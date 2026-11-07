Première Q3 pour Alonso, mais Aston Martin F1 reste dépendante de la pluie

Fernando Alonso a enfin retrouvé la Q3 lors des qualifications du Grand Prix de São Paulo, une première cette saison pour le pilote Aston Martin. Dans des conditions particulièrement délicates sur le circuit d’Interlagos, le double champion du monde a signé le neuvième temps, avant de gagner une position sur la grille grâce à la pénalité infligée à Charles Leclerc. Une performance encourageante après une année très difficile pour l’écurie britannique, toujours handicapée par les faiblesses de son unité de puissance Honda. Mais Alonso refuse de s’emballer : selon lui, seule une course sous la pluie pourrait permettre à Aston Martin de se battre pour les points demain.

Fernando Alonso a retrouvé le sourire au terme des qualifications du Grand Prix du Brésil. L’Espagnol a réussi à hisser son Aston Martin en Q3 pour la première fois de la saison 2026, profitant de conditions humides qui ont contribué à redistribuer la hiérarchie habituelle.

La séance avait pourtant commencé dans des circonstances particulièrement difficiles, avec de fortes précipitations contraignant la direction de course à retarder les débats à Interlagos.

Une fois les qualifications lancées, Alonso a rapidement démontré qu’il pouvait tirer parti de ces conditions pour compenser une partie des faiblesses de sa monoplace.

Le double champion du monde a terminé huitième de la Q1, septième de la Q2, puis neuvième de la Q3, confirmant sa régularité parmi les dix premiers tout au long de la séance.

Les conditions les plus favorables de la dernière partie des qualifications se sont présentées dès le début de la Q3, avant que l’évolution de la piste ne complique davantage l’exercice.

Avec son neuvième temps, Alonso signe son meilleur résultat en qualifications de la saison. Il s’élancera finalement depuis la huitième position dimanche, en raison de la pénalité sur la grille infligée à Charles Leclerc après un changement de moteur thermique.

Malgré ce résultat encourageant, Alonso n’a pas décrit les qualifications comme une expérience particulièrement agréable.

Interrogé sur le plaisir de piloter sous la pluie à Interlagos, l’Espagnol a surtout insisté sur la difficulté des conditions et sur la concentration nécessaire pour éviter les erreurs.

"Ce n’était pas amusant, parce que les conditions étaient délicates. Il fallait maintenir un niveau de concentration très élevé aujourd’hui", a-t-il expliqué.

"C’étaient des conditions inconnues pour tout le monde, particulièrement avec les voitures de cette année. Je pense que nous n’avons pas beaucoup roulé avec les pneus pluie. Tout cela relevait donc un peu de l’expérimentation, et cette première Q3 de la saison fait du bien."

Pour la course de dimanche, Alonso estime que cette performance ouvre de nouvelles perspectives à Aston Martin.

Le double champion du monde considère toutefois que les chances de marquer des points dépendront largement de la météo. Si les conditions restent humides pendant les 71 tours du Grand Prix, l’Espagnol espère pouvoir exploiter les qualités affichées par sa monoplace en qualifications.

"Cela nous ouvre une nouvelle possibilité. Évidemment, concernant les conditions, nous verrons si la course se déroule entièrement sur piste mouillée demain. Peut-être que nous aurons alors une chance de marquer des points", a-t-il expliqué.

"Sinon, je pense que nous retrouverons notre position naturelle. Les EL3 sur piste sèche ont été un peu décevants, donc nous devons garder les pieds sur terre."

Lance Stroll de son côté peut être déçu de ne pas avoir pu profiter de ces conditions pluvieuses qu’il aime pourtant beaucoup, comme en témoigne sa pole au Grand Prix de Turquie il y a quelques années dans des conditions dantesques.

Il a signé le 19e chrono mais partira 17e grâce aux pénalités de Lewis Hamilton et Max Verstappen, relégués en fond de grille.

"Les conditions étaient délicates aujourd’hui, mais j’ai apprécié ces qualifications. La voiture se comportait bien et c’était sympa de rouler sous la pluie. Je suis satisfait de mon dernier tour rapide ; compte tenu de nos performances récentes, cette 19e place est un résultat un peu meilleur pour nous même si j’aurais pu faire mieux avec plus de prise de risque."

"De la pluie est annoncée pour demain, ce qui pourrait rendre les choses intéressantes et, espérons-le, nous offrir une opportunité de progresser."