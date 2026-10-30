Hadjar regrette ses critiques contre Red Bull : ’j’aurais dû garder ça pour moi’

Isack Hadjar reconnaît avoir dépassé les limites dans ses critiques envers Red Bull après le Grand Prix des États-Unis, mais ne renie pas le fond de ses propos. Frustré par une stratégie contestable, des communications radio défaillantes et des départs toujours problématiques, le Français avait vivement dénoncé les erreurs de son équipe à Austin. Quelques jours plus tard, au Mexique, il admet que certaines remarques auraient dû rester en interne, tout en détaillant les enseignements tirés d’une course qui a également suscité l’agacement de Max Verstappen.

Le Grand Prix des États-Unis a laissé un goût amer chez Red Bull. Malgré une monoplace redevenue suffisamment compétitive pour jouer les premiers rôles, l’écurie autrichienne n’a pas pleinement exploité son potentiel à Austin, notamment en raison de choix stratégiques discutables.

Max Verstappen et Isack Hadjar ont tous deux exprimé leur mécontentement après la course, pointant les décisions prises par l’équipe. Le Français s’est montré particulièrement virulent, ajoutant à ses critiques deux problèmes récurrents chez Red Bull cette saison : les communications radio et les départs.

Au terme du Grand Prix, Hadjar n’avait pas caché son exaspération face à ces difficultés, qu’il jugeait d’autant plus frustrantes que l’équipe était désormais capable de produire une monoplace rapide.

Des propos particulièrement directs sur la stratégie ont même nécessité un recadrage de son ingénieur de course à la radio.

Cet épisode a naturellement été remis sur la table quelques jours plus tard, à l’occasion de la journée médias du Grand Prix du Mexique hier

Interrogé sur ses déclarations d’Austin, Hadjar n’a pas cherché à nier sa frustration. Le Français estime avoir le droit d’exprimer son opinion sur le fonctionnement de son équipe, une liberté qui correspond d’ailleurs à la philosophie de Red Bull, traditionnellement favorable aux pilotes dotés d’un fort caractère et capables de défendre leurs convictions.

Il reconnaît néanmoins que certaines formulations étaient excessives et qu’il aurait été préférable de conserver une partie de ses remarques dans le cadre des discussions internes.

"Je n’ai pas vraiment réfléchi," a-t-il admis.

"Nous devons aussi être honnêtes avec nous-mêmes, mais il y a des choses que j’aurais dû garder pour moi. Je le sais."

Depuis le Grand Prix des États-Unis, Red Bull a procédé à une analyse approfondie du week-end texan. Cet examen a notamment confirmé que la stratégie adoptée pendant la course aurait pu être meilleure.

Hadjar estime que l’équipe s’est montrée trop convaincue de la pertinence de son approche initiale, sans envisager suffisamment sérieusement la possibilité d’une stratégie à un seul arrêt.

Interrogé sur les principaux enseignements tirés d’Austin, le Français a expliqué que Red Bull avait probablement surestimé la dégradation des pneumatiques.

L’équipe pensait également que les gommes les plus tendres offraient un avantage suffisamment important pour justifier son choix stratégique, ce qui l’a conduite à privilégier une approche qui s’est finalement révélée problématique.

"Je pense qu’en tant qu’équipe, nous n’avons probablement pas été assez ouverts à l’idée d’une stratégie à un seul arrêt."

"D’une certaine manière, nous étions très convaincus que le composé le plus tendre fonctionnait mieux. Peut-être pensions-nous que la dégradation était plus importante qu’elle ne l’était réellement, et une fois que nous sommes partis sur cette idée, nous nous sommes mis dans une situation difficile."

Cette erreur d’appréciation a notamment contribué à créer une situation confuse entre les deux pilotes Red Bull au cours du Grand Prix.

À un moment de la course, Hadjar devait laisser passer Verstappen, qui suivait une stratégie différente. L’équipe lui avait demandé de s’effacer dans la longue ligne droite menant au virage 12, mais le Français ne s’est pas immédiatement exécuté.

Ce retard a brièvement provoqué la frustration du Néerlandais, qui cherchait à limiter ses pertes de temps dans le cadre de sa propre stratégie.

Hadjar assure toutefois qu’il ne s’agissait absolument pas d’une volonté délibérée de gêner son coéquipier. Selon le Français, l’incident trouve son origine dans le manque de clarté de la situation stratégique.

"J’avais un bon rythme avec les pneus tendres, donc je ne voulais pas m’arrêter trop tôt. En même temps, nous ne voulons pas que Max perde du temps en course parce qu’il suit une autre stratégie."

"Au final, c’était confus, parce que si nous avions tous été sur une stratégie à un seul arrêt, tout le monde aurait été content. Voilà."

Red Bull pourra tenir compte de cet enseignement dès les prochaines courses, notamment en réévaluant plus attentivement les différentes options stratégiques disponibles pendant les Grands Prix. Mais si ce type d’erreur peut être corrigé rapidement, d’autres difficultés rencontrées par l’équipe nécessiteront davantage de temps.

Les départs constituent notamment une faiblesse persistante de Red Bull depuis le début de la saison.

Laurent Mekies a expliqué que la résolution complète du problème nécessitait des modifications matérielles importantes, impossibles à introduire sur la monoplace actuelle. L’écurie devra donc attendre 2027 pour espérer éliminer définitivement ce handicap.

Hadjar confirme que Red Bull poursuit ses efforts pour améliorer la situation, même si les résultats restent irréguliers.

"Nous continuons à travailler là-dessus, comme Laurent vient de le dire," a-t-il expliqué lorsqu’il a été interrogé sur l’irrégularité des départs.

"C’est quelque chose sur lequel nous travaillons depuis un moment. Il y a clairement eu une grosse amélioration si l’on regarde les premières courses de l’année. Maintenant, nous sommes arrivés à un point où cela fluctue un peu. Nous en sommes conscients et nous devons faire avec ce que nous avons jusqu’à la fin de l’année."

"Comme je l’ai dit, je vais essayer de m’adapter. Ici, il y a une longue ligne droite jusqu’au freinage, donc il faut prendre une bonne aspiration."

Malgré les difficultés persistantes, Hadjar veut également retenir les progrès accomplis par Red Bull sur le plan de la performance pure.

À ses yeux, l’équipe a déjà réussi à relever le défi le plus complexe : développer une voiture suffisamment rapide pour rivaliser avec les meilleures. Le travail restant consiste désormais à mieux maîtriser certains aspects de l’exécution des week-ends, qu’il s’agisse des départs, des communications ou des décisions stratégiques.

"Ce qui est positif, c’est que les choses difficiles, aller vite en piste, nous savons déjà les faire. Nous avançons."

"Et je ne dirais pas que les autres choses sont des choses bêtes. Je dirais plutôt que ce sont de petites choses importantes que nous ne faisons pas bien. Voilà."