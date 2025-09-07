Piastri contre Norris : le duel va monter en intensité chez McLaren

L’ancien pilote de F1 David Coulthard s’est exprimé sur la seule véritable bataille pour le championnat restant en 2025 : le duel intra-McLaren entre Oscar Piastri et Lando Norris.

L’abandon sur panne mécanique de Norris à Zandvoort a creusé l’écart à 34 points, faisant de Piastri, plus calme mais moins expérimenté, le nouveau favori.

"Lando en est à sa 7e saison et Oscar à sa 3e et pourtant on dirait que Norris continue un peu à se chercher, apprend à se connaître, estime David Coulthard. Alors que de ce point de vue là, Oscar Piastri semble immédiatement très solide et constant. C’est sans doute la plus grande différence entre eux," a déclaré Coulthard à la RTBF à Monza.

Norris, quant à lui, repousse toujours les critiques selon lesquelles il serait mentalement plus faible.

"Il a dit qu’il regardait Verstappen comme une référence," reprend Coulthard "C’est à ça qu’il voudrait ressembler parce que Max est très incisif, agressif et il est très sûr de lui en dehors de la voiture. Mais vous ne pouvez pas être quelqu’un que vous n’êtes pas. Vous êtes forgé par votre milieu, votre éducation, vos expériences."

"Je me souviens quand je me battais contre Schumacher, on me critiquait en disant que j’étais trop gentil. Mais vous ne pouvez pas ne pas être authentique. Ce n’est pas un championnat de personnalités. C’est un championnat qui se décide sur la piste."

Coulthard s’attend à ce que les « règles papaya » de McLaren, qui signifient que les pilotes peuvent se battre mais dans le respect et sans s’accrocher, restent en vigueur jusqu’à ce que l’équipe remporte mathématiquement le titre des constructeurs.

"La clé du championnat ce sera le moment où McLaren gagnera le titre constructeurs. On comprend bien que c’est la priorité et c’est la raison pour laquelle on voit ces fameuses règles."

"C’est capital financièrement pour eux de remporter à nouveau cette couronne-là. Et mon avis c’est que dès qu’ils auront scellé ce titre, et cela pourrait déjà être le cas à Bakou, les pilotes pourront jouer leur carte personnelle pour le championnat pilotes."

"Entre-temps, aucun des deux ne peut se permettre une erreur ou un zéro pointé. Dans un cas comme celui-là, peu importe s’il gagne la course ou pas, il faut absolument terminer au moins 2e ou 3e. Si l’un d’eux part à la faute, cela peut représenter un tournant définitif dans le championnat."