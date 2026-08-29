Norris explique sa décision : ’je ne veux pas passer d’une équipe de F1 à une autre’

Lando Norris n’a jamais caché son attachement à McLaren, mais sa nouvelle prolongation jusqu’en 2030 donne une dimension différente à cette relation. Quelques minutes après l’annonce de son nouveau contrat, le champion du monde 2025 affiche un sourire particulièrement large au McLaren Technology Centre. À 26 ans, le Britannique vient de faire le choix de la stabilité et pourrait rester lié à l’écurie de Woking pendant douze ans, soit autant que Lewis Hamilton avec Mercedes.

Norris rayonne lorsqu’il évoque cette nouvelle étape. Un enthousiasme qui, chez lui, n’a rien d’inhabituel, mais qui paraît encore plus prononcé lorsqu’il s’installe pour évoquer son avenir avec McLaren.

"Je suis très, très enthousiaste," lance-t-il dans sa première interview après l’annonce (à retrouver ici).

"McLaren est ma maison depuis le tout début de ma carrière en Formule 1 et je veux que cela reste ainsi aussi longtemps que possible. Nous avons vécu quelques années formidables et je suis convaincu que nous pouvons encore connaître cela de nombreuses fois. Alors je veux rester."

L’histoire entre Norris et McLaren a commencé bien avant ses premiers départs en Grand Prix. Le Britannique avait intégré l’écurie comme pilote d’essais et de développement, avant de devenir pilote de réserve. En 2019, McLaren lui a finalement confié un baquet de titulaire aux côtés de Carlos Sainz.

Le duo a alors lancé une aventure qui allait progressivement conduire Norris vers les sommets. Son premier podium est arrivé en Autriche en 2020, avant sa première pole position à Sotchi en 2021.

Il a ensuite fallu attendre Miami 2024 pour voir Norris décrocher sa première victoire en Formule 1. En 2025, le Britannique a remporté pour la première fois le Grand Prix de Monaco, puis s’est imposé à domicile à Silverstone.

Quelques mois plus tard, il décrochait son premier titre mondial, offrant à McLaren son premier championnat des pilotes depuis Lewis Hamilton en 2008.

Norris et McLaren ont donc déjà traversé toutes les étapes d’une carrière : les débuts, les premières déceptions, les premiers succès et finalement le sommet de la Formule 1. Pour le Britannique, il n’y avait aucune raison de remettre cette relation en question.

"Je sais que, pour encore beaucoup d’années, je peux être serein : j’ai un travail, je suis là où je veux être et avec les personnes avec lesquelles je veux être, et pour moi, c’est quelque chose d’apaisant," explique-t-il.

"Je peux me concentrer sur le travail que j’ai à accomplir et, en tant qu’équipe, nous pouvons également nous concentrer sur le travail que nous voulons accomplir."

"Je ne veux pas passer d’une équipe à l’autre"

Cette volonté de stabilité constitue l’un des éléments majeurs de la décision de Norris. Le champion du monde estime évidemment que les résultats restent la priorité, mais il refuse de considérer la performance à court terme comme l’unique critère permettant de déterminer son avenir.

"On peut toujours considérer que les résultats sont ce qu’il y a de plus important et, 99 % du temps, je pense que c’est le cas, mais je dirais qu’il y a une certaine marge, une certaine importance accordée au fait que je sois avec les personnes avec lesquelles je veux être, des personnes avec lesquelles j’aime passer ma carrière," poursuit-il.

Norris ne souhaite surtout pas connaître une carrière faite de changements permanents d’écurie.

"Je ne veux pas passer d’une équipe à l’autre et faire des choses différentes. Je veux être là où je suis heureux et, même lorsque nous ne gagnions pas, j’étais heureux de faire partie de McLaren."

Cette philosophie explique aussi pourquoi les difficultés rencontrées par McLaren au début de la saison 2026 n’ont pas remis en cause son engagement.

"Je pense que quelque chose que j’ai toujours su pour mon avenir, c’est que je veux évidemment des résultats – l’équipe le sait tout autant que n’importe qui – mais je veux aussi simplement être là où je suis le plus heureux. Et même si nous ne gagnions pas comme au début de cette année, ce n’est pas comme si je voulais changer d’équipe."

"Je suis toujours très heureux avec les personnes avec lesquelles je suis et heureux de pouvoir, en quelque sorte, me battre avec elles pour tout ce qui nous attend."

Le choix de Norris intervient alors que McLaren vient justement de montrer qu’elle était capable de réagir après un début de saison particulièrement compliqué.

L’équipe championne du monde avait vécu un début de campagne chaotique. Une évolution introduite en Hongrie juste avant la trêve estivale a toutefois permis à l’écurie de retrouver la lutte aux avant-postes. Norris en a immédiatement profité pour décrocher sa première victoire de la saison.

