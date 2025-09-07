Verstappen s’impose à Monza, McLaren F1 sème la confusion entre ses pilotes

C’est l’heure du dénouement de la 16e manche du championnat du monde de F1 2025, avec la course du Grand Prix d’Italie. Disputée à Monza, il s’agit de la 16e course de la saison, mais aussi de la dernière sur le sol européen cette année avant que la Formule 1 ne parte plus à l’est, et tout à l’ouest par la suite.

Max Verstappen a battu les pilotes McLaren pour la pole hier, et il s’élance donc premier devant Lando Norris et Oscar Piastri. Charles Leclerc est en deuxième ligne avec l’Australien, devant les Mercedes de George Russell et Andrea Kimi Antonelli en troisième ligne.

Gabriel Bortoleto s’élance septième aux côtés de son manager Fernando Alonso, puis une cinquième ligne composée de Yuki Tsunoda et Lewis Hamilton, qui s’était qualifié cinquième mais a écopé de cinq places de pénalité pour son infraction commise avant la course de Zandvoort.

Oliver Bearman et Nico Hülkenberg sont en sixième ligne devant les Williams de Carlos Sainz et Alex Albon. La huitième ligne de la grille se compose d’Esteban Ocon et Lance Stroll, devant Franco Colapinto et Liam Lawson.

14h30 : Pierre Gasly et Isack Hadjar ne sont pas sur la grille. Hadjar s’était qualifié 16e et le pilote Alpine était 19e, mais ils ont été renvoyés dans les stands pour le départ après des changements qui ont brisé les règles du Parc Fermé.

14h34 : Pirelli prédit une stratégie à un arrêt en mediums/durs ou durs/mediums comme tactique la plus probable, mais des tactiques à deux stops pourraient se faire avec un départ en gommes tendres.

14h37 : Alonso et Stroll ont fait une infraction aux essais de départ dans leur chemin vers la grille, mais les commissaires étudieront le problème après la course. On apprécie la vitesse d’exécution des commissaires...

14h39 : Au cours d’un week-end compliqué, Gasly a prolongé chez Alpine F1. S’il comprend les inquiétudes de ses fans et des observateurs, il est persuadé que c’est le bon choix d’avenir pour sa carrière.

14h45 : Malgré sa dixième place de grille, Hamilton a connu un week-end encourageant à titre personnel, comme à Zandvoort. Il a expliqué comment il a réussi à retourner la situation après un mois de juillet très difficile.

14h48 : Le nouveau PDG de Renault, François Provost, a visité l’équipe Alpine à Monza pour la première fois, et il a expliqué les raisons rassurantes de sa présence : "Le principal objectif de ma visite, c’est de réaffirmer qu’on reste en Formule 1 encore longtemps" a déclaré Provost, avant de commenter la prolongation de Gasly pour trois années supplémentaires. "C’est aussi un signal très positif, on rentre dans une nouvelle ère de performance, mais surtout de stabilité. L’engagement de Pierre est un bon signe, comme l’arrivée de Steve [Nielsen]."

14h52 : La température de l’air est comme hier de 26 degrés, mais celle de l’asphalte est de 45 degrés, soit 5 degrés de plus qu’hier.

14h54 : Verstappen espère pouvoir résister au McLaren aujourd’hui : "On va essayer de faire la meilleure course possible, ce ne sera pas simple de rester en tête mais on va faire ce qu’on peut" dit-il. Du côté de son directeur, Laurent Mekies, le pari est que toutes les équipes vont tenter une stratégie à un seul arrêt malgré les températures élevées. Réponse dans quelques minutes.

14h57 : Lawson s’élance en gommes tendres, Albon, Ocon, Stroll, Hadjar et Gasly en pneus durs, et le reste de la grille en mediums.

Tour de formation : Hülkenberg rentre abandonner avant même le départ !

Départ : Très bon départ de Verstappen et de Norris, Piastri est également dans le sillage, et Norris passe par l’herbe mais envoie Verstappen à l’intérieur de la chicane !

Tour 1 : Leclerc prend la troisième place à Piastri et Antonelli a totalement raté son départ puisqu’il a perdu quatre places, tandis que Hamilton a dépassé Tsunoda.

Tour 2 : Norris passe en tête non sans s’être plaint dans le tour précédent du départ de son rival. L’incident est noté et c’est pour ça que Verstappen l’a laissé passer. Piastri passe Leclerc mais le Monégasque reprend la troisième place ! Derrière, Bortoleto dépasse Alonso.

