Présentation et horaires du Grand Prix d’Italie 2026 de F1
Retour sur un circuit avec de la gestion d’énergie
Après deux courses sur des tracés plutôt sinueux mettant en avant l’aérodynamique et le grip mécanique des monoplaces, la F1 revient ce week-end sur un tracé bien plus rapide, à Monza, à l’occasion du Grand Prix d’Italie. La réalité des deux dernières manches, remportées par Lando Norris et McLaren, pourrait donc ne plus du tout être celle de ce week-end, où le défi de l’énergie reviendra évidemment au premier plan.
Avec peu de virages et de longues lignes droites, la stratégie de déploiement de l’énergie et la gestion de la puissance seront au centre des difficultés que devront relever les équipes, et du défi qui attend les pilotes pour ne pas se faire dépasser.
Le tracé :
Avec son parfum historique, Monza figure parmi les courses les plus prestigieuses du calendrier. Dans son tracé actuel, Monza est rapide et fluide grâce à ses longues lignes droites et ses célèbres chicanes. Le virage le plus connu est le dernier : la Curva Alboreto conditionne la ligne de départ-arrivée de 1,4 km.
Virages 1/2 – La ligne droite des stands se resserre avant le Rettifilio. Les vibreurs y sont véritablement chevauchés par les pilotes cherchant la trajectoire la plus courte et la plus directe dans cet enchaînement.
Virage 3 – Il faut conserver le rythme dans la Curva Grande, où une bonne aspiration peut être utile avant le gros freinage formant une zone de dépassement à l’entrée du gauche-droite de la Variante Roggia.
Virages 4/5 – Même si cette chicane est bien plus rapide que la première, les bordures sont à nouveau exploitées au maximum. Tout excès peut déstabiliser les monoplaces et casser la vitesse jusqu’aux Lesmo.
Virages 6/7 – Les Lesmo s’attaquaient à plus de 260 km/h, et à 180 km/h minimum pour le deuxième droite plus serré, mais c’est aussi une bonne occasion de récupérer de l’énergie avec la possibilité de lift and coast qu’ils amènent.
Virages 8/9/10 – La triple chicane qu’est la Variante Ascari requiert une précision extrême. Le premier gauche et le droite suivant se négocient au moins à 170 km/h avant l’accélération dans le dernier gauche où les voitures brossent le vibreur extérieur pour avaler la ligne droite opposée.
Virage 11 – Le virage anciennement connu comme Parabolica, mais qui se nomme désormais Curva Alboreto, est un des plus célèbres du circuit. Depuis 2014, les graviers de la zone de dégagement ont été remplacés par du bitume.
Forces en présence :
Sur un circuit où la gestion de l’énergie s’annonce complexe et où la puissance globale sera la clé de la réussite, on peut s’attendre à une équipe Mercedes en grande forme. Mais Kimi Antonelli s’élancera certainement du fond de grille pour prendre une pénalité qui sera plus facile à compenser sur ce tracé rapide et aux longues lignes droites.
McLaren, qui semble avoir franchi un cap dans la maîtrise du V6 Mercedes, pourrait aussi en profiter pour signer un bon résultat. Red Bull aura à son avantage le très bon bloc thermique de son moteur, classé une nouvelle fois meilleur V6 lors de la deuxième période d’évaluation ADUO.
En revanche ce circuit sera probablement un désavantage pour Ferrari, qui composera à domicile avec un moteur évolué pour la 2e fois mais qui devrait rester moins puissant. A moins qu’une bonne surprise attende les tifosi !
Derrière le quatuor, la lutte devrait encore concernant Racing Bulls, Alpine F1 et Audi pour les dernières places dans le top 10. Ce sera aussi un grand test de puissance pour le nouveau moteur Honda introduit à Zandvoort et qui devrait permettre d’y voir plus clair sur ses gains réels en vitesse de pointe par rapport à ses adversaires.
