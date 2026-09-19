Pour Ferrari, mettre des consignes entre Leclerc et Hamilton n’est ’pas une option’

David Coulthard estime que Ferrari n’a aucune marge de manœuvre pour imposer un statut et des consignes à Lewis Hamilton et Charles Leclerc. Le septuple champion du monde a rejoint l’écurie italienne l’année dernière en provenance de Mercedes, aux côtés du Monégasque, qui fait partie de l’équipe basée à Maranello depuis 2019 après avoir passé plusieurs années au sein de son programme junior. Alors que Leclerc avait pris l’ascendant en 2025, Hamilton a élevé son niveau de jeu cette année.

Cependant, leur relation a connu des tensions lors du Grand Prix d’Italie, lorsque Leclerc a poussé Hamilton au large dans les graviers dès le premier tour, faisant naître l’idée que le team devrait imposer des consignes. L’ancien pilote de F1 ne croit pas que ce soit une bonne idée.

"Je ne pense pas que ce soit une option pour eux" a déclaré Coulthard dans le podcast Up to Speed.

"Vous engagez Lewis Hamilton, et vous avez Charles Leclerc, qui est là depuis plusieurs années, qui est incroyablement rapide et qui est en quelque sorte le gendre idéal des pilotes de course."

"Beau gosse, il a sa famille, un bébé en route, un chien dans le paddock... à mon avis, tout cela fait un peu beaucoup, franchement. Ce n’est pas un pique-nique pour un week-end, n’est-ce pas ? C’est un Grand Prix, c’est une affaire sérieuse."

"C’est une affaire dangereuse, mais c’est probablement moi qui appartiens à une génération plus ancienne. Ferrari n’a pas le choix. Ils ont engagé deux des meilleurs pilotes du monde. Vous les gérez ensuite du mieux que vous pouvez."

Les deux pilotes ont minimisé l’importance de l’incident du premier tour, qui a marqué le plus grand point de friction entre eux, mais Coulthard pense qu’il faut que des règles soient ajoutées, et que c’est déjà possiblement le cas.

"Je soupçonne que ce soit le cas. Il y aura quelque part dans le contrat une mention stipulant que le pilote doit suivre les instructions équitables et raisonnables d’un membre senior de l’équipe."

"C’est une clause assez générique qui figure dans tous les contrats, car sinon vous pourriez engager un pilote et il pourrait faire cavalier seul. Vous ne pourriez pas le licencier parce que vous n’avez pas de clause qui dit ’écoute, tu ne te comportes vraiment pas bien’. C’est écrit."

De son côté, Ralf Schumacher a également perçu de la frustration chez Frédéric Vasseur durant le week-end à Madrid.

"Lors de notre entretien, j’ai eu le sentiment que Fred était agacé par le sujet de Monza et qu’il faisait clairement allusion aux erreurs des pilotes."

"Il a été contrarié qu’aucun des deux pilotes ne soutienne la marque ni ne fasse preuve d’esprit d’équipe, préférant au contraire, d’une certaine manière, se placer au-dessus de la marque."

"Cela doit cesser si l’on veut être en mesure de défier Mercedes."

Pour Schumacher, "il est temps que les deux pilotes Ferrari collaborent intelligemment en course. Tu ne peux pas comme cela surtout quand il est clair que le titre n’est pas vraiment un sujet pour eux cette année."

"Bien entendu, si tu es comme George ou Kimi, tu ne faciliteras pas la tâche, mais ils ne sont pas dans cette position. Lewis et Charles doivent maximiser les points et les résultats pour Ferrari."