Présentation et horaires du GP des Pays-Bas 2026 de F1

La dernière à Zandvoort avec un week-end de Sprint

Présentation et horaires du GP des Pays-Bas 2026 de F1
Auteur : Emmanuel Touzot
17 août 2026 - 06:24

Après quatre semaines de pause, la F1 reprend ses droits avec le Grand Prix des Pays-Bas. La Formule 1 se rend pour la dernière fois de l’ère moderne à Zandvoort, dont le contrat avec la FOM s’arrête en fin de saison. Après cela, la manche ne sera plus au calendrier, et c’est donc une sorte de gala d’adieu qui se présente pour cette manche, Max Verstappen ayant déjà annoncé un casque spécial pour son "dernier Grand Prix à domicile".

Compte tenu de l’aspect sinueux du tracé, il n’y aura que deux zones de Mode Ligne Droite sur le circuit cette année, et c’est donc une piste qui devrait permettre de rouler à fond sans réfléchir à la consommation d’énergie.

Les caractéristiques de la piste

C’est la dernière fois de l’ère actuelle que la Formule 1 roulera sur ce tracé du circuit de Zandvoort. Après de nombreuses années sur l’ancien tracé, plus long et plus rapide, il a été modifié pour revenir sous sa forme actuelle en 1999, et rénové par Dromo pour accueillir la F1 à partir de 2021.

La catégorie reine y est revenue en en 2021 après 36 ans de pause, l’édition précédente datant de 1985, à l’époque où elle empruntait deux virages grandement modifiés aujourd’hui. Les courbes 3 et 14, nommées Hugenholtz et Arie Luyendyk, ont reçu en effet un banking. Dans le cas du dernier, l’objectif est d’allonger la zone de pleine charge qui constitue ligne droite de départ et arrivée.

Un des défis est la gestion des pneus, qui sont soumis à rude épreuve. En effet, le reste du tracé est composé de virages intenses, à l’image du virage 7 qui se prend à environ 260 km/h et inflige 5g aux pilotes. Les virages 8 et 9 sont eux aussi des courbes rapides exigeantes.

Le premier virage de Tarzan est une courbe assez serrée avec plusieurs trajectoires possibles et des bacs à graviers. Car oui, une des particularités du circuit de Zandvoort tient dans ses larges dégagements dans lesquels les voitures peuvent venir se planter en cas d’erreur.

Les forces en présence

Du côté des forces en présence, on peut s’attendre à voir McLaren en forme, sur un tracé qui reprend des caractéristiques de la Hongrie, et alors que l’équipe aura la suite de son dernier package d’évolutions sur la MCL40.

Ferrari sera aussi à son aise sur ce type de tracé, tandis que Mercedes cherchera à être plus à son aise qu’en Hongrie avec, normalement, un gros pack d’évolutions. Red Bull pourrait être un peu en retrait parmi les top teams.

Derrière, Racing Bulls et Audi devraient encore être à l’avant du peloton, et il faudra évidemment voir quel est le gain lié au moteur chez Aston Martin, puisque Honda amène son nouveau V6, après que l’équipe a déjà fait un grand pas en avant grâce à son package sur le châssis.

Les pronos de la rédac’

Voici les pronostics du podium de la course par les membres de la rédaction :

 Franck : 1. Russell, 2. Verstappen, 3. Norris
 Emmanuel : 1. Leclerc, 2. Norris, 3. Russell
 Alexandre : 1. Norris, 2. Antonelli, 3. Verstappen

Les horaires du Grand Prix des Pays-Bas

Zandvoort accueille cette année un Sprint, et c’est forcément un horaire différent qui sera proposé aux pilotes et aux équipes.

- Vendredi 21 août

12h30-13h30 : Essais Libres
16h30-17h14 : Qualifications Sprint

- Samedi 22 août

12h00-13h00 : Sprint
16h00-17h00 : Qualifications

- Dimanche 23 août

15h00-17h00 : Course

Les vainqueurs du Grand Prix des Pays-Bas

AnnéeCircuitVainqueurÉquipeMoteur
2025 Zandvoort PIASTRI Oscar McLaren Mercedes
2024 Zandvoort NORRIS Lando McLaren Mercedes
2023 Zandvoort VERSTAPPEN Max Red Bull Honda
2022 Zandvoort VERSTAPPEN Max Red Bull Honda
2021 Zandvoort VERSTAPPEN Max Red Bull Honda
1985 Zandvoort LAUDA Niki McLaren TAG Porsche
1984 Zandvoort PROST Alain McLaren TAG Porsche
1983 Zandvoort ARNOUX René Ferrari Ferrari
1982 Zandvoort PIRONI Didier Ferrari Ferrari
1981 Zandvoort PROST Alain Renault Renault
1980 Zandvoort PIQUET Nelson Brabham Ford Cosworth
1979 Zandvoort JONES Alan Williams Ford Cosworth
1978 Zandvoort ANDRETTI Mario Lotus Ford Cosworth
1977 Zandvoort LAUDA Niki Ferrari Ferrari
1976 Zandvoort HUNT James McLaren Ford Cosworth
1975 Zandvoort HUNT James Hesketh Ford Cosworth
1974 Zandvoort LAUDA Niki Ferrari Ferrari
1973 Zandvoort STEWART Jackie Tyrrell Ford Cosworth
1971 Zandvoort ICKX Jacky Ferrari Ferrari
1970 Zandvoort RINDT Jochen Lotus Ford Cosworth
1969 Zandvoort STEWART Jackie Matra Ford Cosworth
1968 Zandvoort STEWART Jackie Matra Ford Cosworth
1967 Zandvoort CLARK Jim Lotus Ford Cosworth
1966 Zandvoort BRABHAM Jack Brabham Repco
1965 Zandvoort CLARK Jim Lotus Climax
1964 Zandvoort CLARK Jim Lotus Climax
1963 Zandvoort CLARK Jim Lotus Climax
1962 Zandvoort HILL Graham BRM BRM
1961 Zandvoort von TRIPS Wolfgang Ferrari Ferrari
1960 Zandvoort BRABHAM Jack Cooper Climax
1959 Zandvoort BONNIER Jo BRM BRM
1958 Zandvoort MOSS Stirling Vanwall Vanwall
1955 Zandvoort FANGIO Juan Manuel Mercedes Mercedes
1953 Zandvoort ASCARI Alberto Ferrari Ferrari
1952 Zandvoort ASCARI Alberto Ferrari Ferrari

Comment suivre au mieux l’actualité de notre site ?

Vous appréciez nos actus ? Alors sélectionnez Nextgen-Auto.com comme source privilégiée sur Google, pour voir davantage de news F1 de ce site dans vos résultats d’actualités. Vous ne manquerez plus aucune information et serez parmi les premiers à lire nos interviews et analyses.

S’abonner est simple : il vous suffit de cliquer sur ce lien et de cocher les sources Nextgen-Auto.com.

Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne WhatsApp Nextgen-Auto.com pour recevoir en temps réel les "breaking news" et quelques informations exclusives avant leur publication !

Nous suivre sur notre Profil Google afin que nos news vous soient présentées en priorité dans votre fil d’informations sur votre smartphone ! Il suffit de cliquer sur "Suivre sur Google".

F1 2026 vs 2025, pilotes et équipes : qui a brillé, qui a dégringolé dans la hiérarchie McLaren F1 révèle ses erreurs de conception sur la MCL40
Partage
zandvoort.jpg

Calendrier - circuits F1

+ sur Calendrier - circuits F1