Tour 3 : Norris prend le meilleur tour en course en 1’23"889, et il n’y aura pas de sanction contre Verstappen, qui reste très proche de la McLaren de tête. Et Bortoleto attaque Russell, mais le Britannique reprend sa place car il avait été perturbé par le freinage raté de Leclerc devant lui.

Tour 4 : Norris accélère en 1’23"674 mais Verstappen fait mieux en 1’23"512 et il reprend la tête dans le premier virage ! L’écart est de plus de 3 secondes entre eux et Leclerc, qui doit contenir Piastri et tout le groupe derrière lui.

Tour 5 : Verstappen a fait un tour très rapide en 1’23"262 et Norris s’est raté, il est à plus d’une seconde. Il possède 3"3 d’avance sur Leclerc qui résiste toujours à Piastri. Hamilton a dépassé Alonso et pointe très près de Bortoleto.

Tour 6 : L’écart est de 1"6 entre les deux hommes de tête, et Verstappen est nettement plus rapide que le reste du peloton. Piastri se défait de Leclerc et il est à 3"6 de son équipier.

Tour 7 : L’écart frôle les deux secondes entre Verstappen et Norris, et Piastri ne revient pas, il est même sous la menace de Leclerc et Russell. Hamilton se défait de Bortoleto.

Tour 8 : Verstappen continue à prendre un peu d’avance à chaque tour et l’écart est de 2"1. Piastri perd encore du temps mais Leclerc n’arrive pas à le dépasser. Hamilton est à 1"5 de Russell et il a toujours Bortoleto et Alonso à portée de tir derrière lui. Tsunoda est à 1"4 et Antonelli n’arrive pas à le passer, ni à distancer Bearman, les Williams, Ocon, Lawson et Stroll. Colapinto, Hadjar et Gasly sont en retrait hors des zones DRS des voitures devant.

Tour 9 : Verstappen bat encore le meilleur temps en 1’23"139, et il porte son avance à 2"6. Piastri est maintenant à 4"2 de l’autre McLaren, et Russell est menaçant sur Leclerc.

Tour 10 : Verstappen accélère encore en 1’23"101 et son avance frôle les 3 secondes. Piastri est à 4"3 de Norris et il a pris de l’avance sur Leclerc, qui est à la merci du DRS de Russell. Lawson s’arrête déjà après 9 tours en tendres pour chausser des pneus durs.

Tour 11 : Verstappen continue d’améliorer le meilleur tour en course en 1’23"088 et porte son avance à 3"3. Ocon prend 5 secondes de pénalité pour avoir poussé Stroll hors piste à la deuxième chicane.

Tour 12 : C’est encore un meilleur tour pour le Néerlandais en 1’23"066, et Norris perd trois dixièmes au tour, mais il prend une demi-seconde sur son équipier qui pointe à 5 secondes. Leclerc est à 2"3 de l’Australien et résiste toujours à Russell. Hamilton est revenu à 1"1 de son ancien équipier et a distancé Bortoleto et Alonso.

Tour 13 : Verstappen accélère en 1’23"014 et gagne trois dixièmes dans le dernier secteur sur Norris qui lui reprend pourtant un peu de temps dans le deuxième, tandis qu’ils sont dans le même dixième dans le premier.

Tour 14 : Pour la première fois depuis que Verstappen est en tête, lui et Norris font un temps dans le même dixième et l’écart se stabilise à 3"9. Piastri est à 5"5 de son équipier et a repoussé Leclerc à 2"5. Hamilton a perdu du temps sur le duo composé de son équipier et Russell.

Tour 15 : Verstappen garde un rythme excellent en 1’23"1 et porte son avance à 4"2.

Tour 16 : Bortoleto commence à perdre du rythme et il est le premier dans le classement à rouler en 1’24. L’avantage pour le Brésilien est que son manager Alonso, qui est derrière, n’a pas la vitesse de pointe pour le dépasser. Et Tsunoda ne semble pas en mesure de revenir sur les deux hommes.

Tour 17 : Meilleur tour en course pour Verstappen en 1’23"001, mais Norris rivalise dans ce tour. Piastri est bien plus lent et pointe à 6 secondes de l’autre McLaren.

Tour 18 : Verstappen passe sous la minute 23 pour la première fois de la course en 1’22"89°. Son avance est maintenant de 4"7 et la marge entre les deux McLaren reste stable. Leclerc a 3"7 de retard mais il a enfin repoussé Russell à plus d’une seconde. Hamilton est à 2 secondes et Bortoleto à 5"3 du Britannique. Antonelli dépasse Tsunoda pour la neuvième place.

