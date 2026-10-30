Pourquoi Red Bull est incapable de résoudre son problème de départs avant 2027

Red Bull ne devrait pas parvenir à résoudre complètement ses problèmes de départ avant la saison 2027. Alors que Max Verstappen et Isack Hadjar continuent de perdre du terrain dans les premiers mètres des Grands Prix, Laurent Mekies reconnaît que les difficultés rencontrées par son équipe nécessitent des modifications techniques trop importantes pour être introduites sur la monoplace actuelle. Malgré les progrès accomplis depuis le début de l’année, le directeur de Red Bull prévient que cette faiblesse devrait persister jusqu’à la fin du championnat, au moment même où son équipe a retrouvé suffisamment de compétitivité pour se battre aux avant-postes.

Les départs restent l’un des principaux points faibles de Red Bull cette saison. Depuis l’introduction des nouvelles monoplaces et des nouveaux groupes propulseurs en 2026, l’écurie autrichienne peine à rivaliser avec ses adversaires dans les premiers mètres, une difficulté qui pénalise régulièrement Max Verstappen et Isack Hadjar.

Le Grand Prix des États-Unis, disputé le week-end dernier à Austin, a une nouvelle fois mis en évidence ce problème. Les deux pilotes Red Bull ont rencontré des difficultés au moment de s’élancer, Hadjar pointant notamment du doigt le système d’embrayage, qu’il considère comme une faiblesse majeure nécessitant une refonte.

Mais selon Laurent Mekies, la situation est bien plus complexe qu’un simple problème d’embrayage. Interrogé à l’occasion du Grand Prix du Mexique, le directeur de Red Bull a expliqué que les performances au départ dépendent de nombreux éléments techniques et impliquent une grande partie des départements de l’usine.

"C’est un problème complexe," a reconnu le Français.

"La performance dans les premiers mètres concerne pratiquement tous les départements de notre usine, à l’exception peut-être de l’aérodynamique."

"Cela implique le moteur, la boîte de vitesses, l’embrayage... Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu."

Une faiblesse devenue plus pénalisante avec les progrès de Red Bull

Mekies assure que Red Bull n’est pas restée inactive face à ces difficultés. Depuis les premières courses de la saison, l’équipe a travaillé pour améliorer ses procédures et ses performances au départ.

Des progrès ont été réalisés, mais ils restent insuffisants pour permettre à Verstappen et Hadjar de rivaliser avec les pilotes les plus efficaces dans cet exercice.

"Nous ne sommes pas les meilleurs en matière de performances au départ," a admis Mekies.

Le problème est d’autant plus frustrant que Red Bull a considérablement amélioré la compétitivité de sa monoplace au fil de la saison. Alors que l’équipe a retrouvé la capacité de se battre aux avant-postes, les positions perdues au moment de l’extinction des feux représentent désormais un handicap encore plus important.

"Le fait que notre voiture ait été considérablement améliorée depuis, ce qui nous permet de nous battre à l’avant, rend ce désavantage encore plus douloureux."

Une véritable solution attendue seulement en 2027

Red Bull entend poursuivre ses efforts au cours des dernières courses de 2026, mais Mekies ne promet pas de transformation spectaculaire d’ici la fin du championnat.

Le Français estime que l’équipe pourra encore améliorer certains aspects de ses départs, sans toutefois parvenir à éliminer complètement son retard sur la concurrence.

"Nous n’aurons pas les meilleurs départs du plateau d’ici la fin de la saison," a prévenu Mekies.

"Cela nécessiterait des modifications matérielles importantes, et nous ne pourrons pas les réaliser avant de nous tourner vers l’année prochaine."

Red Bull devra donc composer avec cette faiblesse lors des cinq derniers Grands Prix de 2026. Pour Verstappen et Hadjar, l’objectif sera de limiter autant que possible les pertes de positions au départ, en attendant que les changements techniques prévus pour 2027 permettent enfin à l’écurie de corriger durablement ce handicap.