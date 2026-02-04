Pour Mercedes F1, la W17 est un accomplissement qui n’avait pas été vu depuis 2021

Mercedes F1 a déjà pu tirer un enseignement positif de ses essais de Barcelone, la W17 ayant réagi comme prévu par le simulateur. George Russell a confirmé cela, assurant qu’il avait retrouvé sur la piste ce qu’il avait senti auparavant dans le monde virtuel.

C’est la première fois depuis plusieurs saisons que l’équipe de Brackley parvient à avoir une corrélation aussi bonne, après quatre années difficiles pendant la réglementation précédente.

"La voiture a réagi comme nous l’avions prévu" a déclaré Russell. "Les chiffres que nous observons au niveau de l’aérodynamisme de la voiture correspondent à ceux que nous voyons sur le simulateur."

"Le comportement de la voiture correspond à ce que nous ressentons sur le simulateur. C’est quelque chose que nous n’avons pas vraiment connu depuis 2021 en tant qu’équipe. Nous cochons en quelque sorte toutes les cases que nous voulons cocher."

Ce qui rend cela un peu plus significatif, c’est que Russell affirme avoir immédiatement atteint les limites de la voiture. Mercedes peut donc être optimiste et penser que les premiers résultats positifs ne sont pas uniquement dus à un pilotage frustrant, mais Toto Wolff pense qu’il y a encore beaucoup à faire sur la gestion de la voiture.

"C’est ce que je pense" a déclaré le directeur de l’équipe. "L’investissement préalable dans les outils et les simulations, ainsi que le travail de corrélation, seront bénéfiques. Mais de la même manière, la courbe d’apprentissage sera raide."

"Une fois que nous aurons vu ce que font les autres, nous comprendrons mieux. Il est assez intéressant de voir que chez Ferrari et Red Bull, la façon dont ils géraient l’énergie à Barcelone était différente de la nôtre. Ce n’était pas pire. Ce n’était pas mieux, mais simplement différent."

"En observant les autres, en apprenant grâce au kilométrage supplémentaire que nous allons parcourir, en relevant les défis lors des courses où nous nous rendons compte que ’attendez une minute, dimanche, nous n’avons pas planifié les choses de manière à gagner les courses’."

"Peut-être avons-nous planifié un tour rapide, puis soudainement, vous retombez. Les plus intelligents dans la voiture et du côté de l’ingénierie vont gagner."

Russell admet qu’il y a encore des choses qui doivent devenir une seconde nature pour les pilotes, car pour l’instant, toutes les techniques permettant d’optimiser la recharge de la batterie sont contre-intuitives, comme l’avait déjà évoqué Esteban Ocon.

"Il y a certainement encore matière à amélioration et je pense que, comme pour toute nouvelle génération ou toute nouvelle voiture que vous présentez, tout ne sera pas parfait dès le premier jour. Les essais ont dépassé nos attentes en termes de fiabilité et de fluidité, mais cela ne veut pas dire que tout était parfait."

"Nous continuons à travailler d’arrache-pied pour améliorer les limites que j’ai rencontrées, comprendre ce nouveau moteur, car c’était la première fois que nous le conduisions sur la piste, et il y a certainement matière à amélioration."

"C’est très difficile à dire, et dans une saison aussi compétitive, un ou deux dixièmes de seconde peuvent faire la différence entre les deux meilleures équipes. Après ces quelques jours d’essais, il est impossible de savoir qui se trouve du bon côté de ce dixième de seconde."