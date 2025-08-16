Pourquoi Piastri ne voit pas un remake de Senna vs Prost avec Norris

La lutte pour le titre des pilotes F1 en 2025 oppose de plus en plus les deux pilotes McLaren. Oscar Piastri devance Lando Norris de 9 points à peine, leur plus proche rival Max Verstappen étant désormais à 97 points.

Il n’y a pas de meilleur test d’harmonie au sein d’une équipe qu’une lutte pour le titre mondial. L’exemple le plus célèbre s’est également produit chez McLaren, lorsqu’Ayrton Senna et Alain Prost se sont disputé les titres mondiaux de 1988 et 1989.

La lutte entre les deux hommes a dégénéré en acrimonie au cours de leurs deux saisons ensemble. Senna a remporté le titre de 1988, mais a parfois irrité son équipier avec ses tactiques. Prost a répliqué l’année suivante, mais une série de tensions a poussé la relation à son paroxysme et il a annoncé son intention de partir avant d’entrer en collision avec Senna à Suzuka. Senna a pris sa revanche l’année suivante avec un crash volontaire au départ qui lui a donné le titre.

Ni Piastri ni Norris n’ont jamais remporté de championnat du monde auparavant. Mais l’actuel leader du championnat estime que les luttes pour le titre entre équipiers ne doivent pas nécessairement se terminer de manière aussi agressive que par le passé.

"Tout le monde connaît l’histoire de Senna et Prost, leur rivalité, ainsi que d’autres rivalités extérieures à McLaren. Nul besoin d’exemple pour démontrer que la culture actuelle est totalement inverse," explique Piastri.

"McLaren a soigneusement géré la rivalité en piste lorsque l’équipe l’a jugé nécessaire. Elle autorise ses pilotes à se battre, mais est prête à imposer des restrictions si nécessaire. A nous de ne pas en arriver là."

McLaren possède de loin la voiture la plus compétitive en F1 actuellement et est en bonne voie pour remporter le championnat des constructeurs bien avant la fin de la saison. Piastri affirme qu’il est dans l’intérêt des deux pilotes de ne pas perturber l’harmonie au sein de l’équipe.

"Nous sommes tous deux conscients de vouloir conserver cette position pendant de nombreuses années. La meilleure façon pour nous, pilotes, d’aider l’équipe, outre la vitesse, est de lui donner confiance et moral, et de créer un environnement de travail agréable."

"C’est très important pour nous cette année et pour l’avenir. Nous avons tous vu comment les choses peuvent mal tourner, mais nous avons de nombreuses raisons de tout mettre en œuvre pour que cela ne se passe pas mal."

"Nous avons été libres de courir dès la première course, donc je ne m’attends pas à autre chose si nous continuons de cette façon."