Officiel : Hadjar sera également forfait pour le GP d’Espagne

C’est officiel : Isack Hadjar sera absent pour un troisième Grand Prix consécutif et manquera la toute première course de F1 sur le nouveau circuit de Madrid. Laurent Mekies, directeur de l’écurie, avait reconnu que le calendrier ne jouait pas en faveur d’un retour précipité de Hadjar. Le Grand Prix d’Italie et celui de Madrid étaient séparés par seulement quelques jours, ce qui réduit considérablement la marge de récupération.

Liam Lawson, pilote titulaire chez Racing Bulls, a remplacé son ancien coéquipier Hadjar lors des Grands Prix des Pays-Bas (Zandvoort) et d’Italie (Monza), suite à la fracture du poignet subie par ce dernier durant la trêve estivale.

Lawson sera de nouveau au volant de la RB22 pour le Grand Prix d’Espagne sur le nouveau circuit urbain de Madrid, après avoir terminé septième à Zandvoort et quatorzième à Monza, une course marquée par une pénalité sur la grille de départ et des dégâts sur son aileron.

"Cette décision a été prise alors que le rétablissement d’Isack progresse de manière positive," a déclaré Red Bull. "Bien qu’il ne soit pas encore prêt à reprendre le volant, il sera présent à Madrid pour soutenir l’équipe."

Red Bull a ajouté qu’elle espérait voir Hadjar au volant de la RB22 "très prochainement".

À Monza, Lawson avait confié qu’il "essayait de se préparer pour les deux voitures" en vue de Madrid : "elles sont tellement différentes à piloter, ce qui n’est pas idéal" mais il peut désormais concentrer toute son attention sur la Red Bull.

Yuki Tsunoda continuera de remplacer Lawson chez Racing Bulls.

Montoya conseillait à Red Bull de prolonger Lawson à Madrid

Avant l’annonce de ce soir, Juan Pablo Montoya estimait pour sa part que Red Bull aurait intérêt à ne prendre aucun risque et à prolonger le remplacement de Lawson pour le prochain Grand Prix d’Espagne, disputé sur le nouveau circuit de Madrid.

L’ancien pilote de Formule 1 considère notamment que quelques semaines supplémentaires permettraient à Hadjar de poursuivre sa récupération tout en donnant à Lawson le temps de préparer correctement une épreuve totalement nouvelle pour la grille.

"Avec Liam, si j’étais Red Bull, surtout à l’approche de Madrid la semaine prochaine, je dirais : ’Soyons intelligents. Nous allons lui donner encore quelques semaines pour récupérer et nous allons préparer correctement Liam pour Madrid, puisque ce sera un nouveau circuit pour tout le monde’."

"Yuki a montré le rythme qu’il avait en course à Zandvoort, en dépassant des pilotes, avec de l’agressivité. Je pense qu’il a montré tout ce que vous vouliez voir chez un pilote."

Montoya poursuit en insistant sur la qualité de la prestation du Japonais, qui n’a pas seulement affiché de la vitesse mais également une solide maîtrise de sa course.

"Si vous cherchez des pilotes pour la Formule 1, il a répondu présent. Il a fait le travail. Il n’a pas commis d’erreur. Il n’a pas mis une roue de travers, et c’était vraiment très agréable à voir."