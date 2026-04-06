Pourquoi Villeneuve n’était pas frustré de perdre le titre en 1996

Jacques Villeneuve et Damon Hill ont pu se remémorer les 30 ans de leur finale à suspense, le week-end dernier au Japon. En 1996, la finale se disputait en octobre à Suzuka, et Hill avait arraché le titre mondial à son équipier d’alors chez Williams F1, le débutant canadien.

Et bien qu’il ait abordé cette dernière course en outsider décidé à remonter, Villeneuve a révélé qu’il n’a pas ressenti de frustration débordante quand il a finalement perdu le titre, après qu’une roue s’est détachée de sa voiture et a causé son abandon.

"Oh, je pensais que c’était possible" a-t-il déclaré dans le podcast Beyond the Grid, au sujet de son état d’esprit au moment du GP du Japon 1996. "Tout peut arriver, comme cela m’est arrivé d’ailleurs. Perdre une roue aurait pu arriver à Damon."

"Si nous avions inversé nos arrêts aux stands, l’histoire aurait été très différente. Je savais que je devais gagner. Mais comme vous l’avez dit plus tôt, lors des premières courses, Damon s’était construit une sacrée avance. Et ce qui rendait la remontée difficile, c’est que c’était soit lui, soit moi."

"Il n’y avait presque jamais personne entre nous deux parce que nous avions la voiture à battre, tout comme les Mercedes l’ont été pendant de nombreuses années. Donc, lors d’un bon week-end, je finissais premier et Damon probablement deuxième, et là, vous étiez coincé. Je savais donc que c’était ce que je devais faire."

"J’ai décroché une superbe pole position. Cela a également tracé la voie pour l’année suivante, car l’équipe avait invité des amis et disait de moi ’c’est lui le prochain champion du monde’. Je devais donc poser mes pions et lancer les dés pour m’assurer d’être l’homme de la situation pour l’année suivante."

Mais Villeneuve était aussi content pour son équipier, qui venait d’échouer deux fois dans cette quête : "Et je ne pouvais rien faire de plus. La pole, et ensuite essayer de gagner la course. Perdre la roue n’a finalement eu aucun effet car, au pire, j’aurais fini deuxième et Damon aurait quand même été champion."

"Nous avons passé un bon moment ce soir-là. Nous avons fait une belle fête, et j’étais très heureux pour lui. Je n’avais pas l’impression de me dire ’j’ai perdu le championnat’. Bien sûr, je n’étais pas content de ne pas avoir gagné, mais il le méritait tellement que j’étais en phase avec ça."