Aston Martin F1 espère progresser l’an prochain, notamment au niveau du châssis qui a été un des problèmes cette année, mais Lance Stroll s’inquiète de l’inconnue que représente la performance du moteur Honda évolué en 2027. Selon lui, c’est le plus gros du déficit de l’équipe face à ses rivaux, et c’est une progression qui n’est pas entre les mains de l’équipe, car les ingénieurs du motoriste travaillent à Sakura, au Japon, loin de l’usine de Silverstone.

Le week-end de Las Vegas a confirmé les énormes lacunes de l’AMR26 en ligne droite, la faute à un V6 hybride Honda qui n’a pas la puissance nécessaire pour rivaliser avec la concurrence, et qui doit progresser absolument si l’équipe espère revenir dans le peloton.

"C’était un week-end difficile à Vegas, on savait que ce serait compliqué en ligne droite avec la puissance dont on dispose" a expliqué le canadien en marge du Grand Prix du Qatar.

"Sur le châssis, on a une bonne idée de ce qu’on doit faire, on a des choses à améliorer, mais le moteur est un point d’interrogation. On a un gros déficit par rapport à la concurrence et on espère trouver de la performance."

"Je pense que tout le monde a une bonne direction sur le plan du châssis et sur ce qu’on doit faire pour améliorer la voiture. Pour ce qui se passe à Sakura avec Honda, on devra attendre l’an prochain pour savoir, on a un retard de 2 secondes dans les lignes droites et c’est là qu’est notre perte."

Aston Martin espère tourner la page du week-end difficile de Las Vegas ce week-end, et Mike Krack considère que le tracé de Losail offre des caractéristiques plus avantageuses pour l’équipe, bien qu’il admette qu’il soit difficile de prédire ses performances.

"Nous savions que Las Vegas serait difficile. Ici, le tracé est très singulier. Il y a beaucoup de virages à haute, voire très haute vitesse. C’est d’ailleurs ce que j’ai dit à l’équipe ce matin. Il n’y a qu’un seul virage à basse vitesse, le virage 6" a expliqué le directeur des opérations en piste.

Le dirigeant luxembourgeois estime que ces caractéristiques rendent difficile toute prévision quant aux performances d’Aston Martin ce week-end, bien qu’il se soit montré plus optimiste que lors de la précédente manche du championnat.

"C’est un circuit assez singulier par rapport à tous les autres. Il est difficile de prédire où l’on se situera. Ce que je peux affirmer, avec une certaine certitude, c’est que nous serons dans une meilleure position qu’à Las Vegas."