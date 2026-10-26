Stella a ’apprécié’ que les pilotes McLaren F1 donnent la ’priorité’ à l’équipe à Austin

McLaren F1 a inscrit 16 points à Austin avec une cinquième place pour Lando Norris et une septième pour Oscar Piastri, alors qu’ils s’élançaient respectivement huitième et septième. L’équipe a fait mieux en course qu’en qualifications, et c’est un des rares motifs de satisfaction pour Andrea Stella, le directeur de l’équipe, qui a aussi apprécié que leurs pilotes travaillent en équipe.

L’Italien a donc tiré le bilan global du week-end et se félicite, malgré de mauvaises performances sur un tour, que la voiture ait joué le podium pendant plusieurs tours avant de perdre des places en fin de course.

"Un dimanche plutôt satisfaisant après un samedi décevant : voilà qui résume bien le week-end à Austin" a déclaré Stella. "La course a montré que la MCL40 est toujours capable de se battre pour le podium, mais il est évident que notre position sur la grille de départ a rendu cet objectif pratiquement inatteignable."

"Toute l’équipe partage un sentiment de frustration pour ne pas avoir pleinement exploité notre potentiel lors des qualifications, il nous appartient désormais de faire mieux. L’équipe et les pilotes ont réalisé un excellent travail, tant au niveau des décisions stratégiques que du pilotage en piste."

"Les évolutions apportées ici ont également porté leurs fruits : Lando a affiché un rythme très solide, et Oscar a livré une belle prestation, parvenant à contenir la Mercedes de Russell pendant une trentaine de tours sans jamais lui laisser la moindre opportunité de dépasser."

Avec sûrement un peu d’ironie après l’accrochage de Singapour, Stella a salué la consigne respectée par ses pilotes : "J’ai par ailleurs apprécié la collaboration entre nos pilotes en piste, qui ont su garder à l’esprit la priorité absolue : les intérêts de McLaren."

"Au final, une cinquième et une septième place ne sont pas des résultats dont nous pouvons nous satisfaire, mais nous devons l’accepter et travailler à nous améliorer. Nous voulons terminer la saison en beauté, avec pour ambition non seulement de lutter pour le podium, mais aussi pour la victoire, afin de conclure le championnat au moins à la troisième place."