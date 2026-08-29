De pilote à mentor : comment Webber accompagne Piastri en F1

Mark Webber ne se contente pas de gérer les intérêts d’Oscar Piastri. L’ancien pilote Red Bull, vainqueur de neuf Grands Prix, joue également un rôle de mentor auprès de son compatriote australien. Fort de près de quinze années passées au plus haut niveau, Webber entend transmettre à Piastri les enseignements accumulés aux côtés de certains des plus grands noms de la Formule 1, tout en l’aidant à franchir les étapes déterminantes de sa carrière.

L’Australien, qui a fêté ses 50 ans cette semaine, considère d’ailleurs que parvenir à durer au plus haut niveau constitue déjà une forme de réussite en soi. Pour lui, les premières années sont les plus difficiles et la capacité à les surmonter révèle beaucoup sur un sportif.

"Les deux ou trois premières années de votre carrière sont les plus difficiles," a expliqué Webber dans le podcast Straight Talk with Mark Bouris.

"Je pense que dans la plupart des sports, si vous parvenez à traverser ces deux ou trois premières années au plus haut niveau, c’est un peu comme si vous aviez réussi à vous frayer un chemin. Ce n’est pas que les choses deviennent plus faciles, mais vous avez en quelque sorte franchi cette première étape."

L’ancien pilote F1 estime surtout que la longévité au plus haut niveau est révélatrice des qualités d’un sportif.

"Je regarde toujours les gens qui ont une longue carrière, dans n’importe quel domaine. Cela en dit énormément sur leurs exigences, leur discipline et leur réussite."

Pour Webber, cette expérience ne doit cependant pas rester individuelle. Elle doit être transmise aux générations suivantes.

"Oui, il faut partager tout cela. Il faut rendre un peu ce qu’on a reçu."

Webber au cœur de l’ascension de Piastri

Cette philosophie a naturellement trouvé sa place dans la relation entre Webber et Piastri. L’ancien pilote australien a accompagné le jeune espoir durant la période décisive qui l’a mené des catégories juniors à la Formule 1.

Webber a notamment participé à la stratégie qui a conduit Piastri à quitter Alpine pour rejoindre McLaren, un choix qui s’est révélé particulièrement judicieux. Depuis, il continue de gérer la carrière du pilote de 25 ans, tout en lui apportant son expérience du très haut niveau.

"C’est un immense plaisir de l’aider à s’orienter au début de sa carrière," a expliqué Webber.

"Je pense qu’il était difficile de trouver la bonne stratégie pour aider Oscar durant cette première partie de sa carrière. Et nous savons que c’est un immense talent. C’est donc vraiment agréable de pouvoir réussir cela."

Le rôle de Webber dépasse toutefois largement les questions contractuelles ou les choix de carrière. Son propre parcours lui a permis d’accumuler une quantité considérable d’expériences au contact de champions ayant chacun leur manière de fonctionner.

Durant sa carrière en Formule 1, Webber a notamment affronté Michael Schumacher et partagé son garage avec Sebastian Vettel chez Red Bull. Il a également observé de près la manière dont Lewis Hamilton a construit son propre succès.

"Certaines de mes plus grandes leçons viennent évidemment du fait de m’être fait battre par les Schumacher, ou d’avoir observé comment Seb fonctionnait, ou comment Lewis fonctionnait," a-t-il raconté.

Mais les sources d’inspiration de Webber ne se limitent pas à la Formule 1. Son parcours l’a également amené à côtoyer des personnalités issues d’autres disciplines sportives.

"J’ai fait du vélo avec Lance Armstrong. J’ai passé du temps avec Maria Sharapova. Une femme phénoménale. Ce qu’elle a accompli... Elle a eu ses propres controverses, mais sa manière de faire les choses est incroyable," a-t-il expliqué.

"C’est donc un instantané de toutes ces expériences, un véritable mélange d’informations au service d’Oscar. On se dit simplement : voici les choses que nous pouvons apporter et qui peuvent t’aider, puis on mélange tout cela."

Le rôle de Webber auprès de Piastri a toutefois évolué avec le temps. L’ancien pilote est désormais moins présent directement aux côtés du pilote McLaren lors des week-ends de Grand Prix.

Le travail d’accompagnement sur le terrain est davantage assuré par Pedro Matos, ancien ingénieur de Formule 2, ainsi que par Emma Murray, préparatrice australienne spécialisée dans la performance.

Cela ne signifie toutefois pas que Webber s’est éloigné de la carrière de Piastri. Il reste son manager et continue de mettre son expérience au service du jeune Australien.