Les pronos de la rédac’
Voici nos pronostics pour le week-end de Monza :
— Franck : 1. Hamilton, 2. Leclerc, 3. Norris
— Emmanuel : 1. Russell, 2. Norris, 3. Verstappen
— Alexandre : 1. Norris, 2. Russell, 3. Leclerc
Les horaires du Grand Prix d’Italie
En tant que manche européenne au format classique, le Grand Prix d’Italie proposera des horaires classiques avec les qualifications samedi à 16h et la course à 15h, mais les horaires du vendredi seront avancés d’une heure par rapport aux manches européennes habituelles.
- Vendredi 4 septembre
12h30-13h30 : Essais Libres 1
16h00-17h00 : Essais Libres 2
- Samedi 5 septembre
12h30-13h30 : Essais Libres 3
16h00-17h00 : Qualifications
- Dimanche 6 septembre
15h00-17h00 : Course
Les vainqueurs du Grand Prix d’Italie
|Année
|Circuit
|Vainqueur
|Équipe
|Moteur
|2025
|Monza
|Max Verstappen
|Red Bull
|Honda
|2024
|Monza
|Charles Leclerc
|Ferrari
|Ferrari
|2023
|Monza
|Max Verstappen
|Red Bull
|Honda
|2022
|Monza
|Max Verstappen
|Red Bull
|Honda
|2021
|Monza
|Daniel Ricciardo
|McLaren
|Mercedes
|2020
|Monza
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|Honda
|2019
|Monza
|Charles Leclerc
|Ferrari
|Ferrari
|2018
|Monza
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|2017
|Monza
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|2016
|Monza
|Nico Rosberg
|Mercedes
|Mercedes
|2015
|Monza
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|2014
|Monza
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|2013
|Monza
|Sebastian Vettel
|Red Bull
|Renault
|2012
|Monza
|Lewis Hamilton
|McLaren
|Mercedes
|2011
|Monza
|Sebastian Vettel
|Red Bull
|Renault
|2010
|Monza
|Fernando Alonso
|Ferrari
|Ferrari
|2009
|Monza
|Rubens Barrichello
|Brawn GP
|Mercedes
|2008
|Monza
|Sebastian Vettel
|Toro Rosso
|Ferrari
|2007
|Monza
|Fernando Alonso
|McLaren
|Mercedes
|2006
|Monza
|Michael Schumacher
|Ferrari
|Ferrari
|2005
|Monza
|Juan Pablo Montoya
|McLaren
|Mercedes
|2004
|Monza
|Rubens Barrichello
|Ferrari
|Ferrari
|2003
|Monza
|Michael Schumacher
|Ferrari
|Ferrari
|2002
|Monza
|Rubens Barrichello
|Ferrari
|Ferrari
|2001
|Monza
|Juan Pablo Montoya
|Williams
|BMW
|2000
|Monza
|Michael Schumacher
|Ferrari
|Ferrari
|1999
|Monza
|Heinz-Harald Frentzen
|Jordan
|Mugen Honda
|1998
|Monza
|Michael Schumacher
|Ferrari
|Ferrari
|1997
|Monza
|David Coulthard
|McLaren
|Mercedes
|1996
|Monza
|Michael Schumacher
|Ferrari
|Ferrari
|1995
|Monza
|Johnny Herbert
|Benetton
|Renault
|1994
|Monza
|Damon Hill
|Williams
|Renault
|1993
|Monza
|Damon Hill
|Williams
|Renault
|1992
|Monza
|Ayrton Senna
|McLaren
|Honda
|1991
|Monza
|Nigel Mansell
|Williams
|Renault
|1990
|Monza
|Ayrton Senna
|McLaren
|Honda
|1989
|Monza
|Alain Prost
|McLaren
|Honda
|1988
|Monza
|Gerhard Berger
|Ferrari
|Ferrari
|1987
|Monza
|Nelson Piquet
|Williams
|Honda
|1986
|Monza
|Nelson Piquet
|Williams
|Honda
|1985
|Monza
|Alain Prost
|McLaren
|TAG
|1984
|Monza
|Niki Lauda
|McLaren
|TAG
|1983
|Monza
|Nelson Piquet
