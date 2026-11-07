Cadillac F1 manque l’occasion sous la pluie : Bottas et Pérez proches de la Q2

Cadillac a entrevu des signes encourageants lors des qualifications du Grand Prix de São Paulo, disputées dans des conditions particulièrement difficiles à Interlagos. Malgré l’élimination de Valtteri Bottas et Sergio Pérez dès la Q1, l’écurie américaine a affiché un rythme prometteur sous la pluie, ses deux pilotes ayant longtemps été en mesure de prétendre à une qualification en Q2. Mais une dégradation des pneumatiques arrière pour le Finlandais et une mauvaise gestion de leur température pour le Mexicain ont compromis leurs dernières tentatives. Avec de nouvelles précipitations attendues dimanche, Cadillac espère désormais transformer ces progrès en opportunités pendant la course.

Les qualifications du Grand Prix du Brésil ont offert à Cadillac l’occasion de mesurer ses progrès dans des conditions humides, alors que la pluie s’est invitée dès le début de la séance à Interlagos.

Les fortes précipitations ont rapidement contraint la direction de course à interrompre les débats au drapeau rouge, quelques minutes seulement après le lancement de la Q1. Une longue interruption a suivi avant que les pilotes puissent reprendre la piste.

Dans ces conditions délicates, Valtteri Bottas et Sergio Pérez ont néanmoins réussi à afficher un rythme encourageant. Les deux pilotes Cadillac ont figuré parmi les dix premiers au début de la séance et sont restés dans les seize premières positions pendant une grande partie de la Q1.

L’écurie américaine a ainsi pu constater que sa monoplace disposait d’un potentiel intéressant sur piste mouillée, même si les dernières tentatives n’ont pas permis de concrétiser cette performance.

Bottas a finalement signé le 20e temps tandis que Pérez a terminé 21e.

Grâce aux pénalités infligées à plusieurs concurrents, le Finlandais gagnera deux positions sur la grille et s’élancera 18e. Son coéquipier mexicain devra en revanche partir du fond de grille, en raison de ses propres pénalités liées au remplacement de composants de son unité de puissance.

Pour Valtteri Bottas, les conditions rencontrées au début des qualifications ont rendu l’exercice particulièrement périlleux.

"Les conditions étaient très délicates aujourd’hui. Les deux premiers tours relevaient davantage de la survie que des qualifications, mais j’ai réussi à rester sur la piste et notre rythme semblait plutôt prometteur au début de la séance."

"Nous avons réussi à faire fonctionner les pneus assez rapidement, mais vers la fin, nous avons commencé à surchauffer les pneus arrière et nous avons malheureusement reculé jusqu’en fond de classement."

Malgré cette déception, le Finlandais a apprécié de retrouver une séance qualificative disputée sous la pluie, une première cette saison.

"C’était agréable d’avoir des qualifications sur piste mouillée, puisque toutes les autres séances de qualifications de cette année s’étaient déroulées sur le sec. Cela apporte toujours des opportunités."

"Nous verrons ce que nous réserve la course demain, car les prévisions météorologiques peuvent être très imprévisibles ici. Nous espérons donc qu’il y aura un peu d’action et que nous pourrons tirer le meilleur parti de toutes les occasions qui se présenteront."

Pérez regrette une dernière tentative manquée

Sergio Pérez partage le sentiment de son coéquipier concernant les progrès affichés par Cadillac sur piste humide.

"Les conditions de piste étaient délicates, mais je pense que partir un peu plus tôt était clairement la bonne décision."

"Dans l’ensemble, il y a eu quelques plaintes ici et là, mais nous avons bien progressé et nous nous sommes sentis compétitifs aujourd’hui, ce qui était un signe positif."

Le pilote mexicain nourrissait d’ailleurs de réels espoirs avant sa dernière tentative chronométrée.

"J’étais confiant avant mon dernier tour, je pensais que ce serait le bon, mais je crois que j’ai un peu trop refroidi les pneus et que je n’ai pas réussi à leur donner suffisamment de température."

"C’était un peu dommage, car j’ai le sentiment que nous aurions pu obtenir un bien meilleur résultat."

"Avec un peu de chance, nous aurons de la pluie et nous verrons comment les choses évolueront à partir de là."