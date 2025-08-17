Hamilton / Ferrari : Le contenu des documents sur la F1 et l’équipe a fuité

Lewis Hamilton a récemment envoyé des documents à Ferrari pour améliorer les choses à tous les niveaux et leur contenu a fuité dans la presse italienne.

Le Britannique a soumis des commentaires détaillés à la Scuderia, soulignant les aspects de la SF-25 nécessitant une attention particulière et formulant des suggestions pour la Formule 1 de l’année prochaine, en plus de changements organisationnels et opérationnels.

Hamilton s’est dit déterminé à surmonter ses difficultés et à éviter de suivre les traces de Fernando Alonso et Sebastian Vettel pour tenter de remporter un titre en rouge.

Alors quel est le contenu de ces documents ? L’un des points clés évoqués est la gestion du frein moteur par Ferrari, trop agressif, avec un fonctionnement bien différent de celui qu’Hamilton a connu chez Mercedes F1.

Malgré les modifications réalisées pour adoucir la cartographie au freinage, les caractéristiques du groupe motopropulseur l’empêchent toujours d’obtenir le ressenti de freinage souhaité, un problème qui affecte également l’entrée en virage et l’équilibre général de la voiture.

Hamilton a demandé des informations sur le groupe motopropulseur 2026 afin de résoudre ce problème lors du développement futur et de l’éliminer pour la saison prochaine.

Le quadragénaire n’a cependant pas caché son insatisfaction face aux nouvelles caractéristiques du frein moteur, allant jusqu’à qualifier la SF-25 "d’extraterrestre" dans ce domaine. Et Carlos Sainz, qui pilote dorénavant une Williams à moteur Mercedes, a lui aussi souligné à quel point la cartographie Mercedes est bien plus aisée à maitriser pour un pilote, notamment sur un tour rapide, lorsqu’il faut prendre tous les riques.

Les retours d’Hamilton ont également mis en évidence les problèmes de maniabilité de la SF-25. La nouvelle suspension avant à tirants offre à la voiture plus de précision en entrée de virage, mais la rend plus difficile à piloter dans les sections plus serrées et plus techniques.

Pour compenser, la SF-25 de Lewis Hamilton utilise un réglage spécifique, avec une charge plus importante à l’avant, ce qui a amélioré l’adhérence mais a rendu la direction très sensible.

Il a tenté de tester différents réglages sur simulateur pour surmonter le problème, mais Ferrari n’utilisant qu’un nombre limité de configurations de base, il n’y est pas parvenu. Hamilton souhaite donc que la Scuderia ouvre la possibilité à plus d’explorations de réglages dans le simulateur, même si cela signifie concevoir d’autres pièces en cas de validation.

Pour contourner ce problème, Hamilton adopte souvent des réglages « mixtes », combinant des éléments de différents réglages – comme la suspension, les barres et les ailerons – qui ne créent pas toujours l’équilibre idéal.

La stabilité de l’arrière est une autre préoccupation. Hamilton souhaite que l’arrière de la voiture soit aussi équilibré que l’avant, une préférence qui se heurte parfois à l’approche plus « survireuse » de son coéquipier Charles Leclerc.

Ferrari pensait que, les deux pilotes se concentrant sur la performance de l’avant, leurs préférences en matière de réglages seraient similaires, mais cela s’est avéré faux. Cela a compliqué l’interprétation des données et la recherche de compromis pour l’équipe.

Ces défis soulèvent également des questions concernant la Ferrari de 2026, encore en développement, et sa capacité à accueillir les volontés des deux pilotes dans le cadre de la nouvelle réglementation.

Nico Rosberg, ancien équipier d’Hamilton chez Mercedes F1, pense que Ferrari doit prendre les suggestions du Britannique au sérieux, qu’elles soient retenues ou non.

"C’est un septuple champion du monde, il faut donc absolument écouter ce qu’un septuple champion du monde a à dire."

"Mais cela prend aussi du temps. Beaucoup de choses ne peuvent pas être changées du jour au lendemain. Si les freins posent problème, le développement du nouveau système prend beaucoup de temps. Ou s’il n’est pas satisfait de l’équilibre, le processus est très long."

"Donc, à bien des égards, il pense déjà à l’année prochaine, avec certains des points qu’il a évoqués."

"Je pense que c’est un bon signe, cependant, que nous entendions dire que Lewis pousse. Il ne se résigne pas, n’abandonne pas, mais il donne vraiment tout, l’équipe, les propriétaires, le directeur d’équipe. C’est excellent signe."