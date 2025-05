L’évolution d’Imola pour la RB21 sera cruciale pour l’avenir de Red Bull et Verstappen

Franz Tost, ancien directeur de Toro Rosso et consultant pour Red Bull, prévient que le championnat du monde sera bel et bien terminé si l’évolution d’Imola ne constitue pas un grand pas en avant.

De fait, face aux rumeurs selon lesquelles Oliver Oakes, le patron d’Alpine, pourrait rejoindre Red Bull, Christian Horner a nié l’importance de la mise à niveau d’Imola, évoquée régulièrement par le Dr Helmut Marko (à lire dans notre article précédent ici).

"Il n’y a pas de mise à niveau majeure pour Imola," a déclaré Horner à Miami. "Je ne sais pas d’où ça vient"

Mais Tost, aujourd’hui retraité mais toujours consultant à temps partiel chez Red Bull, est clairement dans le clan autrichien et estime que les mises à niveau d’Imola sont cruciales.

"Il faut que ce soit parfait. Et cela vaut également pour Ferrari et Mercedes. Sinon, ce championnat du monde est terminé et McLaren continuera à dominer le reste de la saison. Alors, même un pilote exceptionnel comme Max Verstappen ne pourra rien faire."

Horner, cependant, pense que Barcelone est une date encore plus importante à noter, car c’est là que l’avantage de McLaren avec ses ailerons flexibles devrait prendre fin.

"Ce sera un changement. Quel sera l’impact sur les différentes voitures avec le renforcement des ailerons avant ? Qui sait comment cela va se passer ?"

La très mauvaise nouvelle pour Red Bull à Miami, cependant, est que malgré l’introduction d’un fond plat entièrement nouveau sur la monoplace de Max Verstappen, l’écart au tour avec les McLaren en course était énorme, avec sept dixièmes de seconde d’avance en moyenne sur les longs relais.

"Nos pneus surchauffent encore," a déclaré le quadruple champion du monde interrogé sur le nouveau fond plat. "La voiture ne me facilite toujours pas la tâche. L’équilibre n’est tout simplement pas parfait."

Le Dr Helmut Marko, conseiller de l’équipe, admet que le fond plat de Miami a été une déception.

"Nous en attendions plus. Mais ce n’était tout simplement pas suffisant. La remontée de Lando Norris en course a montré le véritable rythme des McLaren Ils étaient entre sept dixièmes et une seconde plus rapides au tour. C’est assez déprimant."

Beaucoup de choses pourraient se déclencher après Imola, selon la qualité du travail sur la RB21. La rumeur d’un départ de Horner a donc été évoquée, probablement alimentée par le clan autrichien de Red Bull. Mais cela pourrait aussi être le déclencheur pour Max Verstappen de considérer ou non un changement pour son avenir immédiat.

Marko l’a admis en off à Miami : en l’état actuel des choses, Verstappen pourrait déclencher sa clause de sortie au moment de la pause estivale. Il est hors du top 2 au championnat pilotes.

La question reste de savoir s’il le fera. Marko se disait "moins inquiet qu’avant" concernant un départ anticipé mais c’était avant la course de Miami et, évidemment, avant de pouvoir juger des évolutions de la RB21 à Imola.

"Il faut prier pour que Waché et ses équipes ont trouvé une partie des solutions pour redonner à Max une monoplace qu’il peut exploiter," admet Marko.

Sans cela, il pourrait y avoir beaucoup de conséquences, des conséquence cruciales pour l’avenir ?

"Pas de commentaires," répond l’Autrichien pour conclure.