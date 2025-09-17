L’Allemagne a-t-elle vraiment la capacité de revenir en F1 ?

Malgré les rumeurs d’un retour de l’Allemagne au calendrier de la Formule 1, le pays fait face à trop d’obstacles pour effectuer un retour rapide dans la discipline reine du sport automobile, malgré sa puissance économique et l’implication de deux constructeurs premium.

La F1 a déjà confirmé le calendrier 2026 avec 24 courses, ainsi que six épreuves sprint hier.

Bien entendu, l’Allemagne n’en fait pas partie, mais le PDG de la F1 a récemment évoqué la possibilité d’un retour à Hockenheim ou au Nürburgring, notamment avec l’arrivée d’Audi et l’implantation continue de Mercedes.

Ralf Schumacher a toutefois donné une idée du triste état actuel du sport automobile allemand, en déclin.

"En Allemagne, nous disposons actuellement d’environ 700 licenciés pour le karting, et leur nombre est en baisse."

"En Angleterre, par exemple, il y en a 4 000. Là-bas, et surtout en Italie, le karting existe, mais ici, en Allemagne, il est de plus en plus en voie de disparition. Il ne reste pratiquement plus de pistes de karting décentes, et les championnats automobiles se font de plus en plus rares."

"C’est très simple : si je supprime les terrains de football, il y aura de moins en moins de footballeurs, et c’est précisément le problème que nous rencontrons actuellement en sport automobile."

Mercedes et l’ADAC ont réagi en lançant un partenariat visant à soutenir un pilote allemand jusqu’à la F1. Mais Schumacher estime que les constructeurs doivent également collaborer avec la F1 pour redonner à l’Allemagne sa place au calendrier.

"Les collaborations sont extrêmement importantes. Si Mercedes et Audi décident un jour de soutenir ensemble le projet de retour du Grand Prix, il pourrait se concrétiser. J’aimerais que cela se produise."

"Mais tant que l’État n’apportera pas de ressources financières – qu’il récupérera grâce au tourisme généré par la course – cela ne fonctionnera pas."

"Les droits d’inscription sont désormais si élevés. Et avec les nouvelles lois sur les évènements sportifs en Allemagne, c’est aussi à l’organisateur de payer de sa poche le dispositif de sécurité complet avec la police et les pompiers. Hockenheim ne pourrait pas générer autant de revenus pour couvrir cela si ce n’est pas pris en charge par l’état."

"Il n’est pas nécessaire d’avoir étudié les mathématiques pour comprendre que cela ne fonctionnera pas. Mais je garde espoir."