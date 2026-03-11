Alpine F1 vise une évolution au Japon et espère ’régler le souci’ de l’A526

Alpine F1 a comparé sa situation actuelle au fait de "traîner une blessure" pendant qu’elle s’efforce d’apporter des mises à jour sur son A526. Si Gasly a réussi à arracher un point lors de la course avec une dixième place, l’équipe est consciente qu’elle n’exploite pas son potentiel actuel.

Le principal casse-tête réside dans un problème de comportement à haute vitesse qui coûte un temps précieux au tour, particulièrement en qualifications. Bien que la cause exacte n’ait pas été révélée, le fait que cela se manifeste par du sous-virage suggère une faiblesse de l’aileron avant.

Le directeur général de l’équipe, Steve Nielsen, a déclaré que les premiers signes du problème étaient apparus lors des essais de pré-saison et que le travail pour le résoudre était lancé depuis longtemps.

"Nous avons du sous-virage à haute vitesse" a-t-il expliqué. "Nous en avons vu une partie lors des tests à Bahreïn. Mais les caractéristiques de l’Albert Park comportent plus de sections rapides, donc le problème s’amplifie. Nous le comprenons."

"Des pièces arrivent, et nous espérons que cela règlera le souci. Mais elles ne seront pas sur la voiture en Chine. C’est donc une blessure que nous portons pour le moment, et j’aimerais que ce ne soit pas le cas. Mais je pense que nous savons comment y remédier."

"Je pense que nous aurions pu faire un meilleur travail en qualifications sur la préparation des pneus et les tours de sortie, donc il y a certainement des choses à apprendre. L’équilibre à haute vitesse n’était vraiment pas optimal, nous devons corriger cela."

"Mais oui, il y a des choses que nous pouvons mieux faire. Si nous devions recommencer cette course maintenant, nous ferions les choses différemment, surtout en qualifications. Mais tout le monde vous dira la même chose."

Nielsen espère que les évolutions en cours de préparation seront prêtes pour le Grand Prix du Japon à Suzuka, plus tard ce mois-ci : "Nous sommes arrivés en Australie après Bahreïn avec l’espoir de nous battre juste en dehors des points, mais de manière plus solide que ce qui s’est finalement produit."

"C’était bien de marquer un point, et Pierre a piloté comme un héros, ce qui est génial, mais certains de nos concurrents ont installé des évolutions entre les tests de Bahreïn et ici. Pas nous. Nous devons donc réagir. De la performance arrive. Nous devons l’installer sur la voiture car nous n’étions tout simplement pas assez rapides."

Malgré des attentes non comblées à Melbourne, le directeur reste convaincu que le package actuel possède un potentiel de progression important, et assène un discours optimiste malgré la déception.

"Nous sommes loin d’être au potentiel maximum de la voiture que nous avons, sous tous les aspects : énergie, pneus, châssis, réglages. C’est un tel changement qu’il faut presque réinitialiser toutes ses références, et c’est un circuit très différent de Bahreïn."

Nielsen a également tenu à préciser que le moteur Mercedes n’est pas ce qui freine Alpine, contrairement à McLaren et Williams qui ont parfois évoqué un déficit de connaissance du moteur.

"Je ne peux porter aucun blâme sur l’unité de puissance. Il me semble qu’il y avait quatre voitures motorisées par Mercedes dans le top 6 en qualifications, ou quelque chose comme ça. Ce n’est pas là que se situe notre problème."