Wolff répond à McLaren et Williams sur la gestion des équipes clientes de Mercedes en F1

Alors que le début de saison de Formule 1 continue d’alimenter débats et tensions dans le paddock, Toto Wolff a tenu à défendre la position de Mercedes F1 face aux critiques concernant la gestion de ses équipes clientes. Dans son point presse avant le GP de Chine, le patron de l’écurie allemande s’est également exprimé sur la progression du jeune Andrea Kimi Antonelli et sur les critiques visant les nouvelles monoplaces issues du dernier règlement.

Face aux préoccupations exprimées notamment par McLaren et Williams concernant la relation avec Mercedes en tant que fournisseur, Toto Wolff a rappelé qu’il était difficile de satisfaire toutes les équipes dans un contexte technique aussi complexe.

"Je pense que c’est clair : lorsque vous introduisez de nouvelles réglementations, il y a tellement de choses à apprendre, y compris pour nous," a-t-il expliqué.

"Que vous ayez un client qui utilise votre boîte de vitesses ou votre suspension, et c’est pareil pour les groupes propulseurs, la courbe de développement est très raide et vous ne pouvez jamais déployer des évolutions qui rendent tout le monde heureux."

Malgré ces contraintes, Wolff insiste sur l’objectif principal du constructeur allemand.

"Je pense que la chose la plus importante est que nous essayons de fournir un bon service. Et c’est toujours notre objectif."

Le patron de Mercedes s’est également attardé sur la performance d’Andrea Kimi Antonelli, qui a connu un week-end mouvementé mais encourageant à Melbourne.

"Il est littéralement en train d’apprendre à la dure, et cela le rend plus fort," a commenté Wolff.

"Il a été très, très fort vendredi et son rythme était là samedi. Mais ensuite il y a eu l’accident, et cela peut arriver."

"Je pense que c’est presque un miracle que les mécaniciens aient réussi à remettre la voiture en piste pour les qualifications. Et on peut voir que la voiture repose sur une base très solide, et qu’il n’y avait quasiment pas de réglages dessus. Il a quand même réussi à bien se qualifier puis à exécuter sa course pour assurer le doublé."

Wolff révèle que certaines difficultés techniques ont toutefois affecté les deux monoplaces Mercedes. Ce qui expliquerait un écart plus resserré avec Ferrari dimanche.

"Les deux voitures ont été affectées dans une certaine mesure par la batterie. Cela a aussi contribué à la performance au départ."

"Au final, c’est une belle victoire et une très bonne deuxième place. Kimi était très rapide à la fin. Il avait le rythme et on peut en attendre davantage. Lui attendra plus de lui-même et nous attendrons plus de performance de la voiture, tout en éliminant ces petits problèmes."

L’objectif sera ensuite de voir les deux pilotes se battre à armes égales. Un scénario à la McLaren 2025 à gérer pour Wolff ?

"Nous n’en sommes pas là ! Mais nous pourrons espérer les voir se battre équitablement entre eux, et idéalement avec certaines autres voitures."

Wolff relativise les critiques sur les nouvelles F1

La victoire de Mercedes intervient dans un contexte de critiques de plusieurs pilotes concernant le style de course généré par les nouvelles réglementations.

Mais Toto Wolff estime que la nostalgie fausse parfois les perceptions.

"Je n’ai entendu aucun pilote parler particulièrement en bien des précédentes voitures en disant que c’était la meilleure génération. Comme je l’ai dit à Melbourne après les propos de Norris, nous avons tendance à être très nostalgiques lorsque nous regardons les événements passés."

"Il est clair que nous sommes tous des acteurs du sport. Nous devons offrir un grand spectacle, les meilleures voitures du monde et les meilleurs pilotes, et quelque chose d’excitant pour les fans. C’est pour cela que nous devons regarder le produit dans son ensemble."

"Une perspective est celle des pilotes, qui est importante. Mais Stefano [Domenicali, le PDG et président de la F1] dirait que le seul indicateur qui compte pour lui est de savoir si les fans aiment cela."

Et si des ajustements s’avèrent nécessaires, la discipline a les moyens d’agir. Après le Grand Prix de Chine, ce serait possible selon la FIA. Et pour Mercedes F1 ?

"C’est ce que nous devons observer. S’il faut ajuster ou modifier certaines choses, je pense que la Formule 1 a la flexibilité nécessaire pour toujours prendre ce type de décisions."