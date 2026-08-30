Pourquoi Schumacher tenait tant à avoir Barrichello chez Ferrari

Jenson Button a levé le voile sur une qualité de Rubens Barrichello qu’il n’avait véritablement découverte qu’en partageant son garage avec le Brésilien. Pour le champion du monde 2009, l’ancien pilote Ferrari était exceptionnel dans le travail d’exploitation et de développement d’une monoplace, une compétence qui permet de mieux comprendre pourquoi Michael Schumacher tenait tant à l’avoir à ses côtés.

Button et Barrichello ont été équipiers chez Honda pendant trois saisons, de 2006 à 2008. Cette collaboration a offert au Britannique l’occasion d’observer de près les méthodes de travail du Brésilien, après les six années passées par celui-ci aux côtés de Michael Schumacher chez Ferrari, entre 2000 et 2005.

Avec Barrichello, Ferrari avait remporté cinq titres constructeurs consécutifs entre 2000 et 2004, tandis que Schumacher avait décroché cinq de ses sept sacres mondiaux durant cette période. Lorsque le Brésilien a quitté la Scuderia pour rejoindre Honda en 2006, il a donc apporté avec lui une expérience considérable du plus haut niveau.

C’est également cette année-là que Button a remporté son premier Grand Prix, en Hongrie, quelques mois seulement après l’arrivée de Barrichello au sein de l’écurie japonaise.

Invité du podcast Beyond the Grid, Button a été interrogé sur le pilote qu’il considérait comme le plus performant dans le domaine de l’ingénierie et du développement d’une voiture. Sa réponse ne laisse guère de place au doute.

"On m’a posé cette question de nombreuses fois : quel est, selon vous, le pilote qui était le meilleur en matière d’ingénierie ? Et, de loin, c’était Rubens," a déclaré Button.

L’ancien pilote explique que Barrichello possédait une compréhension particulièrement fine du comportement d’une monoplace, mais aussi une capacité à transformer ses observations en informations exploitables par l’équipe.

"Dans le travail avec une équipe, le développement d’une voiture, la compréhension de ce que fait une voiture en piste et la transmission de ces informations, mais aussi simplement le fait de comprendre quoi faire avec la voiture, plutôt que de laisser l’ingénieur s’en occuper," a-t-il poursuivi.

C’est précisément cette capacité à participer activement au développement de la monoplace qui avait impressionné Button.

Cette expérience lui a également permis de mieux comprendre une décision prise par Ferrari pendant de nombreuses années. Schumacher avait en effet conservé Barrichello à ses côtés durant six saisons, une longévité particulièrement importante dans un contexte où l’Allemand le dominait largement au sein de la Scuderia.

"Je comprends pourquoi Michael voulait l’avoir comme équipier pendant tant d’années, et j’ai eu la chance de connaître cela lorsque nous avons commencé à courir ensemble. J’ai vraiment pu voir les qualités qu’il possédait et dont je ne soupçonnais même pas l’existence," a expliqué Button.

Une expérience précieuse pour Honda

L’arrivée de Barrichello chez Honda n’avait toutefois pas pour objectif de transformer à elle seule l’écurie en équipe capable de jouer les titres. Button estime notamment que le Brésilien n’avait pas apporté une quelconque "mentalité de vainqueur" qui aurait jusqu’alors fait défaut à l’équipe.

"Je ne dirais pas vraiment une mentalité de vainqueur," a répondu Button lorsqu’il a été interrogé sur l’impact plus global de Barrichello à son arrivée chez Honda.

"Je veux dire, nous voulons tous gagner. Nous faisons tous autant que possible pour gagner."

"Honda disposait déjà des ressources humaines et de l’ambition nécessaires pour viser la victoire. Le problème résidait davantage dans le niveau de performance de la monoplace."

"Ce ne sont pas des équipes amateurs qui affrontent Ferrari. Il s’agit de centaines de personnes avec énormément d’expérience dans ce sport."

"Je pense donc que la mentalité pour gagner était toujours là. C’est simplement que nous n’avions pas tout à fait le package nécessaire pour y parvenir."

"Mais je pense qu’avoir les retours de deux pilotes expérimentés était vraiment important. Et évidemment, ils allaient beaucoup écouter Rubens, parce qu’il venait de Ferrari et qu’il avait travaillé aux côtés de Michael."

La collaboration entre Button et Barrichello ne s’est pas arrêtée avec le retrait de Honda de la Formule 1. Les deux hommes ont poursuivi leur aventure ensemble en 2009, lorsque l’équipe issue du retrait du constructeur japonais a été reprise par Ross Brawn.

Cette écurie, devenue Brawn GP, allait connaître l’une des histoires les plus remarquables de l’histoire récente de la Formule 1. Button y décrocha le titre mondial des pilotes tandis que Brawn GP remportait également le championnat constructeurs pour son unique saison.

Barrichello a ainsi joué un rôle dans cette épopée après avoir déjà contribué aux cinq titres constructeurs remportés par Ferrari avec Schumacher. Le Brésilien a ensuite poursuivi sa carrière chez Williams en 2010 et 2011, après le rachat de Brawn GP par Mercedes.

Le Grand Prix du Brésil 2011 a finalement constitué sa dernière apparition en Formule 1. Barrichello n’a toutefois pas quitté la compétition automobile et continue aujourd’hui de courir dans le championnat Stock Car Pro Series au Brésil.