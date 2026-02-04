Antonelli souligne un écart à combler entre le simulateur et la vraie W17

Engagé dans sa deuxième saison en Formule 1, Kimi Antonelli poursuit son adaptation à la nouvelle réglementation technique de 2026. Après le shakedown de Barcelone organisé à huis clos la semaine dernière, le pilote Mercedes a révélé lors de la présentation Mercedes F1 ce lundi que les nouveaux règlements avaient mis en évidence un manque de corrélation entre le simulateur et la voiture réelle, un point désormais activement travaillé par l’écurie allemande.

Associé une nouvelle fois à George Russell chez Mercedes, Antonelli a accumulé les kilomètres au volant de la W17 lors de ce test privé. Comme l’ensemble de la grille cette année, l’Italien doit apprivoiser une monoplace profondément différente, conçue selon un règlement technique destiné à bouleverser la hiérarchie après plusieurs saisons de relative stabilité.

À la fin de l’année 2025, plusieurs pilotes avaient déjà livré leurs premières impressions sur ces nouvelles voitures, issues uniquement du simulateur à l’époque, avec parfois une certaine réserve. Mais après avoir enfin pris le volant sur circuit, Antonelli a dressé un constat plus nuancé, tout en soulignant l’écart observé entre les outils virtuels et la réalité.

Antonelli s’est d’abord montré globalement positif quant à ses premières sensations, tout en reconnaissant cette anomalie.

"Oui, je pense que, comme je l’ai déjà dit, la voiture est agréable à piloter. Évidemment, sur le simulateur, avant d’essayer réellement la voiture en piste, le ressenti était un peu différent de celui de la voiture dans la vraie vie."

"En réalité, lorsque je suis allé en piste pour la première fois, la voiture m’a semblé nettement meilleure que ce que je ressentais sur le simulateur."

"Bien sûr, maintenant, sur le simulateur, nous faisons beaucoup de travail, surtout après Barcelone, pour essayer de le corréler, en arrivant avec un esprit neuf et une mémoire fraîche de la vraie voiture."

Antonelli précise que le travail avec les ingénieurs est désormais beaucoup plus précis.

"Nous avons fait le saut direct de Barcelone à Brackley pour ne rien perdre dans notre esprit. Nous avonc directement beaucoup travaillé pour aider les ingénieurs du simulateur à obtenir la meilleure corrélation possible, car auparavant c’était un peu une estimation, avec les sensations et le comportement de la voiture."

Selon lui, le fait d’avoir enfin roulé en conditions réelles change tout.

"Maintenant que nous l’avons réellement pilotée, il est beaucoup plus facile d’identifier les points sur lesquels travailler sur le simulateur."

Et malgré son manque d’expérience avec cette nouvelle génération de voitures, Antonelli se montre optimiste.

"Oui je ne connais pas beaucoup de F1 mais j’ai pu piloter des F1 à effet de sol l’an dernier et d’autres plus anciennes. Mais cette voiture me paraît un peu plus agréable à piloter que celle de l’an dernier."

Très critiquée par les pilotes, l’ère de l’effet de sol, introduite en 2022, appartient désormais au passé. Les nouvelles F1 de 2026 imposent des défis inédits, notamment avec une gestion de l’énergie plus poussée, de nouveaux groupes propulseurs et des systèmes aérodynamiques d’aide au dépassement venant remplacer le DRS.

"Bien sûr, à haute vitesse, il y a une certaine différence par rapport à la voiture de l’an dernier. Mais à part ça, la voiture ressemble davantage à une vraie voiture de course. Elle est donc un peu plus agile."

"La courbe d’appui est beaucoup plus plate. Si l’an dernier nous avions très peu d’appui à basse vitesse et énormément à haute vitesse, cette année c’est beaucoup plus linéaire. De ce point de vue-là, c’est plus agréable."

Autre point apprécié par l’Italien, "le fait aussi de ne pas avoir besoin de rouler avec une voiture aussi raide !"

"La voiture est plus prévisible à piloter."

"Donc oui, je pense que comme base, la nouvelle réglementation a été positive et procure de bonnes sensations. Et jusqu’ici, c’est vraiment plaisant à piloter."