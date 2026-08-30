Williams est tellement en difficulté qu’Albon ne cache rien à Sainz

La rivalité entre équipiers est souvent l’un des aspects les plus féroces de la Formule 1, où le moindre détail technique peut permettre de prendre l’ascendant sur l’autre côté du garage. Chez Williams, Alex Albon et Carlos Sainz ont pourtant choisi une approche différente en 2026. Dans une saison particulièrement difficile pour l’écurie de Grove, les deux pilotes privilégient le partage des informations et des réglages, estimant que les limites actuelles de la FW48 rendent toute stratégie individuelle contre-productive.

Après le Grand Prix des Pays-Bas, Albon a expliqué sur le podcast The Fast And The Curious pourquoi la situation chez Williams diffère de celle que l’on peut observer dans d’autres équipes. Alors que certains pilotes peuvent volontairement conserver pour eux une trouvaille susceptible de leur procurer un avantage, le Thaïlandais estime que la situation actuelle de Williams impose au contraire une collaboration étroite.

"Ce qui se passe dans certaines équipes, et je le sais, c’est que vous allez trouver quelque chose sur votre voiture, mais ce ne sera pas quelque chose que l’autre voiture ne peut pas trouver. Cela peut être une trajectoire dans un virage, un choix de rapport de boîte de vitesses, une direction de réglage ou la manière dont nous appliquons le système électronique à la voiture."

Le pilote Williams reconnaît ainsi qu’un équipier peut parfaitement découvrir une solution intéressante sans nécessairement la transmettre immédiatement à l’autre pilote. Une manière de conserver un petit avantage dans une bataille interne où chaque détail compte.

"Vous pouvez trouver quelque chose de bien, mais simplement ne pas le mentionner. Vous pouvez garder cela pour vous, de votre côté du garage," a-t-il poursuivi.

"De manière réaliste, pour nous, du moins je ne le fais pas, peut-être que Carlos le fait, je ne sais pas," a-t-il lancé en riant.

"Dans notre contexte, chercher à conserver quelques informations de réglage pour prendre l’avantage sur son équipier n’aurait guère de sens. En raison des limitations de notre voiture, nous travaillons en quelque sorte ensemble là-dessus."

La situation sportive de Williams explique largement cette philosophie. Après avoir terminé cinquième du championnat constructeurs en 2025, l’écurie connaît une campagne 2026 particulièrement compliquée. Elle occupe actuellement la neuvième place avec seulement 11 points, tandis que Sainz et Albon sont respectivement 16e et 17e du championnat pilotes, avec six et cinq points.

Cette collaboration repose notamment sur un constat partagé : les deux pilotes rencontrent souvent exactement les mêmes difficultés au volant de la FW48. Plutôt que de chercher à masquer leurs découvertes, ils peuvent donc utiliser les deux voitures comme deux laboratoires distincts afin d’accélérer la recherche de solutions.

"C’est presque comme si nous avions tous les deux les mêmes retours avec les mêmes problèmes, et ensuite nous pouvons diviser les voitures," a détaillé Albon.

"Une voiture peut dire : ’Oui, ça fonctionne’, et l’autre va alors s’en inspirer. Parfois, c’est : ’Oh, ça fonctionne, et l’autre, dit que ça, ça fonctionne aussi’, alors nous prenons un peu des deux. On mélange donc parfois les choses."

Cette méthode fonctionne également dans l’autre sens lorsqu’une piste de développement s’avère mauvaise. Les deux pilotes peuvent ainsi tester des directions différentes avant de revenir vers la solution qui semble la plus prometteuse.

"Si c’est la mauvaise direction, alors que l’autre voiture est partie dans l’autre sens, on sait donc que c’est par là. Il y a un équilibre."

Cette coopération n’empêche évidemment pas l’existence d’une rivalité entre deux pilotes qui souhaitent chacun être le meilleur représentant de leur équipe. Mais Albon estime que le contexte actuel de Williams favorise davantage l’entraide que les jeux de stratégie internes.

"Je me souviens que cela arrivait beaucoup plus lorsque vous aviez deux pilotes débutants et que vous vous battiez pour la même position. Vous pouvez imaginer que cela devient alors un peu plus chacun pour soi," dit Albon.

Le clash de Zandvoort réglé par Sainz lors d’un petit déjeuner en commun

Albon est revenu également sur leur collision au GP des Pays-Bas, dans laquelle son équipier a reconnu ses torts directement. Albon a souligné qu’il n’y avait absolument aucune tension entre lui et Sainz après la course de Zandvoort.

"Nous avons pris le petit-déjeuner ensemble lundi. Carlos a proposé de payer," a révélé Albon.

"Je l’ai laissé payer. Tout est cool. Je pense que les gens aiment en faire toute une histoire. Ce n’est pas une rivalité du genre Max [Verstappen] contre Daniel [Ricciardo]."

"On le sentait bien dans la zone des interviews après la course : on a l’impression que les journalistes se lèchent les babines, qu’ils sont surexcités ; il faut donc simplement désamorcer la situation en disant : ’Non, non, non, on ne va pas s’engager sur cette voie-là’."

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait commandé du caviar ou du champagne puisque Sainz réglait l’addition, Albon a répondu avec le sourire : "Je ne plaisante pas, Lily (sa compagne, ndlr) a pris des œufs brouillés au caviar. Ça coûtait 38 €. Moins cher que ce que je pensais."

"Moi, j’ai pris une simple tartine à l’avocat. Et puis, Carlos et moi avons partagé des pancakes protéinés."