza Alain Prost Renault Renault
1980 Monza Nelson Piquet Brabham Ford
1979 Monza Jody Scheckter Ferrari Ferrari
1978 Monza Niki Lauda Brabham Alfa Romeo
1977 Monza Mario Andretti Lotus Ford
1976 Monza Ronnie Peterson March Ford
1975 Monza Clay Regazzoni Ferrari Ferrari
1974 Monza Ronnie Peterson Lotus Ford
1973 Monza Ronnie Peterson Lotus Ford
1972 Monza Emerson Fittipaldi Lotus Ford
1971 Monza Peter Gethin BRM BRM
1970 Monza Clay Regazzoni Ferrari Ferrari
1969 Monza Jackie Stewart Matra Ford
1968 Monza Denny Hulme McLaren Ford
1967 Monza John Surtees Honda Honda
1966 Monza Ludovico Scarfiotti Ferrari Ferrari
1965 Monza Jackie Stewart BRM BRM
1964 Monza John Surtees Ferrari Ferrari
1963 Monza Jim Clark Lotus Climax
1962 Monza Graham Hill BRM BRM
1961 Monza Phil Hill Ferrari Ferrari
1960 Monza Phil Hill Ferrari Ferrari
1959 Monza Stirling Moss Cooper Climax
1958 Monza Tony Brooks Vanwall Vanwall
1957 Monza Stirling Moss Vanwall Vanwall
1956 Monza Stirling Moss Maserati Maserati
1955 Monza Juan Manuel Fangio Mercedes Mercedes
1954 Monza Juan Manuel Fangio Mercedes Mercedes
1953 Monza Juan Manuel Fangio Maserati Maserati
1952 Monza Alberto Ascari Ferrari Ferrari
1951 Monza Alberto Ascari Ferrari Ferrari
1950 Monza Giuseppe Farina Alfa Romeo Alfa Romeo

Le debriefing du GP des Pays-Bas

Avec un peu de retard, nous tiendrons notre debriefing du Grand Prix ce mardi 1er septembre à 20h30. Ce sera aussi l’occasion de revenir sur tous les nouveaux contrats des pilotes prolongés et d’évoquer Monza !

Comment suivre au mieux l’actualité de notre site ?

Vous appréciez nos actus ? Alors sélectionnez Nextgen-Auto.com comme source privilégiée sur Google, pour voir davantage de news F1 de ce site dans vos résultats d’actualités. Vous ne manquerez plus aucune information et serez parmi les premiers à lire nos interviews et analyses.

S’abonner est simple : il vous suffit de cliquer sur ce lien et de cocher les sources Nextgen-Auto.com.

Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne WhatsApp Nextgen-Auto.com pour recevoir en temps réel les "breaking news" et quelques informations exclusives avant leur publication !

Nous suivre sur notre Profil Google afin que nos news vous soient présentées en priorité dans votre fil d’informations sur votre smartphone ! Il suffit de cliquer sur "Suivre sur Google".

Six victoires, 59 points d’avance : Antonelli se confie sur sa recette pour réussir en F1 Wolff a fait la paix avec Abu Dhabi 2021 : ’Max est un champion du monde méritant’
Partage
monza-2.jpg

Calendrier - circuits F1

+ sur Calendrier - circuits F1