Wolff a fait la paix avec Abu Dhabi 2021 : ’Max est un champion du monde méritant’

Cinq ans après l’un des dénouements les plus controversés de l’histoire récente de la Formule 1, Toto Wolff assure avoir enfin tourné la page. Le directeur de Mercedes reconnaît que la défaite de Lewis Hamilton face à Max Verstappen lors du Grand Prix d’Abu Dhabi 2021 restera à jamais associée à cette saison, mais estime désormais que le Néerlandais mérite pleinement son titre mondial. Une manière pour l’Autrichien de prendre du recul sur une soirée qui avait profondément marqué Mercedes.

Wolff a été interrogé sur le premier souvenir qui lui vient lorsqu’il pense à la saison 2021. Sa réponse a été immédiate.

"Abu Dhabi," a-t-il simplement répondu.

Un choix qui peut surprendre au regard de la saison exceptionnelle réalisée par Mercedes. L’écurie avait décroché cette année-là son huitième titre consécutif chez les constructeurs, un record inédit dans le sport automobile. Mais les circonstances de la dernière course, et notamment la gestion de la voiture de sécurité par le directeur de course de la FIA de l’époque, avaient éclipsé une grande partie de cette réussite.

"Les huit championnats des constructeurs, c’est bien et c’est quelque chose qui n’avait jamais été fait auparavant dans un autre sport, donc c’était un bon moment," a reconnu Wolff. "Mais alors, la façon dont cette course s’est déroulée ? C’est quelque chose qui va encore rester pour toujours."

À Abu Dhabi, Hamilton semblait pourtant se diriger vers un huitième sacre mondial. Le Britannique menait la course lorsque l’accident de Nicholas Latifi avait provoqué l’intervention de la voiture de sécurité. La procédure mal appliquée lors de la relance avait alors permis à Verstappen, revenu dans le sillage du pilote Mercedes, de disposer d’une ultime occasion de dépassement lors du dernier tour.

Verstappen l’avait saisie pour s’emparer de la victoire et du titre mondial, privant Hamilton d’un record historique.

Wolff avait immédiatement contesté la décision et son équipe avait engagé une procédure officielle avant finalement de renoncer à poursuivre son action. Cinq ans plus tard, l’Autrichien affirme toutefois que sa perception de cette soirée a évolué.

"Maintenant, j’ai fait la paix avec ça, et Lewis aussi," a-t-il déclaré. "Max était un champion du monde méritant, et la saison ne se résume pas à un seul après-midi ou une seule soirée."

Cette précision est importante pour Wolff, qui refuse désormais de réduire l’intégralité de la saison 2021 à son dernier Grand Prix.

"Si Abu Dhabi demeure le souvenir dominant, le championnat avait également été marqué par une lutte extrêmement intense entre Hamilton et Verstappen, tout au long de l’année."

"Mais c’est toujours ce qui reste associé à 2021 pour moi," a néanmoins admis Wolff.

Le directeur de Mercedes estime d’ailleurs que l’impression d’une saison particulièrement dominante de son équipe est trompeuse. Mercedes avait connu un début d’exercice difficile avant de revenir progressivement dans la lutte pour le titre.

"2021, cela ressemble à beaucoup de succès, mais en réalité ce n’était pas le cas, parce qu’au début de la saison, nous avons eu des difficultés jusqu’à, je crois, juin, à Silverstone," a-t-il expliqué. "Ensuite, nous avons connu un deuxième printemps et, à partir de là, ça s’est plutôt bien passé."

Le "meilleur Lewis" selon Wolff

Mercedes avait alors progressivement inversé la tendance face à Red Bull. Hamilton avait notamment remporté plusieurs courses importantes dans la dernière partie du championnat, alors que la bataille avec Verstappen atteignait son paroxysme.

Mais la saison avait également été marquée par plusieurs décisions controversées. Wolff cite notamment la disqualification de Hamilton au Grand Prix de São Paulo.

"Nous étions sur une lancée, puis Lewis a été disqualifié au Brésil, injustement," a-t-il affirmé.

