Vowles veut changer les règles du jeu pour les jeunes pilotes féminines

La présence de la F1 Academy ce week-end remet une nouvelle fois au premier plan la question de l’accès des jeunes femmes au sport automobile et de leur capacité à progresser jusqu’au plus haut niveau. Pour James Vowles, le patron de Williams, la réponse ne peut toutefois pas se limiter à une catégorie de promotion : l’enjeu se situe bien plus en amont, avec la nécessité d’élargir et de renforcer la filière dès le karting.

Williams s’appuie notamment sur l’exemple de Jamie Chadwick, qui a été très liée à l’équipe anglaise et qui est parvenue à construire une carrière professionnelle en sport automobile. Une trajectoire qui montre que la progression est possible, mais qui ne doit pas masquer les difficultés rencontrées par de nombreuses jeunes pilotes au cours de leurs premières années de compétition.

Interrogé sur la capacité de la F1 Academy et de Williams à contribuer à réduire l’écart entre les garçons et les filles dans les filières de formation, Vowles s’est montré catégorique : "Je dirais que la réponse courte est oui."

Le directeur de Williams a d’abord salué le travail réalisé autour de la catégorie féminine, tout en soulignant que son rôle ne devait pas être considéré comme une solution unique.

"J’adore la F1 Academy et bravo à Susie Wolff et à tous ceux qui y participent, mais nous investissons également dans de jeunes pilotes de karting, notamment des jeunes femmes. Sara Matsui en était l’un des exemples chez nous, et il s’agit d’un véritable investissement."

Pour Vowles, le problème ne réside d’ailleurs pas uniquement dans le niveau de performance des jeunes filles qui abandonnent la compétition. Les raisons sont multiples et les moyens financiers jouent un rôle déterminant dans la capacité à poursuivre une carrière.

"Ce qui manque vraiment, et vous avez raison, certaines abandonnent, certaines, honnêtement, n’ont pas le niveau de talent nécessaire, mais d’autres disposent des capacités requises et le financement ne suit pas toujours," explique-t-il.

La F1 Academy peut donc servir de vitrine, mais Williams estime que le travail doit commencer beaucoup plus tôt.

"Même si la F1 Academy est importante pour moi, elle n’est que le phare. Ce qui est vraiment important, c’est l’investissement à la base dans les jeunes talents."

Une filière à élargir dès le karting

C’est cette notion de "pipeline" ou de filière de détection et de formation que Vowles considère comme centrale. Le Britannique rappelle que l’accès à la Formule 1 repose sur une sélection extrêmement sévère, qui commence bien avant les catégories monoplace.

"Ce qui manque, c’est, comme dans beaucoup de domaines, la filière. Si l’on prend simplement les pilotes masculins, ceux qui arrivent en Formule 1 sont presque tous des champions d’Europe ou du monde de karting à plusieurs reprises, puis ils gagnent généralement dès leur première année, ou au minimum lors de leur deuxième année, en Formule 4. Et à partir de là, ils sont plusieurs fois champions du monde. C’est ainsi que l’on arrive en Formule 1."

Un parcours qui nécessite donc de disposer d’une base de recrutement suffisamment large. Or, c’est précisément là que Vowles estime que le sport automobile doit progresser pour offrir davantage de possibilités aux jeunes femmes.

"Cette filière représente des dizaines de milliers de personnes parmi lesquelles on effectue une sélection. Donc, plus le nombre de personnes disponibles est important, plus la probabilité de sélectionner un talent est élevée."

Le patron de Williams entend ainsi agir directement sur cette base plutôt que de se contenter d’attendre que les meilleurs talents émergent naturellement.

"Notre responsabilité, dans ce domaine, est donc d’essayer d’améliorer cette filière, de trouver des talents et d’investir en eux."