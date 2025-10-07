Pourquoi la F1 doit étudier un week-end de Grand Prix réduit à 2 jours

La Formule 1 doit-elle encore faire évoluer ses week-ends de Grands Prix pour continuer à s’adapter à sa nouvelle base de fans, de plus en plus jeune et de plus en plus en recherche d’actions en piste ?

La question a récemment été posée par Stefano Domenicali, le PDG de la F1, qui ne souhaite pas que le sport prenne du retard et casse sa croissance.

Davantage de Sprints, test des grilles inversées sur certains d’entre eux, courses principales peut-être plus courtes le dimanche, plusieurs idées ont ainsi été émises.

Mais James Vowles, le directeur de Williams F1, souhaiterait vraiment que la Formule 1 s’intéresse à son idée émise récemment de week-ends de Grands Prix plus condensés, sur deux jours. Quitte à ajouter une ou deux courses de plus au calendrier actuel de 24 Grands Prix !

"J’aimerais débattre de la possibilité de passer à un week-end sur deux jours, samedi et dimanche, en réduisant simplement le nombre d’essais libres et en en faisant un spectacle. En faisant cela et en rendant 24 jours aux équipes, on pourrait en fait organiser quelques week-ends de course supplémentaires si on le souhaitait. C’est donc une suggestion légèrement différente que celle de juste augmenter le nombre des Sprints."

L’inconvénient évident est que si vous participez à davantage de week-ends de Grand Prix, cela signifie que les promoteurs auront moins de jours de course, et donc moins de rentrées d’argent provenant des fans aux guichets. Comment cela serait-il compensé ? Est-ce quelque chose qu’il a déjà proposé lors d’une réunion de la Commission F1 ? En a-t-il parlé à Domenicali ?

"Vous avez tout à fait raison, il faut travailler main dans la main avec les promoteurs, ce qui pourrait nécessiter une structure tarifaire différente. Mais si vous aviez deux Grands Prix supplémentaires, je pense que cela compenserait largement l’impact d’un vendredi manquant, ne serait-ce que sur le plan économique."

"La Commission F1 est... comment dire... souvent difficile à aborder pour avoir une conversation structurée comme celle-ci. Mais c’est certainement un sujet dont j’ai parlé avec Stefano. Peu m’importe que nous allions dans cette direction ou non, mais nous devrions y réfléchir. Nous avons essayé cela il y a quelques années, nous avons fini par avoir un week-end de deux jours, et cela s’est avéré étonnamment positif, à mon avis."

Pense-t-il que la F1 pourrait mélanger les deux solutions ? Avoir certains week-ends de trois jours et d’autres de deux jours ?

"Tout à fait. Pour être clair, je ne dis pas qu’il faut choisir l’une ou l’autre option en particulier, mais je pense, comme nous l’avons tous dit, trois séances d’essais libres, c’est en fait beaucoup maintenant. Nous sommes un sport et un divertissement, et nous faisons cela pour les fans. La variabilité n’est donc pas une mauvaise chose, et elle sera le résultat d’un temps de piste réduit ou compétitif."