Hamilton avait été contraint de s’élancer depuis le fond de la grille lors de la course sprint après avoir reçu une pénalité liée à son aileron arrière. Il avait néanmoins effectué une remontée spectaculaire avant de s’imposer lors du Grand Prix.

Pour Wolff, cet épisode avait contribué à libérer son pilote.

"Il a été envoyé à l’arrière de la grille pour la course sprint, il a réalisé une remontée remarquable et, à partir de là, il a été déchaîné, c’était le meilleur Lewis que j’aie vu durant toutes ces années," a-t-il estimé.

Malgré cette fin de saison exceptionnelle, Hamilton n’a finalement pas réussi à reprendre le dessus sur Verstappen lors de la dernière manche.

"Oui, à la fin, cela ne s’est pas produit, ce fameux 8e titre..." a résumé Wolff.

"Un moment d’incrédulité"

La façon dont le titre s’était joué avait particulièrement affecté Wolff, qui explique aujourd’hui encore pourquoi Abu Dhabi a constitué un choc aussi important pour lui.

Le dirigeant Mercedes avait toujours revendiqué une approche très contrôlée de son rôle. Or, à Yas Marina, il avait eu le sentiment de perdre totalement la maîtrise des événements alors que le championnat semblait promis à Hamilton.

"Évidemment, ma propre réaction a été... Depuis que je suis enfant, j’ai essayé de contrôler les choses parce que j’ai eu une enfance difficile, et je me souviens que vers huit, neuf ou dix ans, j’ai compris que je voulais être indépendant de mes parents et de n’importe qui d’autre et prendre mes propres décisions," a raconté Wolff.

"Et c’était un moment où j’avais le sentiment que tout était décidé. À dix tours de l’arrivée, ou quelque chose comme ça, il n’y avait aucun scénario qui pouvait nous faire perdre le championnat," a-t-il poursuivi. "Et puis il nous a été retiré, et c’était un moment d’incrédulité. C’était mon sentiment personnel."

"Mais ensuite, le combattant en moi est intervenu et s’est dit : ’Comment pouvons-nous recommencer ? Quelles sont nos options pour contester ce résultat ?’"

Dans les heures qui avaient suivi l’arrivée, Mercedes avait donc commencé à analyser ses possibilités. Wolff se souvient d’une atmosphère particulièrement lourde dans le camp allemand, avec Hamilton, Ola Källenius et l’équipe réunis pour tenter de comprendre comment réagir.

"Le moi rationnel a pris le dessus, en réfléchissant," a expliqué Wolff. "Ola, notre directeur général, était là, ainsi que Lewis. Nous étions tous dans la pièce. L’équipe de course était complètement sous le choc et nous cherchions à déterminer ce que nous devions faire."

La réaction de Susie Wolff, épouse de Toto et ancienne pilote, avait également été particulièrement forte.

"Et puis, évidemment, Susie était incrédule," a-t-il raconté. "Elle connaissait Lewis depuis leur enfance et ils avaient couru l’un contre l’autre, donc elle avait été très, très bouleversée, complètement sous le choc, en réalité, face à la situation."

"Le reste de la soirée s’était alors déroulé comme une succession d’étapes, entre sidération, analyse et réflexion sur les recours possibles. Et donc, je suppose qu’on progresse à travers ces différentes étapes."

Le contraste est saisissant entre le Wolff d’Abu Dhabi 2021 et celui qui revient aujourd’hui sur cet épisode. À l’époque, Mercedes avait dénoncé avec virulence la gestion de la voiture de sécurité et estimé que les règles n’avaient pas été correctement appliquées. Hamilton, lui, avait choisi de ne pas s’exprimer dans l’immédiat.

Depuis, les deux hommes ont néanmoins accepté le résultat.

Cela ne signifie pas que Wolff a oublié cette soirée. Bien au contraire : Abu Dhabi reste son premier souvenir lorsqu’il pense à 2021 et il reconnaît que l’événement "va encore rester pour toujours". Mais son jugement sur Verstappen est désormais sans ambiguïté.

"Max était définitivement un champion du monde méritant cette année-là," affirme-t-il une nouvelle fois pour conclure.