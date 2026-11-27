Lance Stroll n’a guère été séduit par le spectacle offert par la Formule 1 lors du Grand Prix de Las Vegas, malgré les nombreuses batailles en piste et les écarts particulièrement faibles entre les monoplaces. Alors que cette épreuve a relancé le débat sur le caractère artificiel des dépassements avec la réglementation technique de 2026, le pilote Aston Martin a livré au Qatar un avis particulièrement tranché sur la question. Le Canadien estime que les courses étaient bien meilleures à l’époque du DRS et déplore que les différences de vitesse en ligne droite aient pris le pas sur les véritables batailles dans les zones de freinage.

Depuis le Grand Prix de Las Vegas, le débat concernant le caractère artificiel des courses de Formule 1 a repris de plus belle. Habituellement peu enclin à développer longuement son point de vue sur les grandes problématiques de la discipline, Lance Stroll s’est montré particulièrement loquace sur le sujet dans le paddock du Grand Prix du Qatar.

Le pilote Aston Martin n’a notamment pas mâché ses mots au moment de livrer son appréciation du spectacle offert le week-end dernier dans le Nevada.

"Ce ne sont pas de belles courses", estime Stroll, avant de qualifier plus précisément le Grand Prix de Las Vegas : "C’était une course stupide."

L’épreuve disputée dans la capitale du jeu du Nevada a rappelé à de nombreux fans des courses telles que les 500 Miles d’Indianapolis. Les incessantes batailles d’aspiration et les écarts chronométriques infimes entre les pilotes ont fait de ce Grand Prix l’une des épreuves les plus marquantes de la saison 2026.

Mais alors que certains pilotes, à l’image de Lando Norris, ont trouvé des aspects positifs au spectacle proposé dans la capitale autoproclamée du divertissement mondial, Lance Stroll est loin de partager cet enthousiasme.

Le Canadien déplore notamment l’influence considérable de la récupération d’énergie sur les écarts de performance entre les monoplaces au cours d’un même tour.

"C’est exactement le même cirque que ce que nous avons déjà vu", poursuit Stroll. "Les courses étaient bien meilleures par le passé. À l’époque, vous n’aviez pas simplement une seconde d’avance, ou quelque chose comme ça, à cause de la récupération d’énergie."

Il comprend que ce type de spectacle puisse séduire un public moins familier avec les subtilités du sport automobile.

"Je n’aime pas cela, mais je peux comprendre pourquoi les gens qui ne regardent pas beaucoup de sport automobile regardent ça. Il y a beaucoup d’action et tout ça, mais ce n’est tout simplement pas comme cela que les choses devraient se passer."

Stroll estime que les courses avec le DRS étaient meilleures

Interrogé sur le caractère potentiellement tout aussi artificiel des courses disputées durant l’ère du DRS, entre 2011 et 2025, Lance Stroll estime néanmoins que les précédentes générations de monoplaces offraient un spectacle plus proche de ce qu’il attend de la Formule 1.

Le Canadien reconnaît que le DRS était loin de constituer une solution idéale, mais considère que le dispositif présentait davantage de qualités que le système actuellement en vigueur.

"Les courses avec le DRS étaient meilleures que ce que nous avons maintenant. Étaient-elles parfaites ? Non. Dans un monde parfait, nous serions capables de suivre une voiture sans subir de turbulences et nous n’aurions pas besoin de compter sur le DRS ou quelque chose de ce genre."

Stroll reconnaît toutefois que ce scénario idéal, dans lequel les monoplaces pourraient se suivre de près sans être pénalisées par les perturbations aérodynamiques générées par leurs adversaires, risque fort de rester un vœu pieux.

Le pilote Aston Martin souligne néanmoins que les écarts entre les monoplaces étaient sensiblement plus faibles lors des précédentes générations de Formule 1.

"Nous avons vu de très belles courses avec le DRS, mais sur certains circuits, vous ne pouvez tout simplement pas dépasser", explique Stroll. "Dans ces cas-là, cela ne fonctionne donc pas non plus."

Des dépassements en pleine ligne droite qui n’ont rien de passionnant pour Stroll

Lance Stroll estime qu’un grand nombre de paramètres doivent être réunis pour permettre à la Formule 1 d’offrir des courses de qualité. Le Canadien est toutefois convaincu que la direction prise par la discipline avec la réglementation de 2026 n’est pas la bonne.

Ce qu’il regrette particulièrement, c’est que les différences de vitesse entre les monoplaces, notamment en fonction de la quantité d’énergie électrique qu’elles sont en mesure de déployer, permettent désormais aux pilotes d’effectuer des dépassements bien avant d’atteindre les zones de freinage.

"Il faut que beaucoup de choses se passent pour que les astres s’alignent. Mais ce que nous avons maintenant n’est certainement pas la voie à suivre. Vous ne dépassez même plus dans une zone de freinage, vous dépassez dès le milieu de la ligne droite. Ce n’est vraiment pas passionnant."

Pour Stroll, l’intérêt d’une manœuvre de dépassement réside davantage dans la capacité d’un pilote à se rapprocher suffisamment de son adversaire pour tenter une attaque à l’approche d’un virage, plutôt que dans la possibilité de prendre aisément le dessus grâce à une différence de vitesse particulièrement importante en ligne droite.

"Le DRS n’était pas parfait", insiste le Canadien. "Mais vous savez, ce que l’on veut simplement voir, c’est une voiture qui parvient à se rapprocher suffisamment de son adversaire pour ensuite se faufiler à ses côtés dans le virage, et non pas simplement la dépasser en ligne droite avec 100 km/h de différence. Bien sûr, j’exagère un peu, mais même avec 50 km/h de plus en ligne droite, ce n’est pas particulièrement passionnant."

Invité enfin à choisir entre le DRS, le mode overtake actuellement utilisé en Formule 1 et un système de type push-to-pass, Lance Stroll n’a pas exprimé de préférence catégorique pour l’un de ces dispositifs, même s’il considère que le DRS permettait de se rapprocher davantage du type de courses qu’il souhaiterait voir dans la catégorie reine.

"N’importe lequel de ces systèmes. Le DRS semblait plus proche de ce que nous voulons vraiment que de ce que nous avons maintenant. Je pense que les courses étaient meilleures par le passé", conclut-il à Losail.

Gabriel Bortoleto, qui a eu écho des propos de Stroll, s’est lassé des critiques incessantes.

"Certains pilotes se plaignaient quand il n’y avait pas de dépassements ; maintenant, ils se plaignent à nouveau quand il y en a. Alors, qu’est-ce qu’ils veulent, bordel ?" a lancé le Brésilien.

"Il faut piloter, faire son boulot, c’est tout."