Quelles sont les origines des dix équipes de F1 actuelles ?

Les dix équipes qui composent le plateau de la Formule 1 en 2025 ont des origines très différentes, avec des structures créées entre 1929 et 2016, aux fonctionnements variables et aux parcours uniques. Retour sur 75 ans de championnat du monde, qui ont amené dix structures à s’installer de manière pérenne avant d’être rejointes en 2026 par Cadillac F1.

Des photos historiques des dix équipes dans l’ordre de leur apparition dans l’article sont à retrouver en bas de page.

Ferrari

La Scuderia Ferrari est évidemment l’équipe la plus ancienne, puisqu’elle a été créée bien avant le championnat du monde de F1, en 1929. Fondée par Enzo Ferrari, elle a manqué le premier Grand Prix de l’histoire du championnat mais est arrivée dès le deuxième pour ne plus jamais en partir.

L’équipe de Maranello a connu des périodes de gloire et des tumultes, mais elle est restée fidèle à son histoire tout le long de ses 75 ans de présence. C’est ce qui fait qu’elle est la structure la plus prestigieuse pour laquelle tous les pilotes aimeraient piloter un jour.

McLaren

C’est le Néo-Zélandais Bruce McLaren qui a fondé l’équipe portant son nom en 1966, alors qu’il était engagé en championnat du monde. D’abord engagé comme privé avec des voitures louées, il a ensuite construit ses propres véhicules.

Malgré le décès soudain de son fondateur quatre ans après le lancement de l’équipe, elle a perduré avec son nom et s’est forgée l’un des plus gros palmarès de la discipline, en offrant aux fans des duels parmi les plus fous de l’histoire, comme celui de James Hunt contre la Ferrari de Niki Lauda, celui opposant Lauda à Alain Prost, ou encore celui entre Prost et Ayrton Senna.

Mercedes

Bien que Mercedes se soit engagé en championnat du monde en 1954 et 1955, avant le tragique accident qui coûta la vie à plus de 80 personnes aux 24 Heures du Mans et précipitant l’arrêt de la compétition du constructeur, c’est en 1970 que la structure actuelle a vu le jour.

Née Tyrrell, du non de son fondateur Ken, elle a gardé cette identité jusqu’en 1998, mais elle n’était plus que l’ombre de l’équipe à succès qu’elle fut lors de ses premières années. En 1999, elle devint BAR, pour British American Racing, sans succès.

Honda l’a ensuite rachetée, mais là encore, le succès n’a pas été au rendez-vous avec une seule victoire et un départ précipité. Rachetée par Ross Brawn, elle a remporté les deux titres en 2009 sous le nom Brawn GP avant de devenir Mercedes en 2010, et de dominer pendant près d’une décennie.

Williams

Malgré la présence d’une équipe dirigée par Frank Williams avant 1978, c’est cette année-là que la structure cofondée par Frank et par Patrick Head est née. Championne du monde deux ans plus tard, elle a été une des structures dominantes des années 80 et 90.

Avec plus de difficultés dans les années 2000 et surtout 2010, elle a été revendue à Dorilton Capital en 2020 mais les investisseurs ont préservé le mythique nom de l’équipe, qui cherche désormais à revenir aux avant-postes et retrouver le succès qu’elle a tant connu.

Alpine

C’est en 1981 que la structure qui porte actuellement le nom Alpine est née, sous l’identité Toleman à l’époque. Connue pour avoir fait débuter Ayrton Senna en 1984, elle fut rachetée par Benetton en 1986, une identité qu’elle conserva jusqu’en 2002, avec deux titres mondiaux des pilotes en 1994 et 1995 avec Michael Schumacher.

Rachetée par Renault, elle a ensuite connu le succès sous ces couleurs en 2005 et 2006 avec Fernando Alonso. Mais à la suite du Crashgate de Singapour, Renault s’est désengagé et a revendu à Genii Capital, qui a fait revenir le nom Lotus. Manquant de moyens, la structure a été reprise par Renault en 2016.

Depuis, l’équipe a progressé sous les ordres de Cyril Abiteboul jusqu’à devenir la quatrième force du plateau, malgré un manque d’investissement du Losange. Pour sauver la structure au moment du Covid-19, le nom Renault a été abandonné au profit d’Alpine.

