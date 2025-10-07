Racing Bulls a connu une course ’très difficile’ à Singapour

Racing Bulls a connu un week-end frustrant à Singapour, avec une première course hors des points depuis le début de l’été, Isack Hadjar terminant aux portes du top 10 lors de la course disputée dans la Cité-Etat.

Alan Permane, le directeur de l’équipe, fait le bilan de cette course décevante qui a vu l’équipe subir un problème sur la VCARB 02 du Français, tandis que Liam Lawson a compromis son week-end avec deux sorties de piste en essais.

"Ce fut une journée de course très difficile pour nous à Singapour, et la première fois que nous terminons hors des points depuis Silverstone" déplore Permane. "Nous avons eu un problème avec le groupe motopropulseur d’Isack, qui lui a coûté 0,5 seconde à chaque tour."

"Courir dans ces conditions, alors que tout le peloton est si serré, rend la tâche pratiquement impossible. Il a brillamment piloté et fait tout ce qu’il pouvait, mais au final, le handicap était trop important pour que la voiture puisse rester dans les points."

"Pour Liam, la course a été tout aussi difficile. Il n’avait pas la voiture qu’il voulait et a eu du mal avec l’adhérence et l’équilibre. Nous avons fait un premier relais très long pour lui, dans l’espoir qu’il puisse profiter d’une voiture de sécurité, mais finalement, il n’avait pas le rythme."

L’objectif est de retrouver le top 10 aux Etats-Unis, en espérant avoir corrigé le défaut qui a touché le moteur Honda : "Nous allons débriefer cette course, trouver la cause du problème sur la voiture d’Isack, afin de revenir en force à Austin, un circuit qui conviendra certainement à notre voiture."