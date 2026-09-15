Pourquoi le retour de Sepang pourrait profiter à Verstappen et Antonelli

La Formule 1 va retrouver Sepang et cela pourrait bien profiter à une dizaine de pilotes ! Neuf ans après son dernier passage sur le circuit malaisien, le championnat du monde posera de nouveau ses valises en Malaisie du 2 au 4 octobre, à l’occasion d’un Grand Prix de Bahreïn délocalisé. Cette épreuve constituera le deuxième rendez-vous d’un programme particulièrement dense, entre l’Azerbaïdjan et Singapour, dans une saison 2026 déjà profondément marquée par le changement de réglementation.

Il faut remonter à octobre 2017 pour retrouver la trace de la Formule 1 sur le tracé malaisien. Cette édition avait alors constitué la dernière manche du contrat qui liait Sepang à la discipline depuis 1999. La dernière visite du championnat en Malaisie avait d’ailleurs offert l’une des courses les plus marquantes de la saison. Max Verstappen s’était imposé avec autorité au volant de sa Red Bull (photo ci-dessus et ci-dessous), devant Lewis Hamilton, dont la deuxième place lui avait permis de renforcer son avance au championnat face à son équipier Daniel Ricciardo.

Derrière eux, Sebastian Vettel avait livré une impressionnante remontée après avoir pris le départ depuis la dernière position. L’Allemand avait finalement franchi la ligne au quatrième rang, avant d’être impliqué dans une étonnante collision avec Lance Stroll lors du tour de rentrée aux stands.

Neuf ans plus tard, le contexte sera toutefois radicalement différent. La Formule 1 a changé de réglementation, les monoplaces disposent de nouvelles unités de puissance et plusieurs nouvelles équipes ont fait leur apparition sur la grille. Pourtant, une étonnante continuité subsiste : onze pilotes actuellement engagés en championnat étaient déjà présents lors du dernier passage à Sepang en 2017.

Max Verstappen, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Sergio Pérez, Lance Stroll, Esteban Ocon, Fernando Alonso, Pierre Gasly, Nico Hülkenberg et Carlos Sainz avaient tous pris part à ce week-end malaisien.

Cela en fait dix si vous avez compté... mais Charles Leclerc était lui aussi présent sur le circuit, même s’il n’avait pas encore effectué ses débuts en Grand Prix. Le Monégasque avait pris le volant de la Sauber de Marcus Ericsson durant la première séance d’essais libres. Il avait signé le 16e temps, devançant notamment le titulaire Pascal Wehrlein.

Cette séance constituait l’une des quatre apparitions de Leclerc en essais libres avec Sauber au cours de la saison 2017. Quelques mois plus tard, son ascension allait se poursuivre avec l’obtention d’un baquet à temps plein pour la saison 2018.

Pour Pierre Gasly, Sepang avait en revanche représenté le véritable point de départ de son aventure en Formule 1. Le Français avait été appelé par Toro Rosso pour remplacer Daniil Kvyat, alors en difficulté. Il arrivait en Malaisie après avoir remporté le titre GP2 en 2016 et disputé la saison de Super Formula au Japon.

Gasly s’était qualifié en 15e position avant de terminer son premier Grand Prix au 14e rang. Cette apparition avait marqué le début d’une carrière qui s’étend désormais sur près d’une décennie.

Montoya voit Verstappen et Antonelli à leur avantage

Le retour de Sepang suscite également la curiosité des anciens pilotes. Juan Pablo Montoya, qui a lui-même couru sur le tracé malaisien, estime notamment que cette piste pourrait particulièrement convenir à Max Verstappen... mais aussi à Kimi Antonelli, qui n’y a évidemment pas couru en 2017.

Le Colombien a d’ailleurs révélé que Sepang figurait parmi ses circuits préférés, voire au sommet de sa hiérarchie personnelle.

"C’est incroyable. J’y ai couru et c’est tout simplement incroyable. Honnêtement, c’est mon circuit préféré de tous ceux de Formule 1. Si vous me demandez quel est mon tracé préféré, c’est celui-là. Il faut être particulièrement courageux pour aller vite là-bas."

"Ce n’est pas parce que les virages à haute vitesse ne passent pas à fond, mais ils sont presque à fond si vous pensez être suffisamment courageux, ou suffisamment fou, pour essayer. Beaucoup de fois, j’ai réussi à les passer et beaucoup de fois, je suis sorti de piste."

Cette caractéristique pourrait notamment jouer en faveur de Verstappen, réputé pour son aisance lorsqu’il doit exploiter les limites d’une monoplace. Le quadruple champion du Monde s’était d’ailleurs imposé lors de la dernière course organisée à Sepang en 2017.

"C’était l’un de ces circuits où il fallait vraiment malmener la voiture," a poursuivi Montoya. "Je pense que c’est un circuit incroyable pour un pilote comme Max, qui aime malmener la voiture."

"Je pense qu’Antonelli va également y réussir. Oui, il n’y a jamais couru auparavant, mais j’ai confiance dans sa capacité à y être performant. Ce sera donc vraiment intéressant à voir. Il fera également très chaud !"