Le programme d’évolutions a ensuite été complété après la pause à Zandvoort, où Norris a signé la pole position avant de remporter son deuxième Grand Prix consécutif.

Le Britannique reste toutefois à 83 points de Kimi Antonelli au championnat. Mais la dynamique semble désormais clairement favorable à Norris et à McLaren.

La saison 2025 a d’ailleurs montré qu’un tel retard pouvait encore être comblé. Max Verstappen avait alors remonté un déficit de 104 points pour contraindre Norris et Piastri à disputer la décision du championnat lors de la dernière course à Abu Dhabi.

La remontée actuelle de McLaren n’a cependant pas provoqué la prolongation de Norris. Les discussions étaient déjà programmées depuis longtemps.

Un contrat pour faire taire le "bruit"

Norris et McLaren savaient depuis le titre mondial remporté à Abu Dhabi l’an dernier qu’ils souhaitaient poursuivre ensemble. La prolongation annoncée aujourd’hui constitue donc davantage une continuité qu’un changement de stratégie.

"C’est la continuation de mon dernier contrat," précise Norris.

L’objectif était notamment d’éviter que les spéculations autour du marché des pilotes ne viennent perturber le fonctionnement quotidien de l’écurie.

"Nous voulons simplement pouvoir nous concentrer sur le fait de faire de notre mieux, d’extraire les performances, de tirer le meilleur de tout le monde et de nous concentrer sur l’importance de ne pas nous retrouver pris dans le désordre créé par tous les autres qui décident de leurs contrats."

"Je ne veux pas distraire mon équipe, je ne veux pas distraire les hommes et les femmes ici qui sont là pour me donner la meilleure voiture possible et pour que je fasse le meilleur travail possible pour eux."

Le message envoyé à McLaren est donc particulièrement clair.

"Nous voulons nous concentrer sur notre travail et ne pas penser à tout le bruit qui se fait en dehors. Pour moi, c’est : ’les gars, je suis là pour rester. Je veux être avec vous pendant longtemps’. Cela leur donne un bon coup de boost, cela m’en donne un également et, ensemble, cela signifie que nous pouvons simplement nous concentrer."

Cette confiance repose aussi sur les hommes qui dirigent aujourd’hui McLaren. Norris accorde notamment une grande importance à la relation qu’il entretient avec Zak Brown, PDG de McLaren Racing, et Andrea Stella, directeur de l’équipe.

"Zak est un très bon leader, c’est un très bon patron," estime-t-il.

La proximité entre les deux hommes n’empêche pas Brown de conserver son rôle de dirigeant et d’exiger beaucoup de son pilote.

"Même si nous nous entendons très bien, que nous adorons simplement courir, que nous voulons gagner ensemble, que nous aimons jouer au golf et faire d’autres choses, il reste mon patron. Il me remet donc à ma place lorsque je fais quelque chose de mal ou lorsque je ne fais pas quelque chose suffisamment bien."

Pour Norris, cette franchise est indispensable.

"C’est toujours ce que je recherche : quelqu’un d’honnête, qui me donne la vérité brutale, quelle qu’elle soit, et c’est quelque chose de très important pour moi."

La même confiance existe avec Andrea Stella, dont Norris souligne l’influence considérable sur McLaren.

"En même temps, j’ai exactement cela avec Andrea. Et Andrea est, pour moi – évidemment je suis partial et c’est le seul endroit où j’ai travaillé – mais nous avons eu quelques directeurs d’équipe différents et il est certainement celui qui a le plus d’influence sur l’équipe."

Norris considère Stella comme un élément central de sa propre progression.

"C’est un leader incroyable, quelqu’un qui sait comment réunir un groupe de personnes et qui sait également comment diriger des individus comme moi, notamment pour que je puisse améliorer mes performances chaque jour et devenir une meilleure personne."

"Donc, même si je pouvais changer quoi que ce soit à l’endroit où je suis aujourd’hui, je ne le ferais pas et je pense que c’est la raison parfaite."

"McLaren ? Peut-être pour toujours"

Cette prolongation emmènera Norris jusqu’à ses 31 ans. À son terme, il aura passé douze années chez McLaren, égalant ainsi la durée de présence de Lewis Hamilton chez Mercedes.

Mais le Britannique n’exclut déjà plus que son aventure puisse aller bien au-delà de 2030.

Norris détient déjà le record du nombre de départs en Grand Prix avec McLaren et souhaite désormais transformer cette écurie en véritable maison professionnelle.

"Je veux en faire ma maison," affirme-t-il.

"Je veux que ce soit l’endroit où je reste pendant très, très longtemps et peut-être même pour toujours."

"Il y a simplement davantage de belles choses qui me permettent de mieux travailler ici et de mieux vivre ici, et c’est quelque chose d’incroyable."