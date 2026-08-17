Présentation et horaires du GP des Pays-Bas 2026 de F1
La dernière à Zandvoort avec un week-end de Sprint
Après quatre semaines de pause, la F1 reprend ses droits avec le Grand Prix des Pays-Bas. La Formule 1 se rend pour la dernière fois de l’ère moderne à Zandvoort, dont le contrat avec la FOM s’arrête en fin de saison. Après cela, la manche ne sera plus au calendrier, et c’est donc une sorte de gala d’adieu qui se présente pour cette manche, Max Verstappen ayant déjà annoncé un casque spécial pour son "dernier Grand Prix à domicile".
Compte tenu de l’aspect sinueux du tracé, il n’y aura que deux zones de Mode Ligne Droite sur le circuit cette année, et c’est donc une piste qui devrait permettre de rouler à fond sans réfléchir à la consommation d’énergie.
Les caractéristiques de la piste
C’est la dernière fois de l’ère actuelle que la Formule 1 roulera sur ce tracé du circuit de Zandvoort. Après de nombreuses années sur l’ancien tracé, plus long et plus rapide, il a été modifié pour revenir sous sa forme actuelle en 1999, et rénové par Dromo pour accueillir la F1 à partir de 2021.
La catégorie reine y est revenue en en 2021 après 36 ans de pause, l’édition précédente datant de 1985, à l’époque où elle empruntait deux virages grandement modifiés aujourd’hui. Les courbes 3 et 14, nommées Hugenholtz et Arie Luyendyk, ont reçu en effet un banking. Dans le cas du dernier, l’objectif est d’allonger la zone de pleine charge qui constitue ligne droite de départ et arrivée.
Un des défis est la gestion des pneus, qui sont soumis à rude épreuve. En effet, le reste du tracé est composé de virages intenses, à l’image du virage 7 qui se prend à environ 260 km/h et inflige 5g aux pilotes. Les virages 8 et 9 sont eux aussi des courbes rapides exigeantes.
Le premier virage de Tarzan est une courbe assez serrée avec plusieurs trajectoires possibles et des bacs à graviers. Car oui, une des particularités du circuit de Zandvoort tient dans ses larges dégagements dans lesquels les voitures peuvent venir se planter en cas d’erreur.
Les forces en présence
Du côté des forces en présence, on peut s’attendre à voir McLaren en forme, sur un tracé qui reprend des caractéristiques de la Hongrie, et alors que l’équipe aura la suite de son dernier package d’évolutions sur la MCL40.
Ferrari sera aussi à son aise sur ce type de tracé, tandis que Mercedes cherchera à être plus à son aise qu’en Hongrie avec, normalement, un gros pack d’évolutions. Red Bull pourrait être un peu en retrait parmi les top teams.
Derrière, Racing Bulls et Audi devraient encore être à l’avant du peloton, et il faudra évidemment voir quel est le gain lié au moteur chez Aston Martin, puisque Honda amène son nouveau V6, après que l’équipe a déjà fait un grand pas en avant grâce à son package sur le châssis.
Les pronos de la rédac’
Voici les pronostics du podium de la course par les membres de la rédaction :
— Franck : 1. Russell, 2. Verstappen, 3. Norris
— Emmanuel : 1. Leclerc, 2. Norris, 3. Russell
— Alexandre : 1. Norris, 2. Antonelli, 3. Verstappen
Les horaires du Grand Prix des Pays-Bas
Zandvoort accueille cette année un Sprint, et c’est forcément un horaire différent qui sera proposé aux pilotes et aux équipes.
- Vendredi 21 août
12h30-13h30 : Essais Libres
16h30-17h14 : Qualifications Sprint
- Samedi 22 août
12h00-13h00 : Sprint
16h00-17h00 : Qualifications
- Dimanche 23 août
15h00-17h00 : Course
Les vainqueurs du Grand Prix des Pays-Bas
|Année
|Circuit
|Vainqueur
|Équipe
|Moteur
|2025
|Zandvoort
|PIASTRI Oscar
|McLaren
|Mercedes
|2024
|Zandvoort
|NORRIS Lando
|McLaren
|Mercedes
|2023
|Zandvoort
|VERSTAPPEN Max
|Red Bull
|Honda
|2022
|Zandvoort
|VERSTAPPEN Max
|Red Bull
|Honda
|2021
|Zandvoort
|VERSTAPPEN Max
|Red Bull
|Honda
|1985
|Zandvoort
|LAUDA Niki
|McLaren
|TAG Porsche
|1984
|Zandvoort
|PROST Alain
|McLaren
|TAG Porsche
|1983
|Zandvoort
|ARNOUX René
|Ferrari
|Ferrari
|1982
|Zandvoort
|PIRONI Didier
|Ferrari
|Ferrari
|1981
|Zandvoort
|PROST Alain
|Renault
|Renault
|1980
|Zandvoort
|PIQUET Nelson
|Brabham
|Ford Cosworth
|1979
|Zandvoort
|JONES Alan
|Williams
|Ford Cosworth
|1978
|Zandvoort
|ANDRETTI Mario
|Lotus
|Ford Cosworth
|1977
|Zandvoort
|LAUDA Niki
|Ferrari
|Ferrari
|1976
|Zandvoort
|HUNT James
|McLaren
|Ford Cosworth
|1975
|Zandvoort
|HUNT James
|Hesketh
|Ford Cosworth
|1974
|Zandvoort
|LAUDA Niki
|Ferrari
|Ferrari
|1973
|Zandvoort
|STEWART Jackie
|Tyrrell
|Ford Cosworth
|1971
|Zandvoort
|ICKX Jacky
|Ferrari
|Ferrari
|1970
|Zandvoort
|RINDT Jochen
|Lotus
|Ford Cosworth
|1969
|Zandvoort
|STEWART Jackie
|Matra
|Ford Cosworth
|1968
|Zandvoort
|STEWART Jackie
|Matra
|Ford Cosworth
|1967
|Zandvoort
|CLARK Jim
|Lotus
|Ford Cosworth
|1966
|Zandvoort
|BRABHAM Jack
|Brabham
|Repco
|1965
|Zandvoort
|CLARK Jim
|Lotus
|Climax
|1964
|Zandvoort
|CLARK Jim
|Lotus
|Climax
|1963
|Zandvoort
|CLARK Jim
|Lotus
|Climax
|1962
|Zandvoort
|HILL Graham
|BRM
|BRM
|1961
|Zandvoort
|von TRIPS Wolfgang
|Ferrari
|Ferrari
|1960
|Zandvoort
|BRABHAM Jack
|Cooper
|Climax
|1959
|Zandvoort
|BONNIER Jo
|BRM
|BRM
|1958
|Zandvoort
|MOSS Stirling
|Vanwall
|Vanwall
|1955
|Zandvoort
|FANGIO Juan Manuel
|Mercedes
|Mercedes
|1953
|Zandvoort
|ASCARI Alberto
|Ferrari
|Ferrari
|1952
|Zandvoort
|ASCARI Alberto
|Ferrari
|Ferrari
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