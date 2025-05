Résultats financiers : la F1 accuse une perte nette mais dédramatise

Liberty Media vient de lever le voile sur les performances financières de la Formule 1 pour le premier trimestre 2025. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les chiffres sont décevants. Du moins à première vue.

En effet, ce début d’année 2025 se traduit par un chiffre d’affaires global qui dégringole de 553 millions de dollars l’an passé à 403 millions cette année (par rapport au premier trimestre 2024). Une perte de près d’un tiers !

Ce recul fort des revenus dits "primaires" (qui englobent la promotion des courses, les droits médias et le sponsoring) s’explique logiquement : un Grand Prix de moins a eu lieu au premier trimestre 2025, par rapport au premier trimestre 2024. Ce qui fait logiquement chuter directement les recettes de promotion et de diffusion.

Ces revenus primaires ont ainsi chuté à 319 millions de dollars pour le premier trimestre 2024, bien loin des 463 millions enregistrés en 2024. Même son de cloche du côté des "autres revenus", qui passent de 90 millions à 84 millions de dollars - une baisse principalement attribuée à une fréquentation moins soutenue du Paddock Club.

Conséquence directe, les sommes reversées aux écuries (hors versements liés aux Accords Concorde) ont également été revues à la baisse, passant de 163 millions en 2024 à 114 millions pour ce premier trimestre 2025.

Plus frappant encore, la Formule 1 accuse, sur ce premier trimestre 2025, une perte d’exploitation de 28 millions de dollars, alors qu’elle affichait un solide bénéfice d’exploitation de 136 millions un an plus tôt.

Enfin, le revenu total ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (OIBDA) suit cette tendance négative, tombant à 85 millions en 2025 contre 208 millions en 2024.

C’est la première fois depuis 2021 (et le Covid) que la F1 subit une perte nette sur un trimestre.

« Le calendrier 2025 prévoit le même nombre de 24 événements qu’en 2024, mais dans un ordre différent tout au long de la saison, ce qui impactera les comparaisons de revenus et de coûts d’une année sur l’autre sur une base trimestrielle » précise la FOM.

Notons cependant que cette perte s’explique aussi par des coûts en hausse, notamment liés au fret (et avec des Grands Prix plus distants). « Les frais de vente, généraux et administratifs ont augmenté principalement en raison de coûts de marketing plus élevés associés à l’événement de lancement de la 75ème saison à l’O2 de Londres et à l’augmentation des coûts de personnel » relate encore la FOM, confirmant que l’évènement de lancement à Londres a donc aussi grevé les comptes.

Liberty Media dédramatise la perte nette

Mais dans ses déclarations aux investisseurs, Derek Chang, le nouveau PDG de Liberty Media, a tenu à afficher un discours positif. Pas de quoi s’inquiéter pour la F1 qui reste en grande forme, selon lui.

« 2025 démarre fort », a déclaré Derek Chang.

« La Formule 1 bénéficie de courses passionnantes en piste et d’une dynamique financière soutenue par de nouveaux partenariats commerciaux entrés en vigueur cette année. Nous pensons que les flux de revenus contractuels et diversifiés de la Formule 1 la positionnent bien face au contexte macroéconomique et de consommation actuel. »

« Les fondamentaux de l’entreprise restent solides et nous sommes confiants dans notre capacité à générer de la valeur à long terme. »

Stefano Domenicali, Président et PDG de la Formule 1, a dressé le même tableau d’autosatisfaction.

« La Formule 1 en est à six courses d’une autre saison incroyable et ravit les fans de manière nouvelle et créative. Des courses serrées sur l’ensemble du peloton ont créé une action captivante en piste, contribuant à stimuler la croissance de l’audience sur les plateformes linéaires et numériques. »

« Nos partenaires promoteurs continuent d’innover dans leurs expériences de week-end de course, générant de la demande et des événements à guichets fermé. »

« Point important, nous avons convenu des conditions commerciales avec toutes les équipes de F1 pour les Accords Concorde 2026, qui est financièrement attractif pour toutes les parties et assure la stabilité de notre avenir. »