Hamilton a rencontré le producteur du film ’F1’ pour discuter d’une suite

Le film ’F1’, qui est sorti cet été après plus de deux ans de travail du réalisateur Joe Kosinski, du producteur Jerry Bruckheimer, et notamment de Lewis Hamilton en tant que producteur exécutif et consultant, pourrait recevoir une suite plus vite que prévu.

Bruckheimer a révélé que lui et Hamilton ont réfléchi à une suite et à son possible scénario lors d’une rencontre récente, après que le film a dépassé les 630 millions de dollars de recettes dans le monde, pour un budget qui s’élèverait à une valeur comprise entre 200 et 300 millions.

"Nous avons rencontré Lewis Hamilton il y a quelques semaines et avons commencé à parler de certaines idées" a déclaré Bruckheimer à Forbes. "Nous sommes à Londres en ce moment, et nous avons projeté le film deux fois par soir au cours des trois dernières nuits."

"Le public est là, et la première question que je leur pose est ’combien d’entre vous n’ont pas encore vu ce film ?’ 80 % des mains se lèvent, c’est incroyable. Les 20 % restants l’ont vu plusieurs fois."

"Ceux qui ne l’ont pas encore vu disent : ’oh, ce n’est pas vraiment mon genre de film’. Mais si, c’est votre genre de film. C’est émouvant, amusant, et c’est une excellente soirée au cinéma."

"Si vous voulez faire un film sur la F1, alors il faut le faire pour de vrai, et c’est exactement ce que Joe et toute notre équipe ont voulu faire. Ils ont passé quatre mois à s’entraîner dans ces voitures, en commençant par une F4, puis une F2, et enfin notre propre voiture."

"C’était une expérience que nous n’aurions pas pu réaliser sans la F1. Stefano Domenicali, le PDG de la Formule 1, s’est vraiment impliqué et a aidé à rendre ce film aussi authentique que possible, afin que nous puissions nous rendre sur neuf circuits différents."

Le film était tellement plaisant pour les acteurs que Brad Pitt a qualifié son dernier jour au volant de jour le plus triste en carrière : "Quand Brad est monté dans la voiture, c’était son dernier tour. Il a dit que c’était le jour où il était le plus malheureux, parce qu’il voulait encore conduire."

Kosinski a précédemment révélé que l’équipe avait permis à Pitt de faire quelques tours supplémentaires dans la voiture le dernier jour du tournage, juste pour le plaisir de piloter.

"Je n’ai donc jamais eu le sentiment que nous étions irresponsables. Je n’ai jamais eu l’impression qu’ils perdaient le contrôle. Nous avions une équipe incroyable autour d’eux, et il était vraiment triste de sortir de la voiture le dernier jour. C’était pour lui. Elle lui manquait vraiment."

"Je pense que c’était un moment chargé d’émotion. Nous l’avons laissé faire quelques tours de plus à la fin de la dernière prise simplement parce que je savais qu’il adorait ça. Je crois que c’était émouvant pour lui de dire adieu à ce personnage, parce qu’il a vraiment aimé l’incarner."