Antonelli et Bottas malades, Norris ne prend aucun risque au Mexique : ’j’évite les aliments bizarres !’

Alors que deux pilotes ont été contraints de manquer leurs obligations médiatiques hier au Grand Prix du Mexique pour des raisons de santé, Lando Norris a détaillé les précautions qu’il prend pour éviter de tomber malade pendant une fin de saison particulièrement éprouvante. Entre les déplacements incessants, les changements de fuseaux horaires et l’enchaînement des courses, le pilote McLaren privilégie une alimentation très simple, une hydratation soigneusement contrôlée et des périodes de repos indispensables. Une routine forgée par l’expérience, notamment après avoir lui-même connu des problèmes de santé au Mexique et au Brésil.

Le Grand Prix du Mexique a débuté avec deux absences remarquées lors de la journée consacrée aux médias. Kimi Antonelli et Valtteri Bottas ont tous deux été dispensés de leurs obligations après avoir rencontré des problèmes de santé, rappelant les difficultés physiques auxquelles les pilotes peuvent être confrontés au cours d’une saison aussi chargée.

Mercedes a indiqué qu’Antonelli souffrait d’une "infection virale", ce qui a conduit la FIA à lui accorder une exemption pour ses engagements médiatiques du jeudi.

Cette situation intervient à un moment particulièrement important pour l’Italien, qui pourrait être sacré champion du monde dès dimanche. Pour cela, il lui suffira de marquer deux points ou encore que ses plus proches poursuivants au championnat, George Russell et Lewis Hamilton, ne remportent pas le Grand Prix.

Du côté de Cadillac, Valtteri Bottas a également été autorisé à manquer ses obligations médiatiques après s’être senti souffrant.

Ces deux absences illustrent les contraintes imposées par une fin de championnat particulièrement dense. Les douze dernières courses de la saison sont programmées sur une période de seulement quinze semaines, depuis le Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort, le 23 août, jusqu’à la finale initialement prévue à Abu Dhabi le 6 décembre.

Le calendrier comprend quatre enchaînements de trois Grands Prix consécutifs, séparés par des week-ends de repos. Ces déplacements conduisent les équipes à travers l’Europe, l’Asie du Sud-Est, l’Europe de l’Est et les Amériques.

La saison doit théoriquement se terminer par un dernier triplé Las Vegas-Qatar-Abu Dhabi, même si la tenue des deux dernières épreuves demeure incertaine en raison de la crise qui se poursuit au Moyen-Orient.

Norris évite les aliments inhabituels et même l’eau du robinet

Engagé dans sa huitième saison de Formule 1, Lando Norris a appris à adapter ses habitudes à ces déplacements incessants.

Interrogé au Mexique sur la manière dont il préserve sa santé pendant cette période de l’année, le pilote McLaren a expliqué privilégier une approche volontairement simple, notamment en matière d’alimentation.

"Je suis assez simple, donc j’essaie d’éviter tous les aliments un peu bizarres ou très locaux on va dire," a expliqué Norris.

"Je continue à manger des pâtes. Je me contente de pâtes et d’un peu de poulet de temps en temps."

Au Mexique, le Britannique va même plus loin en évitant complètement l’eau du robinet, y compris pour des gestes quotidiens comme le brossage des dents. Une précaution qu’il a adoptée après avoir été malade lors de précédentes visites dans le pays.

"Ici, au Mexique, je ne bois pas du tout d’eau du robinet. Je me brosse les dents avec de l’eau en bouteille et tout ce genre de choses. Ce sont donc des précautions simples."

"J’ai déjà été malade ici par le passé, et également au Brésil. Donc je suppose qu’avec le temps, les choses deviennent un peu plus prévisibles et on sait ce qu’il faut éviter."

Norris reconnaît que ses préférences alimentaires assez limitées constituent finalement un avantage.

"Heureusement, comme je suis assez difficile avec la nourriture, j’évite beaucoup de choses qui pourraient me rendre malade. Mais je me repose aussi, tout simplement."

Le repos, une nécessité même en dehors des circuits

Au-delà de l’alimentation, Norris insiste sur l’importance de préserver de véritables périodes de récupération entre les Grands Prix.

"Je prends mes lundis et mardis de repos, juste pour moi, pour ne rien faire. Et on ne s’en rend pas compte, mais même les journées consacrées au marketing vous épuisent énormément."

"Je n’ai pas beaucoup de temps pour récupérer, même s’il ne s’agit que de parler et de réfléchir à des choses toute la journée. Mais quand on court et qu’on voyage, on a besoin de bien se reposer."

Le Britannique a également développé ses propres habitudes en matière de voyages, avec une préférence marquée pour les arrivées anticipées sur les lieux des Grands Prix.

Plutôt que de rejoindre les circuits au dernier moment, Norris préfère disposer de davantage de temps pour s’adapter à son nouvel environnement, récupérer du déplacement et retrouver un rythme de sommeil satisfaisant.

Une approche qui ne fait pas nécessairement l’unanimité parmi les pilotes, chacun ayant sa propre manière de gérer les contraintes du calendrier.

"Il s’agit simplement de dormir, d’arriver à destination au bon moment. Beaucoup de gens voyagent très tard," a-t-il expliqué au sujet de sa préparation.

"Moi, je préfère partir très tôt pour rejoindre les destinations, donc chacun a sa propre façon de faire."