Racing Bulls

L’année 2025 marque les 40 ans de la structure de Faenza, puisque Racing Bulls est née sous le nom Minardi - patronyme de son fondateur Giancarlo - en 1985. Equipe de fond de grille, elle s’est distinguée par quelques coups d’éclat, mais sans espoir de faire mieux.

Fin 2005, elle a été rachetée par Red Bull, qui en a fait Toro Rosso, le pendant italien de l’équipe Red Bull Racing, et sa deuxième équipe pour former les pilotes de l’académie. Destinée à être dans l’ombre de Red Bull, elle est restée en retrait et n’a jamais vraiment dominé la structure principale, l’exception de 2008.

Victorieuse cette année-là à Monza avec Sebastian Vettel, elle a réitéré en 2020 sur le même circuit avec Pierre Gasly sous le nom AlphaTauri. Après une année sous le nom Visa Cash App RB F1 en 2024, elle est devenue Racing Bulls et veut maintenant se créer une identité proche.

Aston Martin

En 1991, une toute nouvelle équipe voyait le jour à Silverstone sous le nom Jordan, fondée par Eddie Jordan. Arborant une livrée verte, elle se distingua rapidement par une image dynamique et sympathique, et par des résultats probants dès 1994, avec une pole pour Rubens Barrichello.

Jordan a ensuite signé des podiums, avant une première victoire au GP de Belgique 1998 avec Damon Hill. Portée ensuite par Heinz-Harald Frentzen, elle a gagné sa dernière course en 2003 avant d’être revendue à Midland en 2006, puis à Spyker en 2007.

Après ces deux échecs, Vijay Mallya l’a reprise pour en faire Force India, qui a été quatrième force du plateau à plusieurs reprises dans la deuxième partie des années 2010, malgré un budget parmi les plus faibles. En 2019, elle est devenue Racing Point, avant de prendre les couleurs d’Aston Martin en 2021.

Sauber

En 1993, une équipe suisse bien connue du monde de l’endurance est arrivée en Formule 1. Fondée par Peter Sauber et portant son nom, elle a su faire quelques coups d’éclat dans ses premières saisons, et elle a même été la quatrième force du plateau au début des années 2000.

Rachetée par BMW en 2006, elle a remporté un Grand Prix en 2008 grâce à Robert Kubica et aurait pu jouer les deux titres cette année-là. Après un retrait soudain en 2009, l’équipe a repris le nom Sauber jusqu’en 2018, où elle a pris le nom Alfa Romeo.

Ce naming a tenu jusqu’en 2023, avec un succès mitigé, et elle est ensuite devenue Stake F1. Ce nom commercial de Stake F1 Kick Sauber restera en vigueur jusqu’à la fin de cette saison, avant de devenir Audi l’année prochaine.

Red Bull

Malgré ses deux périodes de domination dans les 15 dernières années, Red Bull est une des structures les plus jeunes en Formule 1. Née Stewart Grand Prix, du nom de Jackie et Paul, père et fils fondateurs de l’équipe, elle a signé un podium dès sa première année et une victoire lors de sa troisième saison avec Johnny Herbert.

En 2000, Ford a racheté l’équipe alors qu’il en était un partenaire privilégié, pour lui donner les couleurs de Jaguar. Le constructeur américain n’a jamais réussi à gagner malgré son budget énorme, et il a revendu à Red Bull fin 2004.

Haas

En 2016, Gene Haas et Günther Steiner sont arrivés en Formule 1 sous le nom de Haas, puisque l’Américain avait choisi de donner son nom au projet en le finançant. Décriée pour son fonctionnement, puisqu’elle reprend un maximum de brevets de son partenaire Ferrari et sous-traite à Dallara la création de son châssis, elle a rapidement signé de bons résultats.

Mais depuis, certaines années ont été compliquées, notamment entre 2019 et 2021, ce qui a coûté à Günther Steiner sa place. Ayao Komatsu est arrivé à la tête du team en 2024 et cherche à en faire une équipe solide du milieu de peloton.