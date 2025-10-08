Lawson se rappelle avoir été ’mal à l’aise’ avant de remplacer Ricciardo

Liam Lawson a expliqué le malaise qu’il avait ressenti en 2024 quand il était réserviste chez Racing Bulls, et qu’il savait qu’il allait remplacer Daniel Ricciardo avant la fin de la saison. C’était le cas au GP de Singapour, où l’Australien disputait sa dernière course en F1.

Le Néo-Zélandais était présent comme réserviste, tout en sachant qu’il allait monter dans la VCARB 01 au Grand Prix des Etats-Unis deux semaines plus tard, mais il a apprécié de voir les réactions de Ricciardo.

"J’étais évidemment extrêmement mal à l’aise" se souvient Lawson. "Je pense que la seule chose que j’en ai retirée, c’est à quel point Daniel est une bonne personne et comment il s’est comporté avec moi tout au long de mon parcours, depuis mon arrivée à ce poste, lorsqu’il s’est blessé, jusqu’à mon retour en tant que remplaçant."

"Nous avions une très bonne relation et c’est toujours le cas, honnêtement. Je pense que la seule chose que j’ai retenue de ce week-end l’année dernière, c’est le respect que j’ai pour lui."

Une relation qui s’est matérialisée récemment par un message de félicitations de son aîné quand il a terminé cinquième en Azerbaïdjan : "Il m’a envoyé un gentil message après Bakou. Il suit évidemment son propre chemin en ce moment, mais c’est quelqu’un qui m’a toujours beaucoup soutenu."

"Nous venons évidemment de la même région du monde, c’est donc quelque chose que nous comprenons probablement tous les deux. Il est assez difficile d’en arriver là et nous avons tous les deux beaucoup de chance."

Lawson ne veut pas juger la décision de Ricciardo de ne pas revenir en sport automobile : "Il s’est un peu exposé au grand jour. La plupart des gens pensent probablement qu’il devrait se raser la barbe ! Il a eu une longue carrière en Formule 1 et je pense que, pour moi, c’est très nouveau."

"Évidemment, je suis quelqu’un qui essaie de rester dans ce sport et d’avoir un avenir dans ce sport. Mais à un certain moment, c’est très personnel. C’est à vous de décider. Il m’est très difficile de parler au nom de ses sentiments, car nous sommes à des moments très différents de notre carrière."