Plus de Sprints et des grilles inversées en F1 ? L’idée séduit Briatore et Marko... en partie

Deux des figures les plus anciennes de la Formule 1 – Flavio Briatore et le Dr Helmut Marko – ont apporté leur soutien à la vision de Stefano Domenicali visant à révolutionner les week-ends de course.

Les puristes sont sceptiques quant à des idées telles que davantage de courses sprint, des grilles inversées et des Grands Prix plus courts, mais Briatore, conseiller d’Alpine, a déclaré être d’accord avec le PDG de la F1 sur le fait de changer les choses afin de s’adapter, notamment, à un public plus jeune et demandant plus d’action en piste.

"Je suis tout à fait d’accord," a déclaré l’Italien de 75 ans à Monza.

"Les fans de F1 sont nos héros : ils sont des centaines de millions à soutenir notre sport, quelles que soient les conditions, et nous ne leur rendons pas grand-chose en retour. La F1 a souvent été avare de leur soutien, et je pense que la situation évolue désormais dans la bonne direction."

Briatore, longtemps partisan du spectacle à tout prix, a déclaré que les courses sprint devraient être étendues.

"Personne n’est intéressé par les séances d’essais libres du vendredi."

"Si on commence le vendredi avec un peu de compétition, le week-end devient captivant. Je pense que nous pourrions organiser des courses sprint à chaque week-end de Grand Prix. Nous les avons testées progressivement, et elles fonctionnent, c’est donc la prochaine étape."

Il a cité les tribunes bondées de Monza et l’affluence massive aux États-Unis comme preuve que la F1 intéresse beaucoup les fans de sport.

"En Italie, la passion est une tradition, que Ferrari gagne ou perde. Ce qui me surprend, c’est de voir les Grands Prix aux États-Unis bondés, alors qu’il y a quelques années encore, une telle réaction de la part des Américains aurait été impensable."

À lire également La F1 annonce davantage de sprints et des grilles inversées

Briatore, cependant, est moins convaincu par les changements radicaux de la réglementation de 2026.

"C’est très compliqué, et cela créera une situation floue en piste, tant pour nous que pour les fans. C’est dommage, car avec cette réglementation, nous sommes tous très proches, le spectacle est incroyable, et les équipes dépensent beaucoup d’argent pour changer les moteurs et les voitures. Mais la piste nous apportera les réponses."

Pendant ce temps, le Dr Marko, conseiller sportif de Red Bull, s’assouplit également concernant les Sprints et affirme que Max Verstappen - un peu - aussi.

"Max n’était pas non plus fan au début, mais il l’a depuis accepté, disons cela ainsi. Les sprints ont été bénéfiques pour les organisateurs, car ils rendent le vendredi et le samedi plus attractifs. Le spectacle et l’excitation doivent être maintenus."

Mais il ne croit pas à l’idée des grilles inversées pour le Sprint, même pour le top 5 ou le top 8, tant que les F1 de 2026 n’ont pas été vues en action en course.

"Avec les voitures actuelles, on ne peut pas dépasser, donc c’est inutile en Formule 1."

"Il faudra attendre l’année prochaine pour voir si les voitures réagissent différemment et favorisent bien les dépassements. Et à ce moment-là nous pourrons l’évoquer."