|Brabham
|BMW
|1982
|Monza
|René Arnoux
|Renault
|Renault
|1981
|Monza
|Alain Prost
|Renault
|Renault
|1980
|Monza
|Nelson Piquet
|Brabham
|Ford
|1979
|Monza
|Jody Scheckter
|Ferrari
|Ferrari
|1978
|Monza
|Niki Lauda
|Brabham
|Alfa Romeo
|1977
|Monza
|Mario Andretti
|Lotus
|Ford
|1976
|Monza
|Ronnie Peterson
|March
|Ford
|1975
|Monza
|Clay Regazzoni
|Ferrari
|Ferrari
|1974
|Monza
|Ronnie Peterson
|Lotus
|Ford
|1973
|Monza
|Ronnie Peterson
|Lotus
|Ford
|1972
|Monza
|Emerson Fittipaldi
|Lotus
|Ford
|1971
|Monza
|Peter Gethin
|BRM
|BRM
|1970
|Monza
|Clay Regazzoni
|Ferrari
|Ferrari
|1969
|Monza
|Jackie Stewart
|Matra
|Ford
|1968
|Monza
|Denny Hulme
|McLaren
|Ford
|1967
|Monza
|John Surtees
|Honda
|Honda
|1966
|Monza
|Ludovico Scarfiotti
|Ferrari
|Ferrari
|1965
|Monza
|Jackie Stewart
|BRM
|BRM
|1964
|Monza
|John Surtees
|Ferrari
|Ferrari
|1963
|Monza
|Jim Clark
|Lotus
|Climax
|1962
|Monza
|Graham Hill
|BRM
|BRM
|1961
|Monza
|Phil Hill
|Ferrari
|Ferrari
|1960
|Monza
|Phil Hill
|Ferrari
|Ferrari
|1959
|Monza
|Stirling Moss
|Cooper
|Climax
|1958
|Monza
|Tony Brooks
|Vanwall
|Vanwall
|1957
|Monza
|Stirling Moss
|Vanwall
|Vanwall
|1956
|Monza
|Stirling Moss
|Maserati
|Maserati
|1955
|Monza
|Juan Manuel Fangio
|Mercedes
|Mercedes
|1954
|Monza
|Juan Manuel Fangio
|Mercedes
|Mercedes
|1953
|Monza
|Juan Manuel Fangio
|Maserati
|Maserati
|1952
|Monza
|Alberto Ascari
|Ferrari
|Ferrari
|1951
|Monza
|Alberto Ascari
|Ferrari
|Ferrari
|1950
|Monza
|Giuseppe Farina
|Alfa Romeo
|Alfa Romeo
Le debriefing du GP des Pays-Bas
Avec un peu de retard, nous tiendrons notre debriefing du Grand Prix ce mardi 1er septembre à 20h30. Ce sera aussi l’occasion de revenir sur tous les nouveaux contrats des pilotes prolongés et d’évoquer Monza !
Comment suivre au mieux l’actualité de notre site ?
Vous appréciez nos actus ? Alors sélectionnez Nextgen-Auto.com comme source privilégiée sur Google, pour voir davantage de news F1 de ce site dans vos résultats d’actualités. Vous ne manquerez plus aucune information et serez parmi les premiers à lire nos interviews et analyses.
S’abonner est simple : il vous suffit de cliquer sur ce lien et de cocher les sources Nextgen-Auto.com.
Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne WhatsApp Nextgen-Auto.com pour recevoir en temps réel les "breaking news" et quelques informations exclusives avant leur publication !
Nous suivre sur notre Profil Google afin que nos news vous soient présentées en priorité dans votre fil d’informations sur votre smartphone ! Il suffit de cliquer sur "Suivre sur Google".
Calendrier - circuits F1
- Présentation et horaires du Grand Prix d’Italie 2026 de F1
- Imola se prépare pour une finale de la F1, la Chine en ouverture de 2027
- Grand Prix d’Allemagne : aucun accord en vue malgré les appels au retour
- Des louanges après les essais F3 : un ’incroyable’ Madring ’à l’ancienne’ qui va séduire la F1
- Zandvoort perd la F1, Jos Verstappen ressort une vieille critique