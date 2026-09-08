Présentation et horaires du GP d’Espagne F1 2026 à Madrid

Une première pour le circuit du Madring

Présentation et horaires du GP d’Espagne F1 2026 à Madrid
Auteur : Emmanuel Touzot
8 septembre 2026 - 07:00

La F1 va courir pour la première fois sur le Madring ce week-end, le circuit de Madrid qui est construit au sein de la capitale espagnole. C’est pour cela que cette grande première aura le nom de Grand Prix d’Espagne, et la Formule 1 a assuré depuis plusieurs mois déjà que le spectacle serait au rendez-vous, sur une piste à la physionomie unique, et qui pourrait s’avérer particulièrement difficile à dompter pour les 22 acteurs principaux du week-end.

Le complexe se situe à environ 8 km à l’ouest de l’aéroport de Madrid-Barajas, et c’est la première fois que la catégorie reine revient près de la capitale espagnole depuis le dernier Grand Prix d’Espagne disputé à Jarama, en 1981.

Des propositions pour ramener le championnat à Madrid avaient fait surface à plusieurs reprises, mais cela ne s’est jamais concrétisé. Un premier concept de circuit urbain avait même été présenté à Bernie Ecclestone en 2014, mais cela n’avait pas abouti.

Le projet moderne a commencé à prendre forme grâce à Isabel Díaz Ayuso, présidente de la Communauté de Madrid, au début des années 2020. C’est en 2023 que le projet a été présenté au PDG de la F1, Stefano Domenicali, qui l’a accepté.

La construction a officiellement commencé le 25 avril 2025 lors d’une cérémonie de pose de la première pierre en présence d’Isabel Díaz Ayuso et du pilote Carlos Sainz Jr, qui a été nommé ambassadeur du circuit.

Les travaux de construction se sont déroulé jusqu’à l’homologation qui a été accordée le 23 juin 2026 concernant la piste. Après que le tracé a reçu son homologation initiale de la FIA, Ferrari est devenue la première écurie à utiliser le nouveau site le 9 juillet 2026, en effectuant une journée de tournage avec sa SF-26.

La capacité d’accueil du public s’élève à environ 110 000 spectateurs, avec des infrastructures conçues pour permettre une extension vers 140 000 au cours des premières années.

Le circuit :

Ce tout nouveau tracé mesure 5,416 kms et comprend 22 virages. Il est divisé en deux sections distinctes. Une moitié serpente autour des halls d’exposition d’IFEMA en utilisant des routes temporaires et présente plusieurs virages lents et angulaires, et c’est là que se situe la ligne de départ.

La philosophie de conception a mis l’accent sur les opportunités de dépassement, avec des zones de freinage majeures aux virages 1, 5, 11 et 17.

Deux courts tunnels séparent cette partie de la section permanente, avec des virages à plus haute vitesse, des légers dénivelés et l’élément caractéristique du circuit, le virage relevé La Monumental.

La Monumental, le virage 12, est rapidement devenu le point de repère emblématique du circuit. D’une longueur d’environ 500 mètres avec une inclinaison d’environ 24 degrés, il a été conçu par l’architecte Dromo comme une évolution de ce que le cabinet avait fait à Zandvoort.

Les voitures devraient aborder le virage à des vitesses approchant les 300 km/h, ce qui en fait l’un des virages les plus rapides et les plus distinctifs du calendrier de la Formule 1, au milieu d’un tracé situé au sein d’un complexe plutôt industriel.

Le reste du tracé ne dispose pas de gros points de freinages, et les pilotes de F3 qui ont pu l’essayer ont noté que les murs saillants et les changements de dénivelés seront piégeux ce week-end.

Les forces en présence :

Après les longues lignes droites de Monza, on revient sur un circuit sinueux où le grip mécanique et l’appui aérodynamique seront des paramètres bien plus importants que la traînée qui était au centre des besoins en Italie.

Dès lors, Mercedes pourrait être moins à son avantage, notamment face à des McLaren qui semblaient bien répondre à ces demandes à Zandvoort et Budapest, tandis que Ferrari souffrira moins de son déficit en performance.

Derrière les top teams, on peut imaginer que Racing Bulls sera à son avantage, tout comme Audi, puisqu’Alpine a bénéficié du moteur Mercedes et de réglages optimisés pour se replacer devant ces équipes.

Les pronos de la rédac’

Voici nos pronostics pour le week-end de Madrid et le nouveau circuit du Madring :

 Franck : 1. Antonelli, 2. Hamilton, 3. Norris
 Emmanuel : 1. Norris, 2. Verstappen, 3. Leclerc
 Alexandre : 1. Norris, 2. Antonelli, 3. Verstappen

Les horaires du Grand Prix d’Espagne

En tant que dernière manche européenne au format classique, le Grand Prix d’Espagne proposera des horaires vus à de nombreuses reprises cette année, sans aucune surprise ni modification.

- Vendredi 11 septembre

13h30-14h30 : Essais Libres 1
17h00-18h00 : Essais Libres 2

- Samedi 12 septembre

12h30-13h30 : Essais Libres 3
16h00-17h00 : Qualifications

- Dimanche 13 septembre

15h00-17h00 : Course

Les vainqueurs des Grands Prix d’Espagne :

L’épreuve sur le circuit de Barcelona-Catalunya à Montmelo est disputée sous le nom GP de Barcelone-Catalogne à partir de cette année

Année Circuit Vainqueur Equipe Moteur
2025 Catalunya Oscar Piastri McLaren Mercedes
2024 Catalunya Max Verstappen Red Bull Honda
2023 Catalunya Max Verstappen Red Bull Honda
2022 Catalunya Max Verstappen Red Bull Honda
2021 Catalunya Lewis Hamilton Mercedes Mercedes
2020 Catalunya Lewis Hamilton Mercedes Mercedes
2019 Catalunya Lewis Hamilton Mercedes Mercedes
2018 Catalunya Lewis Hamilton Mercedes Mercedes
2017 Catalunya Lewis Hamilton Mercedes Mercedes
2016 Catalunya Max Verstappen Red Bull Renault
2015 Catalunya Nico Rosberg Mercedes Mercedes
2014 Catalunya Lewis Hamilton Mercedes Mercedes
2013 Catalunya Fernando Alonso Ferrari Ferrari
2012 Catalunya Pastor Maldonado Williams Renault
2011 Catalunya Sebastian Vettel Red Bull Renault
2010 Catalunya Mark Webber Red Bull Renault
2009 Catalunya Jenson Button Brawn GP Mercedes
2008 Catalunya Kimi Räikkönen Ferrari Ferrari
2007 Catalunya Felipe Massa Ferrari Ferrari
2006 Catalunya Fernando Alonso Renault Renault
2005 Catalunya Kimi Räikkönen McLaren Mercedes
2004 Catalunya Michael Schumacher Ferrari Ferrari
2003 Catalunya Michael Schumacher Ferrari Ferrari
2002 Catalunya Michael Schumacher Ferrari Ferrari
2001 Catalunya Michael Schumacher Ferrari Ferrari
2000 Catalunya Mika Häkkinen McLaren Mercedes
1999 Catalunya Mika Häkkinen McLaren Mercedes
1998 Catalunya Mika Häkkinen McLaren Mercedes
1997 Catalunya Jacques Villeneuve Williams Renault
1996 Catalunya Michael Schumacher Ferrari Ferrari
1995 Catalunya Michael Schumacher Benetton Renault
1994 Catalunya Damon Hill Williams Renault
1993 Catalunya Alain Prost Williams Renault
1992 Catalunya Nigel Mansell Williams Renault
1991 Catalunya Nigel Mansell Williams Renault

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