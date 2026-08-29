Pourquoi Verstappen ne s’intégrerait pas aussi bien dans une autre équipe de F1

La prolongation de Max Verstappen chez Red Bull jusqu’à la fin de la saison 2030 n’a pas seulement mis fin aux spéculations concernant son avenir : elle constitue également un signal fort envoyé à l’ensemble de l’écurie. Pour David Coulthard, la décision du quadruple champion du monde confirme que Red Bull reste l’environnement qui lui permet d’exprimer pleinement son talent, tout en révélant une personnalité très différente de celles des autres grandes légendes de la Formule 1.

À la veille de son Grand Prix à domicile, Verstappen et Red Bull ont confirmé qu’ils poursuivraient leur collaboration jusqu’à la fin de la saison 2030 au minimum.

Cette annonce a définitivement refermé la porte aux nombreuses rumeurs qui envoyaient le Néerlandais vers une écurie rivale à court terme. Ces spéculations avaient pris de l’ampleur ces derniers mois, alors que Red Bull avait reculé dans la hiérarchie et que plusieurs équipes (McLaren ou Mercedes) semblaient susceptibles de pouvoir accueillir le quadruple champion du monde.

Verstappen a depuis qualifié Red Bull de "deuxième famille" et a laissé entendre à plusieurs reprises qu’il pourrait même terminer sa carrière en Formule 1 avec l’écurie autrichienne.

Pour David Coulthard, cette prolongation représente donc bien davantage qu’une simple décision contractuelle. Elle doit renforcer la confiance de toute la structure Red Bull, mais également rendre l’écurie plus attractive aux yeux des meilleurs ingénieurs et techniciens du plateau.

"Vous avez 80 et quelques personnes qui se rendent à un Grand Prix," a expliqué Coulthard, ambassadeur de Red Bull, dans un entretien accordé à RN365.

"Vous en avez 2 000 à l’usine. Tout ce qu’ils font, c’est recevoir un compte rendu le lundi, puis lire les magazines ou les sites Internet le reste du temps."

"Le maintien de Verstappen envoie ainsi un message extrêmement positif à l’ensemble du personnel. Lorsque vous obtenez cette confirmation, cela dit à tout le monde : ’Ce que nous faisons est juste’. Il y a juste des cycles dans le sport automobile, aucune équipe ne gagne tout le temps."

Coulthard estime également que le projet Red Bull conserve des bases particulièrement solides malgré les difficultés rencontrées récemment, notamment avec l’évolution de la hiérarchie et la préparation du nouveau groupe propulseur.

"Quand on regarde où en est ce projet avec le groupe propulseur et tout ce qui l’entoure, c’est une base très impressionnante sur laquelle construire," a-t-il estimé.

Selon l’ancien pilote Red Bull, la relation entre Verstappen et son écurie repose surtout sur une compatibilité particulière. L’équipe permettrait au Néerlandais de piloter et de fonctionner selon ses propres méthodes, sans lui imposer un cadre incompatible avec sa personnalité.

"Je l’ai toujours dit : Red Bull est l’équipe qui permet à Max d’être Max," a affirmé Coulthard.

"D’autres équipes auraient potentiellement besoin de lui pour faire des choses qu’il ne veut pas faire ou avec lesquelles il n’est pas à l’aise, et c’est pourquoi cela a toujours été l’endroit idéal pour lui."

La présence du quadruple champion du monde pourrait également contribuer à attirer de nouveaux talents chez Red Bull. Dans un contexte où les mouvements de personnel sont fréquents en Formule 1, disposer d’un pilote comme Verstappen peut constituer un argument supplémentaire pour convaincre ingénieurs et concepteurs.

"Les gens voudront travailler avec lui. Il y a toujours des mouvements entre les équipes, les ingénieurs passent d’une équipe à l’autre, tout comme les concepteurs et d’autres personnes."

Si Verstappen respecte son nouveau contrat jusqu’à son terme, son aventure avec Red Bull atteindra une dimension historique. Il aura alors passé 15 saisons avec la même écurie, dépassant largement le record de Lewis Hamilton, resté 12 années chez Mercedes.

À 28 ans, Verstappen compte déjà quatre titres mondiaux et plus de 70 victoires en Grand Prix, ce qui le place parmi les pilotes les plus performants de toute l’histoire de la Formule 1.

Mais au-delà des statistiques, Coulthard considère que sa personnalité constitue peut-être sa principale singularité par rapport aux grandes figures qui l’ont précédé.

"Il a sa propre manière de faire les choses, et c’est cela qui, selon moi, le distingue," a-t-il expliqué.

Pour illustrer cette différence, l’Écossais compare Verstappen à trois autres références absolues de la discipline : Ayrton Senna, Michael Schumacher et Lewis Hamilton.

"Ayrton était très spirituel. Michael était très allemand dans sa manière d’être. Lewis, c’est plutôt une façon de vous maintenir à distance."

"Il y a une humilité dans la manière dont Max fonctionne, et je trouve cela rafraîchissant."

Cette différence de personnalité se manifeste notamment dans son rapport aux activités médiatiques et promotionnelles qui accompagnent désormais une carrière en Formule 1. Coulthard cite notamment la sortie du film consacré à la Formule 1 comme exemple de l’attitude du Néerlandais.

"Il ne se plie pas pour être quelque chose. Par exemple, lorsque le film sur la F1 est sorti, tout le monde allait à l’avant-première, et lui il disait : ’Je n’ai pas besoin d’y aller. Pourquoi voudrais-je y aller ? J’ai vu le film’."

"Il fait ce qu’il veut et il a gagné le droit de faire ce qu’il veut."

"Devoir toujours entendre : ’Tu dois faire ceci, tu dois faire cela’, c’est pourquoi il ne s’intégrerait pas à court terme dans une autre équipe : à un moment donné, elle aurait besoin qu’il fasse ce genre de choses."