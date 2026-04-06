Pourchaire vise un retour en monoplace grâce à la Formule E

Malgré un parcours récent marqué par des détours en endurance et en disciplines américaines, le pilote d’essais de Mercedes F1 Théo Pourchaire n’a pas renoncé à ses ambitions en monoplaces. Le champion de Formule 2 2023 fait de la Formule E sa priorité pour 2026, avec en ligne de mire l’arrivée de la nouvelle génération de voitures Gen4, qu’il juge déjà proche de la Formule 1 en termes de niveau.

Considéré comme l’un des grands espoirs du sport automobile français après son titre en F2, Pourchaire semblait destiné à la Formule 1. Mais les opportunités ne se sont pas concrétisées comme espéré. Depuis, le Tricolore a diversifié son parcours, avec notamment un passage en IndyCar en 2024, sa dernière expérience en monoplace en compétition.

Depuis, il s’est rapproché de la Formule E, en devenant un pilote d’essais régulier pour les marques du groupe Stellantis engagées dans la discipline. Il a notamment participé à des tests rookies avec Maserati et Citroën, tout en prenant part au développement de la future Gen4, avec de nouveaux roulages attendus dans le courant de l’année.

L’annonce récente de l’arrivée d’une nouvelle équipe officielle Opel – également propriété de Stellantis – ouvre de nouvelles perspectives sur la grille. Une opportunité que Pourchaire ne cache pas suivre de près.

"Oui, bien sûr. Le fait qu’il y ait une équipe en plus ouvre davantage d’opportunités," confie-t-il à RN365.

"J’aimerais vraiment courir en Formule E parce que c’est un championnat du monde de monoplaces."

Un retour à ses fondamentaux, lui qui n’a plus roulé dans cette discipline depuis son passage en IndyCar.

"La dernière fois que j’ai piloté en monoplace, c’était en IndyCar, et j’ai vraiment adoré. Et comme je l’ai dit, la Gen4 va être un championnat incroyable."

"Je suis sûr que la popularité sera au plus haut. Le niveau sera également au plus haut. Nous allons nous rapprocher de championnats comme la Formule 1, même en termes de performance. Donc oui, j’espère pouvoir saisir cette opportunité."

Ses performances en essais confirment en tout cas sa crédibilité. Déjà rapide avec la Gen3 Evo, il a participé à la séance rookies de Miami en janvier avec Citroën, avant de représenter à nouveau la marque lors des essais de Madrid, tout en contribuant au développement de la Gen4.

À Madrid, son rôle a d’ailleurs dépassé le simple cadre de l’apprentissage : il a été chargé de préparer l’équipe de Stellantis pour les courses à venir, preuve de la confiance accordée à ses capacités, bien au-delà de son seul développement personnel.

Après deux saisons compliquées, la dynamique semble à nouveau tourner en sa faveur. Pour 2026, Pourchaire est aligné en championnat du monde d’endurance avec Peugeot, tout en occupant un rôle de pilote de développement en Formule 1 avec Mercedes.

Mais malgré ce programme déjà solide, sa priorité reste claire : retrouver un volant à temps plein en monoplace.

"Je pense que oui, c’est ma priorité, à mon avis, parce que, bien sûr, je suis heureux en WEC."

"Le programme WEC est incroyable, surtout en tant que pilote français représentant Peugeot, c’est fantastique. Mais les monoplaces, c’est vraiment ce que je sais faire."

Fort de son expérience en Formule 3, en Formule 2, en tant que réserviste en F1, mais aussi de ses passages en IndyCar et en Super Formula, le Français se sent prêt à relever le défi.

"Je sais que la Formule E est très spéciale et différente, mais je suis confiant. Si je peux avoir cette opportunité, bien sûr que je la saisirai."