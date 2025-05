Pourquoi Miami a signé un contrat avec la F1 jusqu’en 2041

En 2041, Kimi Antonelli aura 35 ans, tandis que Fernando Alonso fêtera ses 60 ans. La même année, Miami sera toujours assurée de figurer sur les grilles de départ de la Formule 1.

"Cet accord fait du Grand Prix de Miami Gardens la course sous contrat la plus longue de Formule 1," peut-on lire dans un communiqué, "et reflète le succès continu de l’événement et la croissance de ce sport aux États-Unis."

Cela contraste radicalement avec le sort de circuits européens réputés comme Imola (Italie) et Barcelone (Espagne), dont les contrats avec la F1 arrivent à échéance rapidement.

Le patron du Grand Prix de Miami, qui a fait ses débuts au calendrier en 2022, est Tom Garfinkel, président des Miami Dolphins et du Hard Rock Stadium.

Il s’est adressé à un groupe de journalistes le week-end dernier pour expliquer le nouveau statut particulier de Miami en Formule 1.

"Nous essayons de créer quelque chose de différent, d’unique et d’authentique à Miami," a déclaré Garfinkel.

"Ce que nous faisons ici ne fonctionne pas forcément ailleurs, et vice versa."

Quant à la durée exceptionnelle de la prolongation de contrat, il a poursuivi : "Stefano (Domenicali) et moi discutons depuis longtemps, forts du succès des trois dernières années, de ce que nous voulions faire cette année et de notre présence durable ici."

"D’un point de vue de la planification, cela nous permet d’être créatifs et d’accroître les investissements, car il s’agit d’un investissement privé important de plusieurs centaines de millions de dollars qui doit être récupéré, et qui ne pourra pas être récupéré en cinq ans."

"Cet accord nous permet de continuer à innover et à être créatifs sur le long terme. Stefano reconnaît également que nous voulons faire les choses bien. Nous ne cherchons pas de raccourcis."

"Nous ne sommes pas là pour gagner de l’argent, mais pour organiser un événement exceptionnel et développer le sport aux États-Unis. Nous envoyons le message que nous sommes là pour durer."