Tour 19 : Verstappen fait mieux encore, en 1’22"727. Bearman s’arrête au stand avec ses mediums et il repart 19e en pneus durs. Sainz est sous enquête pour ne pas avoir suivi les consignes du directeur de course en coupant la chicane.

Tour 20 : L’écart entre les deux leaders est de 5"5, et son ingénieur lui dit de continuer comme il le fait jusqu’à la fin du relais, alors que son équipier Tsunoda s’arrête et repart 18e en pneus durs. Il se fait passer par Bearman et est donc dernier en piste.

Tour 21 : Les écarts sont stables dans le trio de tête et derrière, Bortoleto et Alonso s’arrêtent à leur tour. Ils ressortent respectivement 17e et 15e en pneus durs. Le Brésilien est perdant car son équipe a raté l’arrêt. Gasly est passé dans les graviers à Lesmo 2, ramenant encore plus de saleté sur la piste.

Tour 22 : Verstappen a 5"9 d’avance sur Norris, qui garde toujours 6"2 de marge sur Piastri. Leclerc est à 5"2 et Russell à 1"9, avec la même avance sur Hamilton. Derrière, les écarts sont énormes puisque Kimi Antonelli est à 9 secondes, et il a 3 secondes d’avance sur Sainz, qui est suivi comme son ombre par Albon. Ocon est provisoirement dixième.

Tour 23 : L’écart franchit la barre des 6 secondes entre les deux leaders. Bortoleto a repassé Lawson et essaie de revenir sur Alonso.

Tour 24 : Les écarts sont stables entre les trois premiers, qui sont les seuls sous la minute 23. Leurs pneus ne semblent pas souffrir pour le moment.

Tour 25 : Alonso est au ralenti ! Il a cassé sa suspension sur le vibreur à Ascari. Il rentre au stand abandonner : "Une rupture de suspension, c’est incroyable". De quoi alimenter la théorie selon laquelle il est plus malchanceux que Stroll, tant il le domine en qualifs.

Tour 26 : Il y a six secondes d’écart entre chaque pilote dans le quatuor de tête.

Tour 27 : Il y a 40 secondes entre le premier et le dixième alors que l’on atteint la mi-course, et le quatuor de tête se tient en 19 secondes, on n’avait pas vu de tels écarts depuis longtemps.

Tour 28 : Russel s’arrête et ressort 12e en pneus durs, juste derrière Hadjar. Sainz se plaint de pneus qui sont "morts" dans le trafic après avoir été passé par Albon.

Tour 29 : L’ingénieur de Norris lui demande s’il peut continuer jusqu’à mettre les pneus tendres, et il dit qu’il peut continuer pour le moment. Antonelli s’arrête et repart 14e en gommes dures également.

Tour 30 : Sainz écope d’une réprimande pour ne pas avoir suivi les consignes dans l’échappatoire. Piastri prend le meilleur tour en 1’22"700, mais les écarts restent stables en tête puisque les 4 pilotes qui mènent se tiennent en 0"111 sur un tour. Russell va plus vite en 1’22"421 depuis la 11e place.

Tour 31 : Norris reprend un peu de temps et pointe à 5"8 de Verstappen. Antonelli écope d’un drapeau noir et blanc pour ne pas avoir respecté les consignes à plusieurs reprises dans la chicane. Sainz s’arrête et ressort 16e derrière Bearman.

Tour 32 : Verstappen reprend un peu de marge et les écarts sont toujours de 6 secondes entre chacune des quatre voitures de tête.

Tour 33 : A 20 tours de la fin, aucun pilote du top 5 ne s’est arrêté, pas plus qu’Albon, Ocon, Stroll et Hadjar qui sont en durs. Et ce dernier s’arrête ! Il laisse Russell neuvième et Gasly dixième. Colapinto est 11e et a toujours ses mediums du départ. Hadjar ressort 16e en mediums.

Tour 34 : Leclerc est le premier du top 4 à passer au stand, alors que Norris est à 5"6 de Verstappen. Le pilote Ferrari ressort derrière Albon, dont les chronos sont similaires à ceux des leaders. Colapinto rentre également au stand et repart dernier.

Tour 35 : Les pilotes de tête accélèrent, surement avant leur arrêt. Leclerc se demande pourquoi il a été arrêté maintenant alors qu’il n’est pas menacé par un rival derrière lui, et son ingénieur botte en touche : "On peut en discuter plus tard.

Tour 36 : Le Monégasque se venge avec un meilleur tour en course en 1’22"170.

