Piastri pointe une erreur de McLaren qui lui a coûté la Q3

Oscar Piastri estime que McLaren a commis une erreur stratégique lors des qualifications du Grand Prix du Brésil en attendant trop longtemps avant de passer des pneus pluie aux intermédiaires. Dans une séance perturbée par les fortes précipitations et une interruption au drapeau rouge, l’Australien n’a pas réussi à dépasser la Q2, terminant à la 12e place. Il gagnera néanmoins deux positions sur la grille grâce aux pénalités infligées aux Ferrari de Charles Leclerc et Lewis Hamilton. Mais le pilote McLaren reste convaincu qu’une meilleure anticipation du changement de pneumatiques lui aurait permis d’obtenir un résultat nettement plus favorable.

Les qualifications du Grand Prix de São Paulo ont laissé un goût amer à Oscar Piastri. Alors que les conditions de piste évoluaient rapidement à Interlagos, le pilote McLaren estime que son équipe n’a pas suffisamment anticipé le moment idéal pour abandonner les pneus pluie au profit des intermédiaires.

L’Australien avait franchi sans encombre la Q1 avec les pneus pluie extrême, mais l’amélioration progressive de l’état de la piste a poussé les équipes à changer de gommes lors de la deuxième partie des qualifications.

McLaren a également effectué cette transition, mais Piastri considère que la décision est intervenue trop tard pour lui permettre d’exploiter pleinement le potentiel des pneus intermédiaires.

Le pilote australien a finalement été éliminé en Q2 avec le 12e temps. Il s’élancera toutefois depuis la dixième position dimanche, grâce aux pénalités sur la grille infligées à Charles Leclerc et Lewis Hamilton après des changements de composants de leurs unités de puissance.

À l’issue des qualifications, Piastri a expliqué que le manque de tours avec les intermédiaires avait constitué l’un des principaux obstacles à sa performance.

"Je venais juste de terminer un tour, mais je pense que nous sommes probablement passés aux intermédiaires un peu trop tard et qu’il nous aurait fallu un ou deux tours supplémentaires pour vraiment réussir à les mettre en température", a-t-il expliqué aux médias.

Au-delà de la température des gommes, Piastri a également souligné les différences de pilotage entre les deux types de pneumatiques.

"Certaines des trajectoires que j’utilisais avec les pneus pluie ne fonctionnaient clairement pas avec les intermédiaires. Il y a donc évidemment des choses à analyser, mais je pense qu’avec un tour supplémentaire et peut-être des décisions légèrement meilleures, nous aurions pu être dans le coup."

L’interruption de la séance au drapeau rouge a également joué un rôle dans le déroulement des qualifications, en privant plusieurs pilotes d’une dernière occasion d’améliorer leur chrono.

Interrogé sur la possibilité que cette interruption lui ait coûté un tour supplémentaire, Piastri a reconnu qu’il aurait effectivement pu effectuer une nouvelle tentative.

"J’aurais clairement pu effectuer un tour supplémentaire, mais c’est la même chose pour tout le monde."

"Tout le monde aurait eu un tour de plus, donc je ne suis pas certain. Je pense qu’il restait clairement beaucoup de temps à gagner, mais il faut simplement être avec les bons pneus au bon moment."

Malgré cette déception, le pilote McLaren pourra aborder le Grand Prix du Brésil depuis une position légèrement plus favorable que celle obtenue en qualifications.

"Nous verrons d’abord quelle météo nous aurons, puis nous aviserons. Je pense que ce sera très difficile sous la pluie, alors nous verrons ce qui nous attend."