Tour 37 : Verstappen a 5"4 d’avance sur Norris, qui garde toujours 6"2 de marge sur Piastri, tandis que Hamilton est à 17 secondes. L’ingénieur de Norris l’interroge sur les pneus tendres, et le Britannique dit qu’il faut tenter l’inverse de ce que fera Verstappen.

Tour 38 : Verstappen s’arrête ! Le Néerlandais repart en pneus durs et il est troisième à 13 secondes de Piastri, soit 19 de Norris.

Tour 39 : Norris reste en piste, tout comme Piastri, alors que Verstappen tourne déjà plus vite qu’eux. Hamilton rentre quant à lui au stand, alors que Leclerc bat le meilleur tour en course en 1’22"125. Le septuple champion du monde repernd la piste en neuvième place derrière Ocon et Stroll. Sainz se plaint de problèmes de batterie sur sa voiture.

Tour 40 : Verstappen s’empare du meilleur tour en course en 1’21"402, il reprend une seconde pile à Piastri et 1"2 à Norris. Les McLaren ne veulent pas s’arrêter trop tôt pour les tendres mais perdent beaucoup de temps maintenant. Antonelli dépasse Gasly pour la dixième place. Hamilton félicite ses mécaniciens pour le bon arrêt au stand.

Tour 41 : Piastri reveint sur Norris et l’écart n’est que de 4"5, tandis que Verstappen est à 11 secondes de Piastri. Bearman et Sainz s’accrochent à la deuxième chicane et partent dans un tête-à-queue simultané ! Les deux pilotes reprennent la piste.

Tour 42 : Verstappen améliore le meilleur tour en course en 1’21"358 et Albon s’arrête. Hamilton a dépassé Stroll pour la huitième place et s’attaque à Ocon. Albon ressort dixième devant Bortoleto.

Tour 43 : L’écart entre les McLaren est de 3"7, et Verstappen est revenu à 8"3 de Piastri. Clairement, McLaren attend une neutralisation pour espérer en bénéficier.

Tour 44 : Verstappen améliore en 1’21"320. Hamilton s’est défait d’Ocon et Albon d’Antonelli.

Tour 45 : Verstappen accélère en 1’21"289 et revient à 6"8 de Piastri, qui est à 3"3 de Norris. Norris s’étonne que McLaren arrête Piastri avant lui, mais son équipe lui promet qu’il n’y aura pas d’undercut.

Tour 46 : Et Piastri s’arrête, il ressort troisième à 17 secondes de Verstappen en pneus tendres.

Tour 47 : Norris s’arrête à son tour et malgré la promesse de McLaren, l’arrêt est raté ! Il subit un undercut de Piastri et repart troisième ! McLaren a dit à Piastri à la radio qu’il était libre de se battre avec Norris après les arrêts, et il est donc probable qu’il n’y ait pas d’inversion. Norris se fait totalement avoir par son équipe.

Tour 48 : Piastri signe le meilleur tour en course en 1’21"245. Reste à voir si les dirigeants de l’équipe vont intervenir.

Tour 49 : Norris prend le meilleur tour en course en 1’21"038. L’ingénieur de Verstappen lui dit qu’il n’a pas à prendre de risque, et le Néerlandais s’amuse : "Pas de risque, j’attaque à fond". McLaren demande à Piastri, comme en Hongrie l’an dernier, de laisser Norris passer. Piastri s’agace mais s’exécute, non sans demander si une erreur a stand n’est pas un fait de course.

Tour 50 : Piastri reste à moins d’une seconde de son équipier. Stroll et Gasly s’arrêtent, et le Canadien ressort dernier.

Tour 51 : Piastri est à 1"5 de son équipier.

Tour 52 : Ocon s’arrête à son tour et permet à Bortoleto et Hadjar de rentrer dans les points.

Tour 53 : Verstappen signe le meilleur tour en course en 1’21"003. Antonelli prend 5 secondes de pénalité qui vont lui coûter une place.

Arrivée : Verstappen gagne la course depuis la pole. Norris termine deuxième avec le meilleur tour en course en 1’20"901, et Piastri complète le podium. Leclerc est quatrième devant Russell et Hamilton. Albon signe une belle remontée avec la septième place, Bortoleto est huitième, Antonelli neuvième et Hadjar inscrit un point.

Sainz termine à la porte des points à une demi-seconde de Hadar, et Bearman est 12e. Tsunoda est 13e devant Lawson, Ocon, Gasly, Colapinto et Stroll.